Para muchos, How I Met Your Mother es una serie que al estilo de Friends, representa algo importante para una generación. No nos meteremos en comparaciones, pero sin duda, marcaron a millones de personas en el mundo que durante nueve temporadas siguieron fielmente lo que pasaba con de Ted Mosby, Marshall Eriksen, Lily Aldrin, Robin Schertbatsky y por supuesto, Barney Stinson.

Y es que cómo no engancharnos, pues la historia de Ted contándole a sus hijos cómo conoció a su madre, nos enganchó por completo porque tenía de todo. Momentos graciosos que nos hicieron reír a carcajadas, otros más románticos y hasta instantes que nos hicieron llorar como si no hubiera un mañana (cof cof, la muerte del papá de Marshall). Es por eso que cuando esta producción terminó en 2014 dejó un enorme vacío y a pesar de que ahora tenemos un spin-off, seguimos aventándonos los episodios de la serie original.

Foto: CBS

A lo largo de ‘How I Met Your Mother’ hubo varios invitados especiales

Sin embargo, pasa el tiempo y seguimos recordando a How I Met Your Mother por muchas razones, entre ellas el factor sorpresa. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues demás de ver al elenco principal conformado por Josh Radnor, Neil Patrick Harris, Jason Segel, Alyson Hannigan y Cobie Smulders, en cada temporada nos dejaban con el ojo cuadrado con la aparición de actores, músicos y celebridades que tuvieron pequeños papeles en la serie.

Es por eso que acá nos armamos una lista con algunos cameos de famosos que por supuesto, nos volaron la cabeza cuando los vimos juntos a Ted y toda la pandilla. Así que es momento de agarrarse fuerte, porque nos aventaremos un viaje al pasado y estamos seguros que después de checar a estas celebridades, tendrán ganas de volver a ver todos los episodios de la serie. ¿Están listos? Ahí vamos.

Bob Odenkirk

Antes de el mundo lo conociera como el buen Saul Goodman, entre 2010 y 2012, Bob Odenkirk tuvo un personaje en How I Met Your Mother (de hecho, recientemente el propio actor declaró que si no hubiera sido porque apareció en esta serie, probablemente no existiría Michael Ehrmantraut en Breaking Bad). Pero volviendo a Odenkirk, él dio vida a Arthur Hobbs, el jefe tirano de Marshall Eriksen quien más allá de gritarle a todo el mundo, sentía un enorme amor por su perro. Sin duda, una participación épica.

Britney Spears

A lo largo de las temporadas de How I Met Your Mother, vimos a un montón de artistas grandes, entre ellas Britney Spears. En algunos episodios, ‘la princesa del pop interpretó a Abby, la recepcionista del consultorio donde trabajaba la futura prometida de Ted y que lo dejó en el altar, Stella. Bajita la mano, el personaje de Britney se enamora del protagonista de la serie y para darle celos une fuerzas con Barney, pero el plan no salió como esperaban –lo decimos por el mujeriego del grupo–.

Enrique Iglesias

Justo después de cortar con Ted –la segunda parar ser exactos–, Robin se va de viaje a Argentina y ahí conoce a un sujeto medio hippie llamado Gael, interpretado por ni más ni menos que Enrique Iglesias. El cantante español solamente apareció en dos episodios de How I Met Your Mother, y aunque no logró quedarse con el personaje de Cobie Smulders, su tiempo en la serie bastó para enamorar a millones de personas –incluidos Marshall y Lily, jiar jiar jiar–.

Katy Perry

Katy Perry fue otra figura de la industria musical que tuvo un cameo en How I Met Your Mother. En 2011, la cantante interpretó a la simpática pero molesta prima de Zoey (una de las tantas novias de Ted) y que el grupo no recordaba como se llamaba, así que se referían a ella como “Honey” mientras contaban la historia de cómo se conocieron.

Kyle MacLachlan

Y ya que andamos hablando de esta novia del protagonista de How I Met Your Mother, tenemos que hablar de su exesposo, George Van Smoot –mejor conocido como ‘El Capitán’–, que fue interpretado por el mismísimo Kyle MacLachlan. Durante varios episodios, este personaje tuvo cierto protagonismo, pues Zoey lo dejó para quedarse con Ted. Y aunque eso hizo que entre ambos hubiera cierta tensión, al final logran tener una essstraña amistad.

Jennifer Lopez

El cameo de Jennifer Lopez en How I Met Your Mother es algo que estamos seguros que nadie podía creer. La cantante y actriz dio vida a una autora llamada Anita en la quinta temporada y apareció en el programa de Come On, Get Up New York! –conducido por Robin– donde la ayudó a superar sus problemas de pareja con Barney. Aunque eso sí, nada evitó que este personajazo le echara el ojo a Jennifer.

Katie Holmes

Sin duda, uno de los episodios más recordados de How I Met Your Mother es aquel de la primera temporada donde Ted por fin parece que saldrá con una chica que en Halloween siempre se viste de calabaza y que para él, es la mujer perfecta pero por alguna razón no se le hace conocerla. Sin embargo, años más tarde se reencuentra con ella y nos damos cuenta que se llama Naomi y es interpretada por Katie Holmes. Eso sí, después de mucho misterio, nos decepcionó saber que ella no era la madre de sus hijos.

Rachel Bilson

Cuando Rachel Bilson apareció en How I Met Your Mother como Cindy, al principio pensamos que ella sería la madre de los hijos de Ted Mosby, sobre todo porque en su cuarto encontró cosas que él tanto buscaba en su ‘alma gemela’. Pero más tarde nos enteramos que todo lo que agarró eran de su roomie, Tracy, quien se convertiría en la esposa de nuestro protagonista. Y aunque no terminaron casados, el personaje de Rachel fue parte importante de esta historia.

Bryan Cranston

Nos acercamos a la recta final de este listado, pero no podíamos dejar pasar el cameo de un tipazo que admiramos y queremos mucho, el buen Bryan Cranston. Este gran actor apareció en How I Met Your Mother como Hammon Druthers, el molesto jefe de Ted que le hace la vida de cuadritos. Pero las cosas cambian entre ambos cuando Mosby se convierte en su patrón y después de esto, esperamos años para volver a verlo en la serie.

Para las últimas temporadas, Cranston volvió para ofrecerle un trabajo a Ted fuera de Nueva York y luego de que este lo mandara lejos, lo amenaza con el mismo estilo que Walter White. Simplemente espectacular.

William Zabka y Ralph Macchio

Para cerrar con broche de oro, tenemos qué mencionar dos apariciones épicas en How I Met Your Mother, la de Ralph Macchio y William Zabka, los meros meros de Karate Kid. Normalmente cuando vemos este clásico ochentero, nos identificamos con Daniel LaRusso y le echamos porras, pero Barney no lo veía así pues para él, el verdadero protagonista de esta historia era Johnny Lawrence.

Es por eso que para su despedida de soltero, Robin le hace a su futuro esposo una gran broma y a la vez, el mejor regalo de su vida. Después de molestarlo con que le habían llevado al Karate Kid, Barney se decepciona porque llega Ralph. Sin embargo, la cosa cambia cuando un payaso se despinta la cara y descubrimos que se trata del mismísimo William. Hay quien dice que gracias a esta participación, surgió la idea de Cobra Kai y la verdad es que tiene algo de sentido esa teoría, ¿no creen?

¿Qué otro cameo en How I Met Your Mother agregarían a la lista?