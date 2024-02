Lo que necesitas saber: Si son de los que ya no ven las sotanas igual después de 'Fleabag', entonces este listado es para ustedes.

“Hot priest” es un término que se hizo muy popular gracias a la serie de Fleabag y el personaje de un padre católico, interpretado por Andrew Scott, que comienza una relación emocional y física con su protagonista. Podríamos decir que gracias a él (y ella), varias personas ya no ven las sotanas del mismo modo…

Sin embargo, y a pesar de que el término podría ser relativamente nuevo, este hot priest no fue el primero. A lo largo de los años, en el cine y la televisión, han existido varios hot priest por diversas razones que van desde su apariencia, la forma en la que entienden la religión hasta el misterio que encierra su decisión de ser clérigos.

Por eso, por acá nos armamos una lista con algunos de los hot priest que nos resultan interesantes. Ahora bien. En este listado encontrarán a varios padres, pero también algunos reverendos, pastores e incluso a un Papa. Así que sean flexibles junto con el término de hot priest.

Andrew Scott como el hot priest de ‘Fleabag’ / Foto: Amazon Prime Video

Padre Karras

El exorcista (1973)

El exorcista de William Friedkin es una de las películas más determinantes en la historia del cine dentro y fuera del género de terror (AQUÍ les dejamos la historia real en la que se basó El exorcista). Nunca recurre a los. jumpscares y su horror se basa en las tragedias que vive una niña inocente. Además, el trabajo de Friedkin en el documental, ayudó a mantener un toque realista en su narrativa.

Y así podríamos extendernos sobre su genialidad. Pero este texto no va de eso, sino de uno de sus elementos más memorables y… hot: el personaje del padre Damien Karras. El padre Karras es un psiquiatra al que Chris, la madre de Regan, acude para que la ayude a tratar a su hija. Junto al padre Merrin, practican un exorcismo. Y al final, el padre Karras se sacrifica para salvarla.

El padre Karras y Merrin en ‘El exorcista’ / Foto: Warner Bros.

¿El padre Karras es un hot priest? Sí, y creemos que es el primero en la historia del cine que asumió esta etiqueta aunque no se dijera. Interpretado por Jason Miller, el padre Karras es un hombre solitario y de ciencia (es un psiquiatra cuyos estudios fueron pagados por los jesuitas).

Además, y como lo dicen en la cinta, parece boxeador lo cual, no lo neguemos, lo hace más interesante. En otra parte de la película, lo describen como un hombre “mirada intensa”, y así mantiene su rostro durante casi toda la cinta. Pero sobre todas las cosas, el padre Karras es un hot priest porque es un hombre honorable que, como dijimos, se sacrifica a favor de la vida de una niña y que apela más al razonamiento antes que a sus creencias religiosas.

El exorcista está disponible en HBO Max.

Padre Gabriel

The Mission (1986)

En 1986 Jeremy Irons formó parte del elenco de The Mission de Roland Joffé junto a Robert DeNiro. La película está ambientada en el siglo XVIII y va de los grupos jesuitas europeos que llegaron a América a establecer misiones para evangelizar a los nativos.

The Mission retrata el horror que surge a partir de la destrucción de las culturas en la región con el mercado de esclavos y las imposiciones religiosas, culturales, políticas y económicas en las comunidades indígenas. Y lo hace a través de dos personajes.

El primero es un esclavista llamado Rodrigo Mendoza, quien busca redención acompañando a los jesuitas. Y el segundo es el padre Gabriel, un verdadero hot priest que toca el oboe. Ahora bien. No estamos diciendo que un hombre que se lanza con su Biblia a evangelizar personas tenga algo de hot, pero el padre Gabriel es pura imagen y con eso no hay como argumentar lo contrario.

Padre Brian Finn

Keeping the Faith (2000)

Si la historia de un padre que podría estar enamorado les resulta intrigante y sexy gracias a Fleabag, han de saber que no fue el primero en desafiar su fe ni sus votos de castidad. Esta historia ya la habíamos visto, de alguna manera, en Keeping the Faith, una comedia romántica protagonizada por Jenna Elfman, Ben Stiller y Edward Norton, quien debutó como director.

Keeping the Faith sigue la vida de dos amigos en Nueva York. Uno es un rabino y el otro un padre. Su amistad que parece inquebrantable, se ve en jaque con el regreso de Anna, su mejor amiga de la infancia que parece despertar un interés amoroso en ambos.

Edward Norton como un hot priest en ‘Keeping the Faith’ / Foto: Buena Vista Pictures

A inicios del nuevo milenio, Edward Norton estaba en la cima de su carrera, y verlo como el padre Brian Finn, atormentado por la posibilidad del amor y el deseo, fue uno de sus puntos más interesantes. El padre Finn es un hot priest porque es un padre neoyorquino que se maneja de una manera cool en su forma de hablar y dirigirse hacia la gente.

Si no les convence ver esta película por la posibilidad de ver a Edward Norton como un hot priest, entonces les queremos contar que Miloš Forman aparece en la cinta como un sacerdote… no hot priest, de ninguna manera. Pero es Miloš Forman y eso lo hace genial por si mismo.

Abbé de Coulmier

Quills (2000)

En el 2000, Philip Kaufman se armó uno de los elencos más destacados de la época para Quills como Geoffrey Rush, Kate Winslet, Joaquin Phoenix y Michael Cane. La película sigue parte de la reclusión del Marqués de Sade en un manicomio durante la Revolución Francesa.

Y se desarrolla con la presencia de una lavandera que le facilita papel y tinta para que siga escribiendo (con la publicación de Justine), y el director del lugar, un clérigo llamado Coulmier. Y sí, el Abbé de Coulmier es un hot priest.

Coulmier es un hombre sumamente bondadoso, paciente y amable. Trata a todos sus pacientes con mucho respeto, y ha creado un ambiente armonioso para que sus tratamientos sean acompañados por sesiones artísticas. Y es justamente esa la razón por la cual consideramos que es un hot priest (poco conocido, pero genial).

Reverendo Sidney Chambers

Grantchester (2014)

En Grantchester, James Norton interpreta al reverendo Sidney Chambers, quien forma parte de una orden anglicana en la década de los 50. Han de saber que este personaje no ha tomado los votos de celibato, por lo que a lo largo de la historia lo vemos involucrarse con varias mujeres.

Esto hace que el reverendo Sidney Chambers sea un hot priest, pero no es lo único (y el hecho de que utiliza la ropa tradicional de un reverendo mientras lleva su vida personal amorosa). Es su pasado lo que lo hace tan enigmático para las audiencias.

Chambers combatió durante la Segunda Guerra Mundial y obtuvo un rango alto de comando. Pero fue en esta misma época en la que comienzan algunos problemas internos, sobre todo con la muerte de un joven soldado. Podríamos decir también que es un hombre de mundo que no sólo se ata a los preceptos religiosos.

Papa Pío XIII

The Young Pope (2016)

Esta es una de las opciones más obvias para una lista que rescata algunos de los hot priest en el cine y la televisión. ¿Por qué? Porque hablamos de Jude Law interpretando al Sumo Pontífice en una serie dirigida por Paolo Sorrentino. Pero, la construcción de su personaje también cuenta.

Pero vamos por partes. The Young Pope nos presenta a Lenny Belardo, quien se convierte en el papa Pío XIII. Se trata de un joven ultra conservador, bastante manipulador y sí, estadounidense. Y la forma en la que se maneja en El Vaticano es bastante atractiva.

Eso se acompaña por unos visuales impresionantes. Entonces, tanto el desarrollo del personaje como el contexto visual, es lo que potencian a Pío XIII como un hot priest. La cosa es que no nos sorprende porque, justo como mencionamos, se trata de una producción de Sorrentino, quien ha creado algunos de los escenarios más sensuales y filosóficos en los últimos años.

Pastor Ernst Toller

First Reformed (2017)

El hot priest de First Reformed, interpretado por Ethan Hawk, es complicado, por decirlo de alguna manera. La película está escrita y dirigida por Paul Schrader y nos presenta a uno de sus personajes ya conocidos: un hombre sentado frente a una copa y un cuaderno, inmerso en pensamientos que podemos escuchar pero no siempre comprender. Un hombre con manías.

First Reformed tiene como protagonista al pastor Ernst Toller, el cual dirige una pequeña iglesia reformada en Nueva York. Toller es alcohólico, y mientras escribe en su diario, descubrimos que su matrimonio colapsó con la muerte de su hijo mientras servía en Irak. La cosa es que Ernst lo motivó a ir. Culpa, miseria, enfermedad.

Ethan Hawke en ‘First Reformed’ / Foto: A24

¿Qué podría definir a Ernst Toller como un hot priest en un drama sobre al apocalipsis espiritual? Esta parte parece una trampa, pero tendrían que ver el filme para reconocerlo. No sólo es la experiencia de ver a Ethan Hawke como un hombre tan sumido en sus tormentos, que no puede sino permitirse el amor, el contacto y el entendimiento.

Es también la forma en la que construye un nuevo tormento que se convierte en ternura con su voz, su cuerpo y sus maneras. Es complejísimo, y no esperaríamos menos de una película de Paul Schrader. Pero créanos cuando les decimos que nos dio a un gran hot priest.

Padre Peter

Derry Girls (2018)

Derry Girls es una serie que arrancó en 2018 y nos presentó a un grupo de cuatro adolescentes que viven ciertas aventuras durante la década de los 90 cuando Irlanda del Norte enfrentaba serios problemas políticos (y lo hace con uno de los mejores soundtracks al sumar a bandas como House of Pain, The Cranberries, The Cure, The The, Supergrass, The Corrs, R.E.M., Salt-N-Pepa, Blur y más).

Las protagonistas llamadas Erin, Orla, Clare y Michelle, a quienes se les suma James, van a un colegio sumamente religioso, el Our Lady Immaculate College, y aquí es donde conoce al padre Peter, interpretado por Peter Campion. El padre Peter es joven y atraviesa una crisis de fe relacionada con la posibilidad de amar, pero no un amor religioso, sino romántico.

The Priest

Fleabag (2019)

Llegamos al punto más alto, pero no final, de esta lista. Si hay una atracción abierta y popular hacia los padres, es gracias al hot priest de Fleabag, del cual ni siquiera conocemos su nombre, pero se ha apropiado de un montón de fantasías que integran una sotana y a Piglet.

El hot priest conocido sólo como Priest o Father, interpretado por Andrew Scott, apareció en la segunda temporada de Fleabag y en palabras de la misma creadora (Phoebe Waller-Bridge), el personaje resultó tan encantador y sexy para las audiencias porque escuchaba con atención a la protagonista, al mismo tiempo que era auténtico.

Andrew Scott como el hot priest de ‘Fleabag’ / Foto: Amazon Prime Video

El fenómeno del hot priest también se relaciona con la forma en la que está escrito. No sólo es un tipo guapo y agradable, sino que es vulnerable, y es vulnerable porque representa sienta disponibilidad a un nivel emocional y espiritual, ambos para la protagonista.

Y la otra cosa es que el hecho de que el hot priest no tenga un interés sexual por ella desde el inicio como el resto de personajes masculinos con los que se involucra, lo hace más sexy. Y de ahí parte su historia de amor.

Fleabag está disponible en Amazon Prime Video.

Padre Paul Hill

Midnight Mass (2021)

Mike Flanagan es uno de los directores más exitosos que tiene Netflix en la actualidad. Su franquicia de The Haunting es una de las producciones más populares gracias a su sutil narrativa dentro del horror que se desarrollan en un escenario descrito como gótico (suena payaso, pero lo es).

Nos ha sorprendido con las dos temporadas de esta serie, pero también lo hizo en 2021 con Midnight Mass, un devastador drama sobre la pérdida, el perdón y cómo de ambas nace el amor. La historia, por un lado, está protagonizada por Riley, un sujeto que tras salir de prisión, regresa a su casa en Crockett Island, una comunidad de poco más de 120 habitantes.

Imagen de ‘Midnight Mass’ / Foto: Netflix

Pero Riley no es el único que vuelve. También lo hace el padre Paul Hill. Han de saber que este personaje es uno de los más interesantes no sólo porque es un hot priest, sino porque es un vampiro. Y no sólo eso. Este vampiro está enamorado. Con eso les decimos todo.

Ahora bien. La recomendación de Midnight Mass si bien la hacemos en esta lista porque tenemos un hot priest, va con advertencia porque la palabra “devastador” se queda corta. Cuando se estrenó en 2021, muchos dijeron que Midnight Mass era una gran serie, pero una serie que no vas a querer ver dos veces. Ustedes decidan.

Midnight Mass está disponible en Netflix.

MENCIONES ESPECIALES

Gregory Peck como el padre Francis Chisholm en The Keys of the Kingdom de 1944 de John M. Stahl.

El padre Amaro interpretado por Gael García Bernal en El crimen del padre Amaro de Carlos Carrera.

Montgomery Clift como el padre Logan en I Confess de 1953.

Robert DeNiro como el padre Bobby Carrillo de Los hijos de la calle de 1996.

El padre Tomás Ortega, interpretado por Alfonso Herrera, en la serie de El exorcista de 2017.

Daniel Brühl como el padre Antonio en Intrusos de 2011 de Juan Carlos Fresnadillo.

