5 detalles y curiosidades que quizá no viste en el tráiler de 'Joker: Folie à Deux'

Lo que necesitas saber: Llegó el primer tráiler de 'Joker: Folie à Deux' y nos dejó varios guiños y curiosidades que probablemente pasaron desapercibidos.

A lo largo de lo que va del 2024, hemos visto varias películas que nos han dejado con el ojo cuadrado y que nos tuvieron pegados al filo del asiento. Sin embargo, en los próximos meses también se estrenarán títulos muy esperados que contamos casi casi los días para checar en la pantalla grande y uno de ellos de plano es Joker: Folie à Deux.

Como recordarán, fue en 2019 cuando se estrenó esta producción dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquin Phoenix que fue un éxito y dio de qué hablar por la crudeza, el drama y el trasfondo que le metieron a la historia de origen del mejor villano de Batman (y uno de los mejores de todos los tiempos). Con decirles que estuvo nominada a varios premios Oscar (aunque solo ganó Phoenix como Mejor Actor).

Jaoquin Phoenix como Joker. Foto: Warner Bros.

Por fin llegó el primer tráiler de ‘Joker: Folie à Deux’ con varias curiosidades y detalles interesantes

Por supuesto que como era de esperarse, muchos esperaban que hubiera una secuela de esta película. En particular porque a diferencia de todas las cintas planeadas para el Universo Cinematográfico de DC, esta refrescó mucho ese panorama (porque no estaba contemplada en esa línea temporal). Y después de mucha espera, se confirmó que habría una segunda parte llamada Joker: Folie à Deux.

Poco a poco, Warner Bros. Pictures soltó detalles sobre esta producción, la cual además de tener de vuelta a Phillips y Phoenix, contará con la participación de ni más ni menos que Lady Gaga en el papel de Harley Quinn. Pero quizá lo que dejó a muchos con el ojo cuadrado fue que en esta ocasión, habrá varios números musicales, que por supuesto, causó cierta polémica entre los fans.

Imagen del tráiler de ‘Joker: Folie a Deux’. Foto: Warner Bros.

Sin embargo, después de un montón de espera, rumores y demás, el pasado 9 de abril por fin apareció el primer tráiler de Joker: Folie à Deux y definitivamente, nos dejó con la boca abierta (y también con un montón de preguntas y pocas respuestas), pues en unos cuantos segundos, nos mostraron varias imágenes que más o menos nos dejan ver de qué tratará esta segunda parte.

Pero bajita la mano, también hay algunos detalles que probablemente se les escaparon a la hora de checar este adelanto por la emoción del momento. Es por eso que acá les contaremos de unas cuantas curiosidades que quizá no notaron en el primer adelante de la nueva película del Joker, que llegará a los cines el próximo 3 de octubre.

La canción que suena a lo largo del tráiler

Ok, comencemos con algo que quizá algunos dejaron pasar pero que es importante. A lo largo del tráiler de Joker: Folie à Deux escuchamos una rola que acompaña a las imágenes de los personajes de Joaquin Phoenix y Lady Gaga. Sin embargo, aunque podría parecer una canción más para musicalizar el adelanto, todo indica que el uso de este tema tiene una intención importante.

La canción se llama “What The World Needs Is Love” grabada por primera vez en 1965 por la artista de pop-rock, Jackie DeShannon. Con el paso de los años, este tema se convirtió en un himno estadounidense en pro de la paz mundial, al que incluso se le han intercalado discursos de figuras como John F. Kennedy y Martin Luther King Jr.

Y entonces, ¿por qué pusieron esta rola en específico en el primer tráiler de Joker: Folie à Deux? Pues todo indica que como sucedió en la película anterior, en esta secuela la música también jugará un papel importante y esta canción en específico podría estar soltando un poco de información sobre la historia de la cinta.

“What The World Needs Is Love” es un grito de esperanza, con letras que anhelan una sociedad más igualitaria, y eso es lo que busca Arthur Fleck, pues como recordarán el emotivo discurso que dio en Live With Murray Franklin, mencionó que quiere ser amado por una sociedad cada vez más cruel. Y tal vez, cruzarse con Harley Quinn sea lo que finalmente podría darle Joker un poco del amor que desea.

Las referencias a otros musicales en ‘Joker: Folie à Deux’

Ok, desde que empezó a surgir información sobre Joker: Folie à Deux se supo que la película tendría elementos musicales, que como ya mencionábamos, generaron cierta polémica, pues no a todo el público le encantó la idea de que este género formara parte de la historia de uno de los máximos villanos de los cómics.

Sin embargo, la cosa se puso interesante con la aparición del tráiler. En la primera cinta fue evidente la influencia de películas como The King of Comedy y Taxi Driver de Martin Scorsese para contar los orígenes de Arthur Fleck. Y en esta ocasión, todo indica que el director también se basó en otros musicales para plantear su siguiente trama.

Imagen del tráiler de ‘Joker: Folie à Deux’/Foto: Warner Bros.

Lo decimos porque varios notaron que en el primer vistazo de Joker: Folie à Deux hay referencias a musicales como One From The Heart de Francis Ford Coppola, The Umbrellas Of Cherbourg de Jacques Demy e incluso surgieron comparaciones con La La Land de Damien Chazelle, sobre todo en un par de escenas particulares que nos mostraron con Arthur y Harley Quinn bailando por escenarios de ensueño.

Y aunque aún sigue siendo un misterio qué tanto es una película musical, la segunda parte del Joker podría justificar muy bien este tono, pues en las cintas de este género, los números pasan de un momento de la vida real (que podría ser algo gris o aburrido) a otro más etéreo o fantástico, en donde todo es maravilloso. Y definitivamente, los trastornos de Arthur Fleck se prestan para esto.

Muchos encontraron parecidos con ‘La La Land’ en el tráiler de ‘Joker: Folie à Deux’/Foto: Lionsgate.

Una historia de origen diferente para Harley Quinn

Se sabe que en el mundo de DC, Harley Quinn es en realidad la doctora Harleen Frances Quinzel, quien después de tratar al Joker y adentrarse en su mente y pensamientos, termina completamente enamorada de él y fascinada con las ideas que pasan por su cabeza sobre la justicia y el caos. Tanto así que lo sigue en todo lo que se le ocurra, aunque a veces el amor que siente no sea recíproco y el villano solo la vea como una pieza más en su juego.

Sin embargo, al menos por lo poco que vimos en el tráiler de Joker: Folie à Deux, parece que la historia de origen de Harley Quinn cambiará un poco. No está 100% confirmado, pero en lo que nos mostraron, dan a entender que Arthur la conoce como una paciente más en el Hospital Estatal de Arkham y no como una doctora a la que arrastra hacia la locura gracias a su manipulación.

Lady Gaga como Harley Quinn. Foto: Warner Bros.

Esta presentación de Harley Quinn es una diferencia enorme con respecto al material original. Sin embargo, el enamoramiento de Harley por el Joker después de conocerlo en Arkham no es tan distinto a lo que conocemos. La Harley Quinn de Lady Gaga también encaja perfectamente en la continuidad de Todd Phillips, ya que parece ella también se encuentra con la percepción de la realidad alterada y admira las acciones de Arthur (incluso hace algunos de sus gestos).

Después de todo, el significado literal del título de Joker: Folie à Deux es “locura para dos”, y el tráiler muestra que Harley contagia a Arthur su pasión por la música, y él la motiva a dar rienda suelta a sus deseos más oscuros, magnificando la inestabilidad del otro en algo que sólo puede terminar en caos para ellos y tragedia para los demás. En este sentido, la influencia negativa del Joker sobre Harley es fiel a la historia conocida.

Dato curioso: En el adelanto también muestran por unos segundos a Harley Quinn caminando por las mismas escaleras que vimos en la primera película, un paralelismo que representar la transformación hacia la locura de Arthur.

El homenaje a otros trajes del Joker en los cómics

En detalles que quizá pasaron desapercibidos en Joker: Folie à Deux, no podíamos dejar de lado una referencia que de plano nosotros no pudimos dejar pasar: los atuendos que usa Arthur Fleck en el tráiler de la película. Y no solo lo decimos por el icónico traje rojo que le vimos en la primera parte, que se convirtió en uno de los disfraces de Halloween más usados en los últimos tiempos.

En realidad, lo mencionamos porque en una de las escenas, aparece el personaje de Joaquin Phoenix usando un traje blanco, muy similar al que le vimos al Joker en la serie de cómics y la película animada de The Dark Knight Returns. Así que si ustedes son fans de esta épica historia del Caballero de la Noche, seguro les emocionará este pequeño guiño.

Joaquin Phoenix como el Joker. Foto: Warner Bros.

¿Veremos a otro personaje del universo de Batman en ‘Joker: Folie à Deux’?

Por último pero no menos importante, tenemos qué mencionar algo que duró unos cuantos segundos pero que definitivamente, nos dejó con el ojo cuadrado pues todo indica que tendrá una participación especial e incluso cierta importancia en Joker: Folie à Deux un personaje muy famoso en el mundo de Batman.

En el tráiler, vemos a Arthur y Harley, quienes se encuentran afuera de un juzgado rodeados y acompañados de la gente que simpatiza con sus acciones. Sin embargo, muchas de estas personas cargan con cartulinas con diferentes mensajes y una de ellas menciona a ni más ni menos que Harvey Dent, conocido por todos como Dos Caras… así como lo leen.

¿Notaron esta referencia a Harvey Dent en el tráiler de ‘Joker: Folie à Deux’?/Foto: Warner Bros.

¿Qué tal? ¿Será que nos mostrarán a un joven Harvey en Joker: Folie à Deux o solo es un easter egg como para emocionarnos? Aún no está claro esto, pero lo que sí sabemos es que nos espera una película llena de drama, suspenso y muchísima musical. ¿Qué otro guiño encontraron en el tráiler de la película?

