¿De qué van los 5 documentales nominados a los Oscar 2023?

La temporada de premios está lista para recibir a la más importante de sus celebraciones una vez más… Recién se anunciaron las películas nominadas a los Oscar 2023 (AQUÍ les dejamos la lista completa) y desde este preciso momento, las predicciones estarán con todo rumbo a la ceremonia del próximo 12 de marzo.

Ahora bien, por acá nos enfocaremos un poco en un categoría en especial: la de Mejor Película Documental. Este año, tenemos a cinco nominadas en el rubro con All That Breathes, All The Beauty and the Bloodsheld, Fire of Love, A House Made of Splinters y Navalny en la búsqueda de la estatuilla.

Imagen ilustrativa de los Oscar / Foto: Getty Images

Así que si ustedes son amantes de los documentales, por acá les contamos de qué van estas producciones, para que las tengan en el radar.

All That Breathes

Dirigido por Shaunak Sen, All That Breathes (traducido el título como ‘todo lo que respira’) es un documental que sin duda abrirá la reflexión sobre cómo la contaminación de las grandes urbes, tema importante al que ciertamente no se le da el peso debido, afecta a diferentes especies animales y la coexistencia del ser humano con las mismas.

La película nos muestra el día a día de los Nadeem y Saud, a quienes el mundo conoce como los ‘Hermanos Cometa’. Ellos viven en Nueva Delhi, esto en la India, y dedican una gran parte de su vida a la preservación y rescate de los milanos negros, un tipo de ave muy común en aquel lugar.

Imagen ilustrativa del documental ‘All That Breathes’. Foto: Especial.

Sin embargo, la situación es crítica pues la cantidad de milanos que caen del cielo debido al severo ambiente contaminado de la ciudad, crece cada día. Y su vez, este problema ambiental se suma al listado de malestares sociales que azotan a la comunidad.

Así pues, el documental es una mirada a la gran labor de estos hermanos y su complicada misión por proteger a una especie en peligro, ayudando a estas hermosas aves a que regresen al vuelo.

All the Beauty and the Bloodsheld

En el mundo del arte, la fotógrafa Nan Goldin tiene un lugar especial por ser una de las figuras más arraigadas al activismo. Sin tibiesas y con mucha convicción, ella ha dedicado parte de su trabajo y su vida a luchar por causas sociales relacionadas al VIH/SIDA, el apoyo a comunidades social e históricamente discriminadas, así como a la lucha contra las adicciones y la epidemia de opiáceos.

Justamente, el documental All the Beauty and the Bloodsheld de Laura Poitras nos adentra en una de las luchas más importantes que Goldin ha librado desde su trinchera: la de responsabilizar a la compañía farmacéutica Purdue Pharma, propiedad de la polémica familia Sackler, por las crisis de adicción a los opioides que azota a Estados Unidos desde hace décadas.

Imagen ilustrativa del documental ‘All the Beauty and the Bloodsheld’. Foto: NEON.

Esta farmacéutica ha sido señalada anteriormente por comercializar y dar prescripciones excesivas de oxicodona, alegando en su momento que los efectos adictivos de su medicamento no eran potencialmente mortales. Además, en medio de su controversial lugar en el problema de los opiáceos, la familia Sackler era conocida por dar financiamiento y donaciones a algunos de los museos más importantes del mundo como el MET de Nueva York o Louvre en Francia, maquillando de alguna manera su contribución a la crisis de salud mencionada.

All the Beauty and the Bloodsheld es el relato de esa lucha de Nan Goldin –quien también superó problemas de adicción– contra una de las familias que ha sido catalogada como ‘una de las peores traficantes de la historia’. Y a su vez, nos muestra el llamado de esta reconocida fotógrafa hacia la comunidad artística para concientizar sobre el papel de los Sackler y su compañía en la crisis de salubridad.

Fire of Love

Este documental llamado Fire of Love de National Geographic (y que puedes encontrar en Disney+), nos presenta la historia de dos de los vulcanólogos más reconocidos de todos los tiempos….

Katia y Maurice Krafft fueron icónicos en su ramo científico y públicamente por miles de razones, pues así como amaban estudiar volcanes por igual, se les mostraba como una pareja amorosa y muy unida a través de su profesión.

Y eso es lo que esta película nos muestra; es un viaje a través de la vida y carrera de los Krafft en la que podemos ver la pasión que le ponían a su trabajo, el cual paradójicamente los llevó a perder la vida en una explosión volcánica en 1991.

A House Made of Splinters

El cineasta Simon Lereng Wilmont le dio al mundo en el 2022 uno de los documentales más emotivos y desgarradores del momento. Con A House Made of Splinters, nos adentramos en un orfanato ucraniano localizado en una de las zonas más afectadas por la guerra en ese país

En medio del invierno, un grupo de trabajadoras sociales han hecho lo posible por hacer de este un sitio ideal para los menores que lo habitan; estos pequeños han sido alejados de su familia debido a factores como la pobreza, la violencia, entre otras cosas.

Así, este largometraje es la muestra conmovedora de estos niños que a pesar de mantenerse alejados de su familia, son incentivados por las trabajadoras del orfanato para sobrellevar la situación. Y al mismo tiempo, vemos otras situaciones tensas y de profunda tristeza cuando estos pequeños se comunican con sus padres a la distancia, o reciben visitas de estos. Sin embargo, la gran pregunta dentro de todo es, ¿alguna vez volverán todos estos niños con sus familias?

Navalny

Uno de los líderes más renombrados de la oposición en Rusia es Alexéi Navalny. Como líder del partido Russia of the Future, director de la Fundación Anticorrupción y acérrimo detractor del autoritarismo del gobierno de Vladimir Putin, este hombre se ha convertido en una figura ha logrado incomodar a la gente del poder en aquel país, sobre todo con trabajos como el del reportaje Putin’s Palace, donde denunciaban al jefe de estado por corrupción.

Fue en 2020 cuando Navalny fue envenenado en un vuelo, quedando en coma durante algunos días con riesgo de perder la vida. Después de ser trasladado a un hospital en Alemania, se confirmó que el envenenamiento se dio con un agente químico conocido como Novichok, y a raíz de ello, el líder de la oposición rusa señaló al presidente de su país y a otros altos mandos por intentar asesinarlo.

El documental Navalny, que está disponible en HBO Max, narra los hechos relacionados a ese presunto intento de asesinato y todo el contexto sociopolítico alrededor de Alexéi y su enfrentamiento con el régimen ruso.