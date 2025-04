Apple TV+ es una de nuestras plataformas de streaming favoritas. Y la razón principal es que su catálogo está compuesto 100 por ciento de producciones originales, con una calidad impresionante e impecable, creadores y talentos de todo mundo y de alto nivel, y sobre todo, historias arriesgadas en diversos formatos, de los cuales, destacamos la animación.

Las producciones animadas de Apple TV+, ya sea como serie o película, son geniales. Y si bien la mayoría va enfocada a un público infantil y juvenil (no el único, pero sí pensado de ese lado), tienen historias interesantes que se exploran a través de diversas técnicas de animación.

Ahora bien. Todo este choro es porque sentimos que las y los mexicanos tenemos una relación peculiar con la animación. Y por eso, por acá les dejamos una lista cortita pero buena de series y películas animadas que sólo puedes encontrar en Apple TV+.

Promo de Wolfwalkers / Foto: Apple TV

WondLa

WondLa es una serie de dos temporadas, conformada por siete episodios cada una. Se trata de una adaptación no muy fiel de la saga de novelas gráficas tituladas The Search for WondLa de Tony DiTerlizzi, y que es ciencia ficción pura en un escenario bastante original.

El encargado de WondLa es el veterano de la animación Bobs Gannaway, y nos cuenta la historia de Eva, una chica que tras vivir toda su vida en una suerte de bunker subterráneo, es forzada a salir a la superficie para buscar otros humanos, y su única pista es un papel que dice WandLa. Se trata de una gran historia de aventura sobre cómo construir vida después del fin de todo.

Luck

Seremos muy honestos con Luck. Esta película animada la hizo Skydance Animation, quien tiene a la cabeza como creativo a nada más y nada menos que: John Lasseter. El mismo que alguna vez dirigió Pixar y, siendo justos, se armó algunas de las producciones más increíbles en la historia de la animación como Toy Story.

Luck no es algo tan épico como eso, pero es bastante divertida. Es una producción de 2022 que nos presenta a Sam Greenfield, una joven mujer con la peor suerte del mundo. Ya saben, de esas personas que nomás no dan una… y entre sus muchos apuros, está su entrada a la Tierra de la Suerte. Parte del elenco lo integra Eva Noblezada, Simon Pegg, Jane Fonda y Whoopi Goldberg.

Curses!

Cosa bonita, cosa preciosa. Curses! es una serie animada de dos temporadas con 10 episodios cada una. La trabajó Dreamworks Animation, los mismos de Shrek, Kung Fu Panda, El príncipe de Egipto, Pollitos en fuga… estamos en buenas manos.

Curses! está creada por Jim Cooper y Jeff Dixon y sigue a los Vanderhouvens, una familia a la que por generaciones, le ha azotado una maldición y que a los hermanos Russ y Pandora, les afecta cuando su padre se convierte en una piedra.

Wolfwalkers

Wolfwalker es una de las películas, animadas o no, más hermosas de los últimos años. Esta cinta estuvo nominada al premio Oscar de 2021 como Mejor Película Animada, y si bien no se llevó la estatuilla (perdió contra Soul de Pixar), era la que más la merecía.

Está dirigida por Tomm Moore, y sigue una saga de cuentos dentro del folclore irlandés. Wolfwalkers sigue la historia de Robyn Goodfellowe, una aprendiz de cazador que junto a su padre, se lanzan para cazar a la última manda de lobos en Irlanda. Es así como conoce a Mebh, una niña que forma parte de una comunidad mágica que tiene la capacidad de convertirse en lobos.

La cosa es que pronto, Robyn descubre que ella también es una wolfwalker. Y deberá enfrentar no sólo sus creencias, sino las de su padre y su pueblo. De verdad, es bellísima. Y además, Aurora hizo la rola original para la película “Running With The Wolves”.

Harriet the Spy

En 1964, el mundo conoció a Harriet M. Welch, una niña de 11 años que era espía. Y era fascinante. Con el éxito del personaje, vinieron algunas adaptaciones como una película en la década de los 90 y más reciente una serie animada de Apple TV+.

Harriet the Spy es una serie de dos temporadas con 10 episodios cada una. La verdad no podemos hablar de una adaptación, sino más bien que se toma como inspiración la obra de Louise Fitzhugh, y para la cual, Beanie Feldstein prestó su voz.

¿Cómo obtener Apple TV+?

Si aún no conocen el catálogo de Apple TV+, en verdad harían bien en darle una checada, explorarlo y ver qué títulos tiene. Y por eso, hay una promo bastante buena en la que en los primeros 3 meses, pagas $69 pesos. Una vez terminado ese periodo, son $129 pesos al mes solo para suscriptores elegibles en dispositivos elegibles. AQUÍ les dejamos la liga de este ofertón.