La muy anticipada adaptación de The Sandman, cortesía de Netflix, servirá para muchos de introducción al mundo de Neil Gaiman, uno de los autores más prolíficos que ha visto varias adaptaciones al cine y la televisión de su trabajo. ACÁ el tráiler de la Comic-Con.

Sin duda, es uno de los mejores escritores en la actualidad, y el cómic de The Sandman es uno de los más aclamados. Ahora bien. Esta no es la primera vez que se adapta este título. Hay una versión audible que tiene un elenco de voces impresionante, con actores como James McAvoy, Kat Dennings, Riz Ahmed, Taron Egerton, Andy Serkis y Michael Sheen.

Pero el live action es otra cosa, y les podemos adelantar que se ve espectacular. Por eso, ante el estreno de esta serie, les compartimos por acá una lista de 5 adaptaciones de las novelas o historias cortas de Neil Gaiman que te recomendamos.

Tom Sturridge como The Sandman / Foto: Netflix

Good Omens

2019 – 2022

En 1990, Terry Pratchett y Neil Gaiman publicaron la novela Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, un libro de comedia sobre los intentos de Aziraphale (un ángel), y Crowley (un demonio), de evitar el apocalipsis.

En el 2019 Amazon Prime Video logró armar una adaptación de esta obra con Michael Sheen como Aziraphale y David Tennant como Crowley, Frances McDormand como Dios y Jon Hamm como Gabriel. Este trabajo expande algunas de las ideas introducidas en la novela y respeta el humor original.

Lamentablemente, Terry Pratchett falleció en marzo de 2015 y no pudo ver esta producción, pero tanto Neil Gaiman como todo el equipo se aseguraron de hacer una serie de la que Pratchett estaría orgulloso. Aunque originalmente estaba planeada como una serie limitada, Amazon vio el potencial de continuar con esta historia y ordenó la producción de una segunda temporada que explorará historias más allá del libro.

Good Omens está disponible en Amazon Prime Video.

Stardust

2007

El nombre de Matthew Vaughn, actualmente, nos lleva dircto a la franquicia de Kingsman, Kick Ass o incluso X-Men: First Class. Pero antes de todo esto, en el 2007, estrenó Stardust, una adaptación de la novela homónima escrita por Neil Gaiman.

Esta película nos cuenta la historia de un jóven llamado Tristan (Charlie Cox) que le promete a su amada Victoria (Sienna Miller) una estrella fugaz que cayó del cielo. Al embarcarse en esta travesía, y salir por primera vez de su pueblo, llega al sitio del choque.

Aquí descubreque la estrella es una mujer llamada Yvaine (Claire Danes). Mientras Tristan quiere llevarla de vuelta con Victoria, tres brujas la están buscando para sacarle el corazón y hacer un hechizo para rejuvenecer. Con esta novela, Gaiman apuntó a un estilo más similar al de Lord Dunsany que al la fantasía tipo Tolkien.

Stardust: El misterio de la estrella la pueden ver en Netflix.

American Gods

2017 – 2021

American Gods es la novela más famosa y premiada de Gaiman. En 2001 ganó el premio Hugo a Mejor Novela, el premio Nebula y el premio Locus a Mejor Novela de Fantasía. Y esto no es por nada, se trata de una obra que nos presenta una guerra entre los dioses antiguos (Odin, Anubis, Anansi, y muchos otros) y los dioses nuevos (Media, Technical Boy, Mr World).

Al centro de esta historia tenemos a Shadow Moon (Ricky Whittle), un exconvicto que después de salir de prisión, se enteraque su esposa falleció en un accidente. Al encontrarse sin rumbo, acepta la oferta de Mr. Wednesday (Ian McShane) de convertirse en su guardaespaldas, y así se embarcan en un viaje a través de Estados Unidos tratando de reclutar dioses para la guerra que se avecina.

Imagen de la segunda temporada de ‘American Gods’ / Foto: Starz

Antes de recomendarles completamente la adaptación de Starz, les tenemos que mencionar que la serie fue cancelada en su tercera temporada. Los problemas de producción y detrás de cámaras no eran un secreto secreto. Por ejemplo, entre las tres temporadas tuvieron cuatro showrunners, hubo algunos actores que salieron y en algunos puntos se desvió demasiado del material original, para bien y para mal.

Para nosotros, la primera temporada donde Bryan Fuller estaba al mando, es la mejor. Si se animan a ver la serie completa y se quedan con ganas de saber cómo concluye la historia, siempre pueden volver a la novela, la cual tiene una edición del 10º aniversario que incluye 12 mil palabras más que el texto original.

American Gods está disponible en Amazon Prime Video.

Coraline

2009

Tal vez para algunos sea sorpresa (sí, lo sigue siendo), pero Tim Burton no dirigió The Nightmare Before Christmas. El crédito es de Henry Selick, quien en el 2009 nos dio una de las mejores adaptaciones de una historia de Neil Gaiman con Coraline.

Tanto la película como el libro, nos cuentan la historia de Coraline Jones, una niña que se muda a una nueva casa en donde descubre una puerta que la lleva a otro mundo: uno mucho más colorido y feliz que el suyo, y donde aparentemente la única diferencia es que todos sus habitantes tienen botones en lugar de ojos.

Además de presentar una espectacular animación en stop motion, música fantástica a cargo de Bruno Coulais, y un gran elenco de voces que incluye a Dakota Fanning, Teri Hatcher y Keith David, Coraline es una gran opción de una película de fantasía con elementos de terror para niños.

How to Talk to Girls at Parties

2017

En 2017, el gran John Cameron Mitchell junto con A24, llevaron al cine su interpretación de la historia corta How to Talk to Girls at Parties. Decimos interpretación porque si fuera una adaptación literal, sería un cortometraje y no una película.

La historia base es la misma: un grupo de amigos llegan a la fiesta equivocada y se encuentran con que los residentes de este lugar no son lo que esperaban. La película expande mucho esta historia y la sitúa en la década de los en la escena punk de Inglaterra donde Enn (Alex Sharp) se encuentra con Zan (Elle Fanning), y juntos explorarán Londres, su música y cultura.