El cine de superhéroes es una de las tendencias que dominan el cine actualmente (para disgusto de algunos como Martin Scorsese, jeje). Y en ese sentido, es justo decir que nada de lo que vemos hoy en pantalla sería lo mismo sin las películas de Superman de Christopher Reeve.

Y sí, es cierto que quizá tanto la tercera como la cuarta película de la saga no son precisamente las mejor valoradas, esto a diferencia de las primeras dos que hicieron de la franquicia una parte importante de la cultura pop… Pero con todos los puntos altos y los bajos, el legado es innegable.

5 razones para ver las películas de ‘Superman’ de Christopher Reeve (y dónde verlas)

Mucho antes de Henry Cavill, Tom Welling y hasta el fallido intento de llevar al héroe a la gran pantalla con Nicolas Cage, el nombre del ‘Hombre de Acero’ era sinónimo de un actor que se ganó el cariño de la gente varios años atrás.

El Superman de Christopher Reeve es hasta nuestros días un icono del cine. Es el que abrió el camino del éxito para los superhéroes en el cine; el que demostró a la industria que adaptar los cómics era un negocio redituable más allá del potencial en la televisión… Es el que puso la piedra para que estas historias ampliaran su horizonte, más allá de las viñetas, en el ‘séptimo arte’.

Por aquí, enlistamos 5 razones por las que vale la pena ver las cintas de Superman de Christopher Reeve y en dónde las encuentras si te dan ganas de echarles un ojo…

El casting inesperado de Superman

El debate será eterno sobre quién ha sido el mejor Superman en la industria del entretenimiento… Pero si hay algo claro, es que Christopher Reeve, al menos, fue quien estableció lo que era portar el traje en el cine.

Y la historia es más que épica… Resulta que cuando se buscaba al mejor prospecto posible, se barajaron algunos nombres importantes. Pero el director Richard Donner y su equipo querían a alguien relativamente joven y que no fuera muy conocido… Eventualmente, ese movimiento les salió de la mejor manera.

El elegido fue Christopher Reeve, un actor que apenas y había tenido una aparición medianamente conocida en la serie (mejor dicho telenovela) titulada Love of Life. Sus aptitudes físicas (además de que entrenó de más para el personaje) y su experiencia como piloto le aseguraron el papel. Y al final su carisma, que era el ingrediente faltante, lo convirtieron en el indicado.

Christopher Reeve. Foto: Getty.

La fantasía del hombre que podía volar

Esta es publicidad en su máximo esplendor… “You’ll believe a man can fly” (creerás que un hombre puede volar) era uno de los tantos eslogans con los que se promocionaba la película… Y en ese sentido, debemos decir que Superman de Christopher Reeve fue revolucionaria para su momento.

Ver a un héroe volar en pantalla y que se viera convincente, era algo nada sencillo de lograr. Y claro que sus efectos especiales nos parecerán medio ‘pinchurrientos’ para nuestra época, pero para el momento en que se estrenó la cinta (1978) fueron muy innovadores.

No por nada la película ganó el reconocimiento especial a los efectos visuales en los Oscar de 1979 (cuando ese premio existía). Comparado con el CGI de nuestros días, estos efectos son obsoletos. Pero es una práctica interesante y llamativa ver cómo se trabajaban los efectos especiales en ese momento, cuando menos.

Christopher Reeve como Superman. Foto: Especial

Las actuaciones en ‘Superman’ de Christopher Reeve son muy buenas

Superman era un producción que venía a romper estigmas/paradigmas. Era ver qué tal funcionaba uno de los iconos de los cómics en el cine, después de que Batman (otro icónico de la editorial DC) lo lograra en los 60 en la TV.

Y el resultado fue genial. El Superman de Christopher Reeve no solo destacó porque el actor decidió aumentar masa muscular para el papel en lugar de usar un traje que acentuara su musculatura… Reeve entendió que Superman debía ser un tipo sensible, amable y vulnerable. Debía ser un tipo que a pesar de su fuerza omnipotente, demostrara que podía ser amable y cálido.

Por otro lado, Gene Hackman encarnó de manera magistral a Lex Luthor como un tipo acomodado de la estirpe, pero con un desequilibrio mental para tomar en cuenta. No es para menos que las últimas dos películas de la saga quedaran tanto a deber sin él. Nadie podrá –al menos al momento– hacer lo que Gene Hackman hizo como el némesis del Hombre de Acero.

Gene Hackman y Christopher Reeve. Foto: Getty

La dirección de Richard Donner

Es bien sabido que la primera película de Superman de Christopher Reeve es por mucho la mejor entrega de esta saga de antaño. Y cuando se habla de la franquicia, con ese antecedente, el nombre de Richard Donner está escrito con oro como un realizador destacado.

No hay más que agregar… La primera película fue una maravilla y la segunda, aunque no tiene su crédito porque salió del proyecto y entró Richard Lester, se nota que estaba todavía bajo su batuta y se retomaron algunas cosas. Sin Donner, la saga de Superman de antaño no sería lo mismo.

Richard Donner. Foto: Getty.

Momentos y detalles que encumbraron a Superman como un personaje único de la cultura pop

Si ya han visto las películas antes, lo saben. Pero si son nuevos en esto, entonces dense chance de descubrir lo geniales que son las películas de Superman de Christopher Reeve.

Como dijimos antes, las actuaciones son destacadas (al menos en las dos primeras pelis) y se nota el compromiso de la gente en estas obras… Pero más allá de eso, la saga de Superman de antaño nos ha entregado momentos memorables de la historia del cine como la vuelta al mundo para parar el tiempo y salvar a Lois Lane.

Hay más escenas icónicas en la historia del cine, pero nada puede competir contra eso ni contra la partitura de John Williams que se quedó para siempre en la mente del público como seña distintiva de Superman más allá del cine.

¿Entonces te animas a ver las películas de Superman de Christopher Reeve? Bueno, pues todas las encuentras en HBO Max, por si te quieres aventar el maratón.