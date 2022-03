6 grados de separación: ¿Cómo se conectan los actores nominados a los Oscar 2022?

¡Por fin! Después de mucha espera, estamos a unos cuantos días de la edición 2022 de los Oscar y eso nos tiene muy contentos. Luego de la ceremonia del 2021 que no fue como la conocíamos, afortunadamente este año las cosas lucen distintas y todo indica que la fiesta más grande de Hollywood por fin se hará con toda normalidad. Y por supuesto que andamos emocionados porque la temporada de premios es de nuestras favoritas.

Cuando se anunciaron los nominados a inicios de febrero (POR ACÁ los pueden checar), nos dimos cuenta de que las cosas no serán fáciles para elegir a los ganadores de la estatuilla dorada. Sobre todo en las categorías principales como mejor actriz y actor, así como mejor actor y actriz de reparto, porque cada uno de los considerados nos regalaron actuaciones espectaculares que sin duda merecen llevarse el mayor reconocimiento de la industria cinematográfica.

Aunque no lo crean, hay algo que conecta a los actores nominados a los Oscar 2022

Sin embargo, a pesar de que no sabemos quiénes se llevarán el Oscar en las categorías dedicadas a la actuación, aunque ustedes no lo crean hay algo que los une a todos. Probablemente hayan escuchado hablar de la teoría de los 6 grados de separación creada por el escritor húngaro Frigyes Karinthy, la cual dice que las personas de la Tierra pueden estar conectadas a través de sus conocidos, aunque se traten de famosos que vemos a la distancia.

Para no hacerles el cuento más largo y en este caso, seis personas nos unen a ese actor, actriz o cualquier otra persona sin importar en qué parte del mundo nos encontremos. Y eso también aplica para los nominados al premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de este 2022, y si no nos creen, acá armamos los grados de separación que conectan a estas figuras de cine a través de las películas y actores con los que han trabajado, ¿están listos? Ahí les va

Vamos con los grados que separan a estas figuras del cine

Will Smith está nominado a Mejor Actor en los premios Oscar

Smith protagonizó Wild Wild West, donde compartió pantalla con Salma Hayek

Hayek apareció en The Roads Not Taken junto a Javier Bardem

Javier Bardem está nominado a Mejor Actor en los premios Oscar.

El actor español está casado desde 2010 con Penélope Cruz

Penélope Cruz está nominada a Mejor Actriz en los premios Oscar

Tanto Javier como Penélope participaron en Vicky Christina Barcelona junto a Scarlett Johansson

Scarlett compartió pantalla con Benedict Cumberbatch en Avengers: Infinity War y Endgame

Benedict Cumberbatch está nominado a Mejor Actor en los premios Oscar

Cumberbatch tuvo una participación especial en Spider-Man: No Way Home, donde también aparece Andrew Garfield

Andrew Garfield está nominado a Mejor Actor en los premios Oscar

Garfield protagonizó The Eyes of Tammy Faye junto a Jessica Chastain

Jessica Chastain está nominada a Mejor Actriz en los premios Oscar

Chastain compartió créditos en The Help con Emma Stone

Stone fue una de las actrices principales de The Favourite con Olivia Colman

Olivia Colman está nominada a Mejor Actriz en los premios Oscar

Colman interpreta a la Reina Isabel II en The Crown y en esa misma serie aparece Helena Bonham Carter como la princesa Margarita

Bonham Carter dio vida a Bellatrix Lestrange en la saga de Harry Potter, y en la cuarta cinta del joven mago, Robert Pattinson interpreta a Cedric Diggory.

Pattinson fue protagonista de la saga de Twilight junto a ni más ni menos que Kristen Stewart

Kristen Stewart está nominada a Mejor Actriz en los premios Oscar

Stewart tuvo un papel en Into the Wild, película dirigida y producida por Sean Penn

Penn estelarizó

Nicole Kidman está nominada a Mejor Actriz en los premios Oscar

Kidman protagonizó el remake de Secret in Their Eyes con Julia Roberts

Roberts participó en The Pelican Brief y compartió elenco con Denzel Washington

Denzel Washington está nominado a Mejor Actor en los premios Oscar

Washington trabajó en la adaptación de Much Ado About Nothing que Kenneth Branagh protagonizó

Branagh dirigió Belfast, película donde participa Ciaran Hinds

Ciaran Hinds está nominado a Mejor Actor de reparto en los premios Oscar

En Belfast también aparece la legendaria Judi Dench

Judi Dench está nominada a Mejor Actriz de reparto en los premios Oscar

Dench comparte pantalla con Jamie Dornan en Belfast, quien a su vez fue coprotagonista de la saga 50 Shades of Gray junto a Dakota Johsnon

Johnson aparece en el reparto de The Lost Daughter con nombres como Jessie Buckley

Jessie Buckley está nominada a Mejor Actriz de reparto en los premios Oscar

Buckley tuvo una participación especial en I’m Thinking of Ending Things, película escrita y dirigida por Charlie Kauffman

Kauffman escribió el guión e historia de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, donde aparece Kirsten Dunst

Kirsten Dunst está nominada a Mejor Actriz de reparto en los premios Oscar

Dunst comparte créditos en The Power of the Dog de Jane Campion con Kodi Smit-McPhee

Kodi Smit-McPhee está nominado a Mejor Actor de reparto en los premios Oscar

En The Power of the Dog también aparece el nombre de Jesse Plemons

Jesse Plemons está nominado a Mejor Actor de reparto en los premios Oscar

Plemons tuvo un papel en The Post, cinta producida y dirigida por Steven Spielberg

Spielberg estuvo a cargo de la nueva versión de West Side Story, donde Ariana DeBose interpreta a Anita

Ariana DeBose está nominada a Mejor Actriz de reparto en los premios Oscar

DeBose compartió créditos en The Prom con Nicole Kidman

Kidman protagoniza Being The Ricardos, donde también participa J.K. Simmons

J.K. Simmons está nominado a Mejor Actor de reparto en los premios Oscar

Simmons volvió a interpretar a J. Jonah Jameson en Spider-Man: No Way Home, donde también regresó Jamie Foxx para dar vida a Electro

Foxx protagonizó la película biográfica de Ray Charles, en donde Aunjanue Ellis tiene una participación

Aunjanue Ellis está nominada a Mejor Actriz de reparto en los premios Oscar

Ellis interpreta a Oracene “Brandy” Price en King Richard, la cual protagoniza Will Smith

Smith trabajó con M. Night Shyamalan en After Earth, quien también dirigió The Happening donde aparece la actriz Ashlyn Sanchez

Sanchez participa en la película Universal Signs, en la que Tony Kotsur tiene un papel