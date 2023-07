Por qué debes saber esto En la industria del entretenimiento, se han dado muchos casos de actores reemplazados en películas y series, con sus personajes quedando en manos de otros actores. Aquí recordamos a algunos.

Qué complicado cuando una serie o película cambia a alguna de las estrellas de su elenco. Ya saben, de esas veces que se te presenta a un personaje en la interpretación de cierto actor… y a la siguiente temporada o secuela, ese mismo personaje ahora es interpretado por alguien más. Dicho esto, ¿qué casos de actores reemplazados en series y películas se les vienen a la mente?

Pensando en ello, hay ocasiones donde las cosas salen bien, otras salen mal y algunas más incluso pasan desapercibidas. Por aquí, recordamos algunos de esos casos en los que ciertas figuras de la actuación fueron sustituidas y sus personajes pasaron a manos de otro intérprete (al mero estilo de Belinda y Daniela Luján en Cómplices al rescate jeje).

Henry Cavill dejará el papel de Geralt De Rivia en ‘The Witcher’ para que lo tome Liam Hemsworth. Foto: Netflix.

9 actores reemplazados en series y películas (en el mismo personaje)

Katie Holmes por Maggie Gyllenhaal en la saga de ‘Batman’ de Christopher Nolan

Arranquemos con esta lista de actrices y actores reemplazados en series y películas…. Luego del fiasco de Batman & Robin de 1997, Warner y DC decidieron que el icónico superhéroe tuviera su reboot. Luego, se seleccionó a Christopher Nolan para que dirigiera esta nueva saga, comenzando una nueva historia con Batman Begins del 2005.

Era un proyecto llamativo, tomando en cuenta que el elenco tenía a Christian Bale, Michael Caine, Gary Oldman, Liam Neeson, Cillian Murphy y claro, Katie Holmes. Esta última se encargó de dar vida a Rachel Dawes, el interés amoroso de Bruce Wayne que se creó exclusivamente para esta saga cinematográfica.

Y aunque el personaje no es canon de los cómics, la verdad es que fue un agregado muy acertado. La cosa es que aunque Holmes interpretó a Dawes en Begins, se hizo el recast para The Dark Knight del 2008 y Maggie Gyllenhaal se quedó con el papel de la asistente de fiscal del distrito.

¿Pero cuál fue la razón del cambio? Pues resulta que a Katie Holmes se le dio la oportunidad de protagonizar otra película: Mad Money, también del 2008. Esta cinta fue un fracaso eventualmente, pero Holmes ha dicho que no se arrepiente de su decisión, además de que su salida de Batman en realidad fue muy amistosa. Cero bronca pues…

Katie Holmes y Maggie Gyllenhaal en la saga de ‘Batman’ de Christopher Nolan. Fotos: Warner Bros.

Terrence Howard por Don Cheadle como War Machine en el MCU

Si hablamos del universo cinematográfico de Marvel, lo más seguro es que asocien más a James Rhodes/War Machine con el nombre de Don Cheadle, quien ha interpretado al personaje desde Iron Man 2 del 2010. Pero antes de él, fue Terrence Howard quien hizo el papel de “Rhodey”, esto en la primera entrega del superhéroe que inauguró el MCU.

¿Pero por qué Terrence Howard dejó el papel del mejor amigo de Tony Stark? Recordemos que antes de Iron Man 1, Robert Downey Jr estaba reavivando su carrera luego de un periodo espinoso de su vida en el que se enfrentó problemas legales y de adicción.

La película basada en el héroe de Marvel fue un éxito de taquilla, lo que renovó el valor de Downey Jr en Hollywood. Y así, su ‘humilde’ sueldo de la primera cinta se multiplicó masivamente para la segunda parte. Solo que había un detalle: Marvel Studios y la producción decidieron reducir significativamente el pago de Terrence Howard para cubrir el salario del protagonista.

Ese sería el motivo principal. Por ahí, como menciona Collider, surgieron otros rumores como que Jon Favreau (director de la saga) y Howard tuvieron sus diferencias, impulsadas principalmente por el conocido dicho de lo complicado que es trabajar con Terrence. Al final, todas esas ideas se disiparon con el tiempo.

Terrence Howard y Don Cheadle en la saga de ‘Iron Man’ del MCU. Fotos: Marvel Studios.

Ed Skrein por Michiel Huisman como Daario Naharis en ‘Game of Thrones’

Cuando se trata de actores reemplazados en series, bien podríamos dedicarle una lista solita a Game of Thrones. La dejaremos para otro momento, pero por ahora, toca recordar el intempestivo y hasta confuso cambio en el personaje de Daario Naharis.

Para refrescarles la memoria, Naharis era uno de los líderes del grupo de mercenarios conocidos como Second Sons, a quienes él mismo traiciona para convertirse en aliado y eventualmente amante de Daenerys Targaryen. La primera aparición del personaje se dio en la tercera temporada con Ed Skrein en dicho papel.

Luego, de la cuarta temporada en adelante, el personaje pasó a manos de Michiel Huisman. El cambio fue notorio, especialmente porque la interpretación de Skrein como Daario era muy distinta a la de Huisman… El primero era un rubio de cara afeitada y bastante coqueto; el segundo llevaba el cabello castaño, barba y era muchísimo más serio.

¿Y por qué se fue Ed Skrein de Game Of Thrones? Se dijo que quería enfocar su carrera en el cine, y en el 2014 estaría en la película The Transporter Refueled. Pero según lo que él detalló a EW, “era mucho más político que eso… Fue una experiencia maravillosa, pero la política hizo que nos separáramos. Solo dije: ‘Está bien, mira hacia adelante, sé positivo. Mantén la calma y continúa'”.

Ed Skrein y Michiel Huisman en ‘Game of Thornes’. Fotos: HBO.

Jodie Foster por Juliane Moore como Clarice Starling en ‘Hannibal’

La interpretación de Jodie Foster como la novata detective Clarice Starling en The Silence of the Lambs de 1991, le valió un Oscar a la Mejor Actriz y es uno de sus papeles más reconocidos. Entonces, uno habría supuesto que Foster regresaría para interpretar a ese mismo personaje en Hannibal del 2001, película que se ambienta 10 años después de la también llamada El silencio de los inocentes.

Hubiera sido genial ese reencuentro con Anthony Hopkins, sin duda… Pero bueno, no sucedió. En el lugar de Jodie se quedó Juliane Moore, que a pesar de ser una actriz reconocida, no le llenó el ojo a los fans de la franquicia.

El asunto es que Jodie sí estaba contemplada para esta cinta, confirmando su regreso al personaje de Clarice por ahí de 1997. Y un par de años, se reportaba que se bajaba del proyecto. No está oficialmente claro por qué, pero lo que se ha dicho con el tiempo es que Foster quería un sueldo exorbitante, además de que no estaba convencida del guión y la dirección que tomaría Hannibal.

Jodie Foster y Juliane Moore en ‘The Silence of the Lambs’ y en ‘Hannibal’. Fotos: MGM

Edward Norton por Mark Ruffalo como Hulk en el MCU

Regresemos al universo Marvel para hablar de actores reemplazados en películas… Hasta el momento, dentro del MCU, Hulk solo tiene una película individual y es esa que protagonizó Edward Norton en el 2008.

Fue un éxito de taquilla y aunque no es de las cintas más recordadas del universo cinematográfico de Marvel, es bastante sólida. Entonces, los ingredientes estaban puestos para el regreso de Norton en lo que hubiera sido un junte excepcional para la venidera historia de Avengers.

Pero como todos sabemos, el papel recayó en Mark Ruffalo, quien lo hizo completamente suyo para convertirse en uno de los favoritos de la franquicia. Pero entonces, ¿por qué no se armó con Norton? Cuando The Incredible Hulk se empezó a hacer, Edward negoció para tener injerencia como guionista (aunque sin acreditación).

Hubo testimonios de que el guión se reescribió al mismo tiempo que se filmaba la película, y de que era bastante duro trabajar con Norton en ese sentido. Total que cuando se anunció Avengers, se supo que el actor no regresaría al personaje gracias a que Marvel Studios dijo que la separación no se debió a un tema monetario (como se especulaba), sino básicamente a ‘diferencias creativas’.

Edward Norton y Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk en el MCU. Fotos: Marvel Studios

Anita Barone por Jane Sibbett como Carol en ‘Friends’

Los fans de Friends saben que aunque es un personaje secundario, Carol Willick es muy importante en la historia para comprender el desarrollo, los traumas y las inseguridades de Ross Geller. Y aunque este último honestamente es bastante inmaduro con eso, Carol no deja de ser un gran personaje con sus relativamente breves apariciones.

Y bueno, seguramente ubican mejor a Carol en el rostro de la actriz Jane Sibbett, quien la interpretó durante prácticamente toda la serie… menos en la primera aparición oficial del personaje. La actriz que hizo primero a Carol fue Anitta Barone y solo estuvo en un episodio.

Barone, quien incluso audicionó para uno de los estelares, decidió ya no continuar como la exesposa de Ross debido a que quería encontrar un personaje de mayor tiempo a cuadro; no uno de apariciones esporádicas.

Anita Barone y Jane Sibbett como Carol en ‘Friends’. Fotos: Warner.

Richard Harris por Michael Gambon como Albus Dumbledore en la saga de ‘Harry Potter’

Albus Dumbledore siempre será uno de los personajes que más nostalgia nos da de Harry Potter. Y quizá, por el hecho de que apareció del Prisionero de Azkaban en adelante, los fans recuerden más a Michael Gambon en el papel del querido profesor y sabio hechicero.

Pero no se olvida el genial trabajo de Richard Harris como el propio Dumbledore en las primeras dos películas de la saga. Lamentablemente, Harris falleció en el 2002, por lo que el personaje debió someterse a un recast. Uno de los momentos más tristes en este listado de actores reemplazados en películas y series.

Richard harris y Michael Gambon como Dumbledore en ‘Harry Potter’. Fotos: Warner Bros.

Johnny Depp por Mads Mikkelsen como Grindelwald en ‘Animales fantásticos’

Seguimos en el universo de Harry Potter, pero ahora dentro de la franquicia de Animales fantásticos… Y pues sí, ya se la saben: Mads Mikkelsen tomó el lugar de Gellert Grindelwald sustituyendo a Johnny Depp.

Como recordarán, Depp perdió diversos papeles, entre ellos el de Grindelwald y una posible reaparición como Jack Sparrow en Piratas del Caribe, a raíz de su publicitado conflicto con Amber Heard y el presunto caso de violencia doméstica del que ella hizo responsable al actor (que se resolvió en el 2022).

Fueron años de juicios, deliberaciones, acusaciones y hasta difamaciones entre la expareja, por lo que la franquicia basada del Mundo Mágico se deslindó de Depp. En su lugar trajeron a Mads Mikkelsen, quien encarnó a Grindelwald en Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore.

Johnny Depp y Mads Mikkelsen como Grindelwald en ‘Animales fantásticos’. Fotos: Warner Bros.

Henry Cavill por Liam Hemsworth como Geralt De Rivia en ‘The Witcher’

Hablando de actores reemplazados en series y películas, este debe ser el caso más sonado en tiempos recientes. Henry Cavill interpretó a Geralt De Rivia, protagonista de The Witcher, desde el 2019 cuando la serie llegó a Netflix.

En muchos sentidos, se sintió como el indicado para hacer este papel por su parecido con el personaje, por el fanatismo que el actor tiene por los videojuegos y las novelas. Y ni modo… después de prácticamente cuatro años y tres temporadas, Cavill se despedirá del personaje para dejárselo a Liam Hemsworth en la cuarta tanda de episodios.

Los motivos de su partida no son claros. Algunos fans pensaron que todo se daba para que Henry retomara el papel de Superman tras aparecer por sorpresa en Black Adam, lo que al final se descartó ya que el universo de DC en el cine se reformulará con la llegada de James Gunn y Peter Safran a la presidencia de DC Studios.

La razón más conocida –por no confirmada– es que Henry no estaba del todo contento con la adaptación en las temporadas recientes; él presuntamente quería que hubiera más fidelidad a las novelas, pero el equipo de producción no concordaba tanto con ello. Como dijimos, nada de eso está confirmado.

Henry Cavill como Geralt De Rivia en ‘The Witcher’/Liam Hemsworth. Fotos: Netflix/Getty.

El asunto está tan extraño que algunos miembros del elenco, incluso revelaron que no supieron de la partida de Henry Cavill hasta después del rodaje de la tercera temporada. Ni les dieron chance de despedirlo como se debe. Chiaaaale.

Pues qué se la hace, ¿verdad? Ahora, a ver qué tal sale la serie con Liam Hemsworth. Y bueno, para ustedes, ¿cuál de estos casos de actores reemplazados en series y películas es el más sonado? Si tienen otro ejemplo, ahí nos echan un grito.

Te puede interesar