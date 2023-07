Por qué necesitas saber esto: 'Barbie' será uno de los grandes estrenos de cine del 2023, por lo que crece la expectativa sobre las películas de Mattel basadas en otras franquicias de juguetes.

Barbie con Margot Robbie y Ryan Gosling se perfila no solo para ser el hit cinematográfico del verano 2023, sino posiblemente del año. Y no es para menos pues la franquicia de la muñeca es parte importante de la cultura pop. Ahora bien, ¿eso significa que las próximas películas sobre juguetes de Mattel tendrán el mismo impacto?

Ufff, pregunta complicada… Pero bueno, cuando menos es interesante ver lo que la compañía juguetera pretende con sus proyectos futuros en el ámbito del cine. Ah, porque sí: la marca tiene en su agenda varias producciones basadas en sus franquicias, esto a través de su división Mattel Films. ¿Quieren que repasemos cuáles son al momento?

Margot Robbie como Barbie. Foto: Warner Bros.

Las próximas películas sobre juguetes de Mattel

Un nuevo competidor está empujando duro en el cine. Mattel Films remonta su historia al 2013 cuando la compañía estableció su división de entretenimiento como Mattel Playground Productions. Sin embargo, en el 2016 se cerró debido al poco éxito que tuvieron sus entregas como la poco recordada adaptación de Max Steel.

¿Significó el final? Para nada. En el 2018, revivieron esa división bajo el ya mencionado nombre de Mattel Films, con la mira puesta en el desarrollo de una película basada en una de sus marcas más importantes: Barbie. Y bueno, está más que dicho el impacto que está cosechando la película incluso antes de estrenarse.

El asunto que es que Barbie es solo el comienzo… De acuerdo con un reportaje de The New Yorker, hay al menos 45 películas sobre juguetes de Mattel en desarrollo, aunque solo se han anunciado unas 17 al momento.

Imagen ilustrativa. Foto: Getty.

‘Hot Wheels’ con J.J. Abrams como productor

Además de Barbie, otra de las marcas potentes de Mattel son los coches de Hot Wheels, con una película basada en estos recordado juguetes. Los detalles al momento arrojan que JJ Abrams producirá la película a través de su compañía Bad Robot, junto a Warner Bros. Aquí les contamos todo lo que sabemos sobre proyecto.

Esto es lo que sabemos sobre la película de ‘Hot Wheels’ de J. J. Abrams//Fotos: Reuters/Mattel

Barney tendrá su película, aunque tal vez no sea de corte infantil

Bueno, quizá esta no entra en la categoría de películas sobre juguetes de Mattel propiamente, pues Barney es más recordado por la vieja serie que inició en los 90. Sin embargo, Mattel Films está dentro de los estudios que desarrollarán esta cinta, que incluye a Daniel Kaluuya en sus protagónicos.

La cosa con este proyecto es que por extraño que parezca, todo pinta a que no será una entrega de corte infantil. Por ahí, ha circulado el rumor de que la película será un retrato sobre la angustia y la frustración de los millennials y esas generaciones que crecieron endulzadas por el lema del “te quiero yo y tú a mí”. Hasta se dice que la película tendrá un tono a lo A24.

Barney y sus amigos / Foto: Getty Images

Polly Pocket entra en la categoría de próximas películas sobre juguetes de Mattel

Barbie no es la única muñeca que tendrá su película. Fue en el 2021 cuando se informó que la marca Polly Pocket tenía una cinta en desarrollo, con Mattel Films y MGM colaborando en el proyecto. Lena Dunham sería la directora y guionista, mientras que Lilly Collins la protagonizará, según Deadline.

Lilly Collins protagonizará una película sobre Polly Pocket. Foto: Getty

‘UNO’ también es uno de los proyectos ambiciosos de Mattel Films

Sí, ese juego de cartas que hace que nos peleemos con nuestros amigos también tendrá su adaptación. UNO es una de las películas en desarrollo temprano de Mattel Films, pero no ha avanzado mucho en realidad.

Se sabe que la trama se basará en una comedia de acción sobre atracos. Y en cuanto a los primeros borradores de guión, se ambientaría en la escena del hip-hop de Atlanta. El rapero Lil Yatchy está en la mira para protagonizar.

Imagen ilustrativa. Foto: Mattel Inc.

Magic 8 Ball también está en el horizonte

Sí, la mágica bola 8 también está en la bolsa de película sobre juguetes y marcas de Mattel. Es un juguete clásico que también ha marcado la cultura popular, pero su simpleza (más allá de la dinámica que la hace un juguete genial), ha levantado la expectativa sobre cómo se abordará una adaptación.

Blumhouse, la reconocida productora de terror, estaba en el proyecto junto a Mattel Films, pero el estudio encabezado por Jason Blum se bajó del proyecto el año pasado. Por ahora, está en desarrollo y apunta que será una comedia de terror con el guionista de Cocaine Bear, Jimmy Warden, a bordo.

He-Man y los Amos del Universo son uno de los proyectos ambiciosos

A finales de los 80 hubo un live-action de He-Man con Dolph Lundgren que fue un fiasco, la verdad. Y ahora, Mattel Films busca hacer valer la franquicia más allá de la televisión. Sin embargo, de esta no hay muchos detalles y solo se sabe que Mattel la tiene en su agenda para revivirla como live-action.

Imagen ilustrativa. Foto: Especial.

Thomas y sus amigos le entran

Como franquicia en la televisión infantil, Thomas y sus amigos funcionó en grande. En cuestión de juguetes, el éxito se replicó. ¿Será lo mismo para su adaptación en el cine? Ya lo veremos.

Sin muchos detalles, se sabe que Mattel Films se asoció con el director Mark Foster y su compañía 2Dux² para esta entrega que será en live-action. Fuera de eso, no hay más qué decir.

Rock ‘Em Sock ‘Em Robots con Vin Diesel gana terreno

Los clásicos robots boxeadores en el ring de color azul y rojo tendrán su película con Vin Diesel a bordo. Mattel Films y Universal la producirán e incluso ya hay una trama: “la historia seguirá a un padre y un hijo que se vinculan con una máquina de guerra avanzada”, informa Deadline. Esta será una de esas películas sobre juguetes de Mattel que nos llama verdaderamente la atención.

El clásico Major Matt Mason es una de las películas sobre juguetes de Mattel que no se mira mal

A muchos quizá no les suenen tanto estos juguetes pues ya son bastante antaños. Pero este intrépido astronauta fue uno de los pilares de Mattel hacia finales de los 60 (además de que se dice que fue el juguete que inspiró en parte la creación de Buzz Lightyear para Toy Story).

La película ha estado en desarrollo desde hace más de 10 años, pero nop se concreta. Sin embargo, en el 2019 el proyecto tomó forma cuando Mattel Films y Paramount Pictures se asociaron, con Tom Hanks como protagonista.

Las otras películas que están en desarrollo

¿Qué les parecen las películas sobre juguetes de Mattel que se están cocinando? Sin duda, será bastante interesante ver todas esas franquicias llegar al cine… O quién sabe, quizá algunas terminan por congelarse un buen rato. Ya veremos qué sucede.

Mientras, aquí les dejamos el pilón con otros proyectos de Mattel Films que también se están desarrollando, aunque sin tanto cartel en comparación con otras entregas.

– Christmas Balloon: se describe como una película navideña ambientada en México.

– American Girl: otra de las muñecas Mattel que recibirán su película. Será producida por Mattel Films y MGM, pero no hay más detalles salvo que está en desarrollo temprano.

– Big Jim: Ken no es el único muñeco de Mattel conocido. Big Jim es otra franquicia de juguetes conocida, aunque su popularidad se remonta a los 70. Dan Mazer (Bridget Jone’s Baby, Borat 1 y 2, Home Alone del 2021) la desarrolla.

– Chatty Cathy y Betsy Wetsy: como seña distintiva, esas muñecas de finales de los 50 fueron creadas por Ruth Handler, la misma creadora de Barbie. Aggregate Films de Jason Bateman produce la película con Mattel Films.

– Matchbox: porque no solo Hot Wheels debe ser la marca de carritos de juguete que triunfe, Mattel Films y Skydance están desarrollando una cinta sobre estos juguetes. Pero de esta, de plano no hay detalles; New Yorker solo menciona que es una película en desarrollo temprano.

– View-Master: estos icónicos visores fueron muy populares todavía en la primera década de los 2000 y aunque quizá no están en su auge, Mattel y (otra vez) MGM están planeando una película… O bueno, al menos ese era el reporte en el 2019, pero no se han dado más detalles sobre ello.

– Wishbone: ¿vieron alguna vez esta serie noventera sobre un perrito Jack Russell que imagina todo tipo de aventuras? Pues igual, Mattel tiene en la mira una película de la que no se han dado más detalles desde el 2020.

– Boglins: estas curiosas –y un poco monstruosas– criaturas fueron un hitazo de Mattel, quienes la distribuyeron como marionetas. No les fue mal en el mercado, pero les tocó competir con otras dos franquicias similares como los Critters y los Gremlins. De hecho, la película que prepara Mattel se describe como inspirada en los Gremlins, pero con un giro diferente. Y hasta ahí es lo que se sabe.