Ya llegó el tráiler de 'A Million Miles Away', la película sobre el astronauta mexicano José Hernández

Lo que necesitas saber: José Hernández fue el segundo mexicano en llegar al espacio. Y muy pronto podremos conocer su increíble historia en 'A Million Miles Away'.

En México tenemos un montón de historias inspiradoras que nos demuestran que los sueños sí se pueden cumplir. Y sin duda, una de las más recientes es la de José Hernández, uno de los pocos compatriotas que han tenido la oportunidad de llegar al mismísimo espacio. Pero si ustedes querían conocer mejor su caso, agárrense, porque lo veremos completito en A Million Miles Away.

Aunque Hernández no fue el primer astronauta mexicano en salir del planeta (no olvidemos a Rodolfo Neri Vela), su nombre lo tenemos más presente porque en 2009 y después de varios años trabajando para la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA para los cuates), José formó parte de la misión STS-128, que llevó suministros, módulos y estructuras a la Estación Espacial Internacional.

José Hernández fue el segundo mexicano en llegar al espacio y el primero que formó parte de la NASA/Foto: Cuartoscuro

Por supuesto que una historia tan extraordinaria como la de José Hernández era digna de llevar a la pantalla grande. Es por eso que Amazon Prime Video decidió hacer una película sobre este astronauta mexicano, la cual lleva por título A Million Miles Away y cuenta con la dirección a otra mexa rifada, Alejandra Márquez Abella (quien ha estado detrás de producciones como Las niñas bien, Narcos: México y El norte sobre el vacío).

Amazon Prime Video lanzó el tráiler de ‘A Million Miles Away’ sobre el caso de José Hernández

Pero ahora y después de hacerla un poco de emoción, por fin lanzaron el primer tráiler de A Million Miles Away y sin duda, se nota que será una película muy inspiradora. Para que se den una idea, en esta adelanto vemos a Michael Peña interpretando a José Hernández, un hombre que desde que era un niño soñaba con alcanzar las estrellas.

Sin embargo, al ser hijo de padres inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, se tuvo que enfrentar a varias situaciones complicadas para cumplir su objetivo. Afortunadamente, gracias al apoyo de su familia y a su enorme perseverancia (así como preparación), José logró llegar hasta el espacio y demostrarnos que nada en esta vida es imposible si se lucha por ello.

Michael Peña interpreta a José Hernández en ‘A Million Miles Away’/Foto: Amazon Prime Video

Además de Michael Peña, la cinta cuenta con un elenco bastante interesante, con actores como: Rosa Salazar (Alita: Battle Angel, Maze Runner), Veronica Falcon (Ozark, Queen of the South, Garret Dillahunt (Fear the Walking Dead), Sarayu Blue (To All the Boys), Julio Cesar Cadillo (Sicario) y Bobby Soto (Flamin’ Hot).

Guarden la fecha en sus calendarios, porque A Million Miles Away, la película sobre José Hernández llegará al catálogo de Amazon Prime Video el próximo 15 de septiembre. Pero mientras esperamos a que llegue el momento de ver esta cinta y vamos preparándonos para la misión, a continuación les dejamos el tráiler oficial.

