Alejandro González Iñárritu anda de estreno con su nueva película BARDO que llegó recién al Festival de Cine de Venecia y se encamina a su lanzamiento en Netflix. Por ello, el director ha estado dándole promoción en diferentes entrevistas y toda la onda… aunque bueno, de repente por ahí tiene chance para recordar algunos momentos que son un poco más controversiales

El cineasta mexicano, recientemente dio una entrevista al medio IndieWire donde platicó un poco sobre su nueva entrega (AQUÍ les contamos los detalles de la peli). Y de paso, en medio de la plática, se revivió aquel episodio en el que Iñárritu y el mismísimo Robert Downey Jr intercambiaron palabras en diferentes entrevistas.

Alejandro González Iñárritu. Foto: Getty Images

¿Cuál fue la bronca entre Alejandro González Iñárritu y Robert Downey Jr?

Vamos por partes. ¿Cómo está esa onda de que Alejandro González Iñárritu y Robert Downey Jr tuvieron un pique? Bueno, esta ‘bronca’ (por decirle de alguna manera) tuvo lugar hace ya hace unos añitos, por ahí del 2014 cuando el mexicano promocionaba su película Birdman.

A través de Deadline, el cineasta charló y reveló que sí le han ofrecido alguna vez dirigir alguna película de superhéroes. También dio su opinión sobre este tipo de largometrajes: “A veces los disfruto porque son sencillas y van bien con las palomitas de maíz… El problema es que a veces pretenden ser profundos, basados ​​en algún tipo de cosa mitológica griega. Y, sinceramente, son muy de derecha. Siempre los veo matando gente porque no creen en lo que tú crees, o porque no son como tú quieres que sean. Odio eso, y no respondo a esos personajes“.

Alejandro continuó en esas declaraciones: “Han sido veneno, este genocidio cultural, porque la audiencia está tan sobreexpuesta a la trama y las explosiones y esa mierda que no significa nada sobre la experiencia de ser humano…

“Superhéroes… solo la palabra héroe me molesta. ¿Qué diablos significa eso? Es una concepción falsa, engañosa, el superhéroe. Entonces, la forma en que le aplican la violencia, es absolutamente de derecha. Si observas la mentalidad de la mayoría de esas películas, en realidad se trata de personas ricas, que tienen poder, que harán el bien, que matarán al malo. Filosóficamente, simplemente no me gustan”. Alejandro González Iñárritu para Deadline en 2014

Alejandro González Iñárritu. Foto: Getty Images

La polémica respuesta de Robert Downey Jr

Un año después de las declaraciones de Iñárritu, Robert Downey Jr se encontraba promocionando la cinta Avengers: Age Of Ultron. Y por ahí, The Guardian preguntó al actor que hace a Iron Man su opinión sobre los dichos del director mexicano. Y así respondió:

“Lo respeto y creo que para una persona cuya lengua materna es el español, el ser capaz de construir una frase (en inglés) como ‘genocidio cultural’ habla de cuán tan brillante es“, dijo el también actor de Natural Born Killers.

Robert Downey Jr. Foto: Getty

De nuevo, Iñárritu revivió aquel intercambio de declaraciones

Ahora en este 2022, mientras promociona BARDO, Alejandro González Iñárritu fue abordado por IndieWire sobre ese antiguo roce con Downey Jr. En una nueva respuesta, el cineasta de The Revanant se refirió a los comentarios de Robert así: “Fue como ‘Oh, ustedes de su país bananero’… Si yo fuera de Dinamarca o Suecia, podría ser visto como filosófico, pero cuando eres mexicano y dices ese tipo de cosas, eres pretencioso“.

Alejandro González Iñárritu y Daniel Giménez Cacho en Venecia por BARDO. Foto: Getty Images