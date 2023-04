Checa a Mark Ruffalo y a Jonas de 'Dark' en el primer tráiler de 'All The Light We Cannot See'

Si algo tenemos muy claro es que este 2023, Netflix viene con todo y le meterá durísimo a sus producciones originales. Desde los primeros meses del año estrenaron en su plataforma varias series y películas que nos dejaron con el ojo cuadrado. Pero ahora nos presentan el primer tráiler All The Light We Cannot See, una de sus grandes apuestas.

Resulta que dentro de muy pronto, el gigante del streaming estrenará una miniserie de cuatro episodios basada en la novela homónima ganadora del premio Pulitzer, la cual fue escrita por Anthony Doerr en 2014. Y desde ya les aseguramos que será un éxito, pues además de tener un gran elenco, All The Light We Cannot See contará con la dirección de Shawn Levy, pues ha producido hitazos como Stranger Things.

Shawn Levy en los American Cinematheque Awards de 2022/Foto: Getty Images

Netflix lanzó el primer tráiler de ‘All The Light We Cannot See’

Durante todo ese tiempo, Netflix se ha guardado un montón de detalles sobre esta serie. Pero después de mucha espera y para causar expectativa, por fin lanzaron el primer tráiler de All The Light We Cannot See y de una vez les avisamos que se convertirá en una de las producciones a seguir este 2023 (para que le echen un ojo).

Para que se den una idea, la trama de All The Light We Cannot See se centra en Marie-Laure (Aria Mia Loberti y Nell Sutton), una niña francesa ciega y su padre, Daniel LeBlanc (Mark Ruffalo), quienes protegen un diamante histórico de los nazis mientras escapan de la ocupación alemana en París.

Mark Ruffalo es uno de los protagonistas en ‘All The Light We Cannot See’/Foto: Netflix

Esta es la historia y la fecha de estreno de ‘All The Light We Cannot See’ en Netflix

Y vaya que el tráiler nos dejó claro que ambos tendrán que sacrificarse para evitar que el mal triunfe. Sin embargo, en este adelanto de All The Light We Cannot See nos quedó claro que seguiremos las vidas entrelazadas de Marie-Laure y el adolescente Werner (interpretado por Louis Hofmann, a quien recordarán por dar vida a Jonas en Dark) a lo largo de una década.

Para los que estén interesados, acá les dejamos la sinopsis completa que Netflix publicó sobre All The Light We Cannot See:

“Perseguidos implacablemente por un cruel oficial de la Gestapo que busca poseer la piedra para sus propios medios egoístas, Marie-Laure y Daniel pronto encuentran refugio en St. Malo, donde se instalan con un tío solitario que transmite en estaciones de radio clandestinas como parte de la resistencia”. “Sin embargo, aquí, en esta ciudad costera que alguna vez fue idílica, el camino de Marie-Laure también choca con el alma gemela más improbable: Werner, un adolescente brillante alistado por el régimen de Hitler para rastrear transmisiones ilegales, quien en cambio comparte una conexión secreta con Marie-Laure así como su fe en la humanidad y la posibilidad de esperanza”.

Louis Hofmann (Jonas de ‘Dark’) será muy importante en ‘All The Light We Cannot See’/Foto: Netflix

Además de Mark Ruffalo, Aria Mia Loberti y Nell Sutton (quienes darán vida a dos versiones de Marie-Laure) y Louis Hofmann, el resto del elenco de All The Light We Cannot See lo completan Hugh Laurie como el tío Etienne, Lars Eidinger como Von Rumpel y Marion Bailey como Madame Manec.

Ahora sí, anoten bien la fecha en el calendario, porque All The Light We Cannot See se estrenará en el catálogo de Netflix el próximo 2 de noviembre. Pero mientras esperamos a que llegue el día para checar esta miniserie que se ve que estará increíble, a continuación les dejamos el primer tráiler.