Y no fue la de Greta Gerwig precisamente… El estreno de la película ‘Barbie’ está cada vez más cerca y los/las fans de la cinta protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, sólo esperan el momento en el que podamos ver la historia en los cines de todo el mundo.

Los adelantos de la película ‘Barbie’ nos han dejado con un buen sabor de boca y con una expectativa bastante alta sobre esta nueva historia de la famosa muñeca, pues es el proyecto más solido que se ha visto en cuanto a live actions de ‘Barbie’ se refiere.

Ryan Gosling y Margot Robbie en un tráiler de ‘Barbie’. Foto: Warner Bros.

Amy Schumer iba a protagonizar una película de ‘Barbie’ antes que Margot Robbie

Quizás muchos no recuerden, pero fue en el año 2014 cuando se puso sobre la mesa hacer una película enfocada en Barbie, misma que tendría como protagonista a la actriz Amy Schumer y la cual dirigiría Jenny Bicks, escritora de la serie ‘Sex and the City’.

Aunque en 2016 portales como Deadline aseguraron que la película de ‘Barbie’ con Amy Schumer era un hecho, un año después la comediante anunció su salida del proyecto por “problemas de agenda” y Anne Hathaway ocuparía su lugar.

Amy Schumer iba a interpretar a Barbie en una película. Foto: Getty Images

Amy Schumer contó por qué ya no quiso participar en la película de ‘Barbie’

Desde entonces nada se supo de la película de ‘Barbie’. De hecho, fue en 2019 cuando se dio a conocer que el proyecto quedaría a cargo de Greta Gerwig con Warner Bros., y que la cinta estaría protagonizada por Margot Robbie. Algo que para los fans fue una de las decisiones más acertadas para el ‘live action’ de la famosa muñeca.

Sin embargo, a unas semanas del estreno de ‘Barbie’, Amy Schumer dio a conocer las verdaderas razones por las que se salió del proyecto anterior, pues al parecer eso de la “agenda apretada” no fue más que pura formalidad.

Amy Schumer abandonó el proyecto por diferencias creativas. Foto: Getty Images

La película de ‘Barbie’ en ese entonces no sonaba feminista

En un episodio de ‘Watch What Happens Live with Andy Cohen’, que se transmitió la noche del jueves 8 de junio, Amy Schumer dijo que su salida de la película ‘Barbie’ en realidad fue por “diferencias creativas” con las personas encargadas del proyecto.

“¿Pero sabes? Hay un nuevo equipo detrás [de la nueva película] y parece muy feminista y genial, así que veré esa película”, indicó la comediante al afirmar que la película donde ella participaría no se sentía “feminista y genial”, por lo cual decidió bajarse del barco.

Greta Gerwig pinta para romperla con el live action de ‘Barbie’ este 2023

En una plática de marzo de 2022 con el portal The Hollywood Reporter, Amy Schumer indicó que se salió de la película porque ella quería mostrar a Barbie como una ‘inventora’ y no como una invención, así que esa no es la manera en la que ella quería hacerlo.

Lo cierto es que hasta Amy Schumer es consciente de que la cinta de ‘Barbie’ bajo la dirección de Greta Gerwig se ve para ser una de las películas más exitosas del 2023. Algo que ni la directora estadounidense se cree, pues en algún punto creyó que hacer este proyecto arruinaría su carrera.

Ryan Gosling, America Ferrera, Margot Robbie y Greta Gerwig. Foto: Getty Images

En fin, a nosotros sólo nos queda esperar al próximo 20 de julio para ver la película de ‘Barbie’ en cines, algo que definitivamente esperamos con ansias y con la esperanza de que esta película le de un nuevo significado a la que uno tiene cuando lee la palabra ‘live action’.

Margot Robbie en ‘Barbie’/Foto: Warner Bros. Pictures