Con cada proyecto nuevo que Disney y Lucasfilm lanzan sobre Star Wars, se amplia este universo que George Lucas creó a finales de los 70. Y eso por supuesto que nos emociona, porque significa que veremos más personajes e historias épicas. Sin embargo, para ser honestos, Andor es una de las series dentro de la saga que más nos emocionan, porque por primera vez, un mexicano es el mero protagonista.

Como recordarán, fue en 2016 cuando la casa de Mickey Mouse estrenó Rogue One, una precuela que nos muestra la misión suicida de un grupo de rebeldes donde buscaban conseguir los planos de la Estrella de la Muerte para destruirla. Entre todos los personajes nuevos que nos presentaron, sin duda nos enamoramos de Cassian Andor –interpretado por Diego Luna–, pues era uno de los líderes de la rebelión e hizo todo lo que estaba en sus manos para lograr su objetivo.

Lamentablemente historia de Cassian no terminó como esperábamos, pues a diferencia de otras películas de Star Wars –esto ya no es spoiler–, tanto él como Jyn Erso y todos los que los acompañaron se sacrifican y mueren por la causa. Sin embargo, fue tanto el carisma que el actor mexicano le puso al personaje que Lucasfilm decidió no solo traerlo de vuelta, también darle su propia serie en Disney+ donde conoceremos el pasado de este guerrero.

Ya casi llega ‘Andor’ y aquí les contamos quién es quién en la serie

Para que se den una idea, Andor se sitúa cinco años antes de los sucesos de Rogue One. Aquí conocemos a detalle los motivos por los que Cassian llega a la Alianza Rebelde, pero también vemos cómo es que este bando se prepara para hacerle frente al Imperio Galáctico comandado por ni más ni menos que el Emperador Palpatine y Darth Vader, uniendo a su causa a varias personas relevantes de toda la galaxia.

Pero no solo eso, ya que sin caer en spoilers, es interesante la visión que lo creadores de esta serie nos plantean. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues porque nos muestran que los buenos no lo son tanto y los manos tampoco son despiadados, ya lo descubrirán cuando vean los episodios. Aprovechando que este 21 de septiembre se estrenan los primeros tres capítulos de esta producción en Disney+ y para que no se nos confundan, aquí les contamos quién es quién en la historia.

Diego Luna – Cassian Andor

Quizá este sea muy obvio, pero por si las moscas, Diego Luna interpreta a Cassian Andor. A diferencia de la primera vez que lo vimos en la gran pantalla, en esta ocasión nos muestran una faceta muy distinta del personaje, pues conocemos su origen y al principio lo pintan como un ladrón que tiene cierto resentimiento por el Imperio pero no está dispuesto a hacer algo en su contra.

Es un gran espía y guerrero, pero poco a poco suceden cosas que lo convierten en la persona más apasionada que se va a entregar por completo a la Alianza Rebelde para salvar a la galaxia. Eso es todo lo que les. diremos sobre Cassian en esta serie, pero estamos seguros que disfrutarán por completo ver su evolución a lo largo de los 12 episodios.

Diego Luna como Cassian Andor/Foto: Disney+

Adria Arjona – Bix Caleen

Bix Caleen es uno de los personajes nuevos que crearon específicamente para Andor. En la serie, Adria Arjona se encarga de dar vida a esta joven que es una verdadera rifada para encontrar piezas de naves y demás que resultan bastante importantes y valiosas. Sin embargo, su amistad con Cassian la obliga a ayudarlo aunque eso signifique ponerse en peligro. Sin duda, con la inclusión de Bix, Star Wars continúa presentándonos mujeres cool y fuertes en su universo.

Adria Arjona como Bix Caleen en ‘Andor’/Foto: Disney+

Kyle Soller – Syril Karn

Así como Cassian contará con un montón de aliados en la serie, tampoco pueden faltar los enemigos. Por ahora el principal será Syril Karn, interpretado por Kyle Soller. Él es un oficial imperial que está decidido a detener la rebelión de Andor, aunque eso signifique utilizar todo el arsenal y equipo que tenga a la mano para acabar con su adversario. Este personaje tiene un sentido extremo de necesidad de impresionar y de llenar un hueco en sí mismo. Así que trata de ascender a través del control total, la intimidación y la dominación. Para pronto es un tipo peligroso y que le hará la vida de cuadritos a nuestro protagonista.

Kyle Soller como Syril Karn en ‘Andor’/Foto: Disney+

Stellan Skarsgård – Luthen Rael

Y quizá se estén preguntando cómo es que Cassian Andor llega a la Alianza Rebelde? Claro que no lo reclutan nomás porque sí y el responsable de que se una a la causa es Luthen Rael. El gran Stellan Skarsgård es el encargado de darle vida a este personaje del que no nos muestran mucho porque lo mantienen como un hombre misterioso en medio de tiempos oscuros, pero sabemos que será uno de los aliados de Cassian y quien lo acercará a la rebelión luego de ver toda sus virtudes. Vaya que Disney se voló la barda llamando a este actorazo para la serie.

Stellan Skarsgård como Luthen Rael junto a Diego Luna en ‘Andor’/Foto: Disney+

Fiona Shaw – Maarva Andor

Una de las grandes incorporaciones al universo de Star Wars es el de Fiona Shaw. Esta gran actriz hace su debut en Andor interpretando a Maarva, la madre adoptiva de Cassian que en el pasado tuvo un papel muy importante durante los primeros años de la Rebelión, justo cuando el movimiento estaba naciendo. Así que bajita la mano, ella fue quien le inculcó la pasión a su hijo para que al final, decidiera sumarse a la lucha en contra del Imperio.

Fiona Shaw como Maarva Andor junto a Diego Luna en ‘Andor’/Foto: Disney+

Denise Dough – Dedra Meero

Como ya se habrán dado cuenta, el talento femenino en Andor es enorme y al menos del lado de “los malos”, tendremos a una mujer despiadada, Dedra Meero. Este personaje interpretado por Denise Dough es una supervisora de la Oficina de Seguridad Imperial y para que chequen qué tan badass se ve que será, anda con su escolta de death troopers y su propia nave. Y así como Syril, ella tampoco descansará hasta capturar a Cassian a como dé lugar.

Denise Dough como Dedra Meero en ‘Andor’/Foto: Disney+

Genevive O’Reilly – Mon Mothma

Regresando a los personajes que ya conocíamos y que vuelven para Andor, tenemos ni más ni menos a que a Genevive O’Reilly como Mon Mothma. Si son clavados en Star Wars, esta mujer no tiene presentación, pero si apenas se están adentrando en este universo les contamos que ella fue Senadora de la República y una de las fundadoras así como líder de la Alianza Rebelde. Y será espectacular ver cuál será la relación que tendrá cuando Cassian se sume a su causa.

Genevive O’Reilly como Mon Mothma en ‘Andor’/Foto: Disney+

Forest Whitaker – Saw Guerrera

Por último pero no menos importante, tenemos a otro personajazo que veremos de vuelta en Andor, el mismísimo Saw Guerrera. Una vez más, Forest Whitaker dará vida a este veterano de las Guerras Clon y líder de un grupo insurgente que está en contra del Imperio Galáctico. Además, recordemos que también es como el padre adoptivo y mentor de Jyn Erso, ¿será que tenga una plática con Cassian sobre ella?

Forest Whitaker como Saw Guerrar en ‘Andor’/Foto: Disney+