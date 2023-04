Aquí los anuncios más importantes y lo que mostró Warner Bros. en la CinemaCon 2023

La CinemaCon arrancó con todo y como es habitual, los grandes estudios de producción le están dando rienda suelta (bueno, a veces no tanto jeje) a detalles importantes de sus próximas producciones. Aprovechando, aquí les traemos la recapitulación de los anuncios y lo que mostró Warner Bros en la CinemaCon 2023 de este día.

Imagen de Warner Bros en la CinemaCon. Foto: Getty

Los anuncios y lo que mostró Warner Bros en la CinemaCon 2023

Este martes 25 de abril, Warner Bros tomó la CinemaCon 2023 para su panel de anuncios, avances, detalles… y vaya que vinieron cargaditos con material. Entre lo más destacado, se pudieron ver varios avances de las producciones de DC Studios, resaltando un nuevo tráiler de The Flash como el único que no fue exclusivo de la convención pues también se liberó mundialmente.

De DC, también hubo vistazos de Aquaman and the Lost Kingdom y Blue Beetle. Sin embargo, a diferencia de la película protagonizada por Ezra Miller, los metrajes de este par de cintras solo se mostraron en el evento. Habrá que esperar a que se lancen en YouTube y redes sociales, aunque ya hay detalles interesantes para comentar.

Otras producciones de las que se dieron actualizaciones fueron Barbie, Wonka, Dune: Part Two, The Nun II, Beetlejuice 2 y más… Acá la recapitulación de los anuncios de Warner Bros en la CinemaCon 2023.

David Zaslav, CEO de Warner Bros Discovery en la CinemaCon 2023. Foto: Getty

Aquí el nuevo tráiler de ‘The Flash’ y es una locura

Como les decíamos, uno de los anuncios más emocionantes de Warner Bros en la CinemaCon 2023 fue el nuevo tráiler de The Flash. Lo que hace épico a este tráiler es que se le da más peso al Batman de Michael Keaton, confirmando de alguna manera que su aparición no se limitará a un simple cameo.

En el avance, podemos ver al Bruce Wayne (Keaton) dándole a Barry Allen (Ezra Miller) un discurso emotivo sobre cómo la muerte de sus padres lo convirtieron en lo que es. Es decir, este Batman –evidentemente más antaño– será una especie de mentor para Flash, quien ha decidido usar sus poderes para evitar la pérdida de sus padres.

Pero meterse en el paso del espacio-tiempo traerá consecuencias para el universo de DC. En el nuevo tráiler, también tenemos apariciones más extensas de Sasha Calle como Supergirl, Michael Shannon como el General Zod y Ben Affleck como el Batman del DCEU. La película se estrena el 15 de junio.

Los adelantos exclusivos de ‘Aquaman 2’ y ‘Blue Beetle’ en CinemaCon 2023

Como les decíamos antes, entre los anuncios de Warner Bros en la CinemaCon 2023 se mostró algo de metraje extendido tanto de Aquaman and the Lost Kingdom como de Blue Beetle. Estos adelantos no se lanzaron a través de redes; fueron avances exclusivos de la convención.

Sin embargo, hay detalles interesantes a tomar en cuenta. En un video proyectado durante el panel, el director James Wan que “es una historia de acción y aventuras con un bromance muy divertido entre Arthur y Orm. Orm era un villano la primera vez, pero esta vez Arthur lo necesita“ (vía Deadline).

Arthur Curry/Aquaman ahora tiene un hijo, pero debe enfrentar a Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II), quien literalmente avienta un speech sobre “querer matar y destruir todo lo que Aquaman ama”. La película se estrena el 20 de diciembre de este 2023.

Xolo Maridueña asistió a la CinemaCon 2023 para hablar de ‘Blue Beetle’. Foto: Getty

Sobre lo mostrado por Warner Bros en la CinemaCon 2023 respecto a Blue Beetle, se dice que el tráiler se parece bastante al avance lanzado hace poco, aunque con énfasis especial en el villano Carapax.

Y de la misma manera, se habla de que el avance se enfoca en cómo la familia de Jaime (Xolo Maridueña), huésped del traje, se convierte tanto en una motivación como en una debilidad para el héroe. La película se estrena en cines de México el 17 de agosto próximo. Les dejamos abajo el tráiler lanzado a inicios de este mes de abril.

Los otros anuncios de Warner Bros (Wonka, Dune y más) que se hicieron en CinemaCon 2023

Fuera del universo de DC, hubo otros anuncios y avances de Warner Bros en la CinemaCon 2023. Por supuesto, estos avances también fueron exclusivos de la convención y solo se liberarán al mundo entero en los próximos meses.

Uno de adelantos fue el de Dune: Part II, donde ya se dio un primer vistazo de Florence Pugh y Austin Butler como la Princesa Irulan y Feyd-Rautha Harkonnen, respectivamente. De este último, se dice que su personaje está verdaderamente loco. Otro detalle es que, a diferencia de la primera peli, esta segunda entrega está filmada 100 por ciento en formato IMAX.

Ya se antoja ver el tráiler, verdaderamente. La película se estrenará el 3 de noviembre de este año y acá les dejamos la entrevista que tuvimos con el elenco por el estreno de la primera parte.

Timothée Chalamet, Denis Villeneuve y Zendaya dieron algunos detalles sobre ‘Dune Part II’ en la CinemaCon 2023. Foto: Getty

Luego de mucha espera, por fin llegaron más detalles sobre Wonka protagonizada también por Timothée Chalamet y un tráiler (que no se puede ver aún internacionalmente, me llevaaaaa). Lo más llamativo de este avance es la aparición de Hugh Grant como un oompa-loompa, de acuerdo con Deadline.

Será una historia de origen a manera de musical, y el personaje de Chalamet promete que hará “la tienda de chocolates más grande del mundo”. Sin embargo, no será fácil pues tendrá que enfrentarse a algunos personajes bastante mal vibrosos que harán lo posible por impedir su sueño. La cinta se estrena el 15 de diciembre próximo.

Timothée Chalamet en el set de ‘Wonka’. Foto: Getty

Sobre Barbie con Margot Robbie en el papel estelar, hubo otro avance exclusivo (pero detallado por diferentes medios) que clarifica un poco más la trama. Ahí, se ve a la protagonista encontrarse con otra Barbie muy distinta a ella quien le dice “puedes volver a tu vida normal o puedes saber la verdad sobre el universo”.

Pronto Barbie llega al mundo real y verán que no todo es en realidad tan utópico y color de rosa como lo es en el mundo de Mattel. La película se estrenará el 20 de julio de este año.

Ryan Gosling y Margot Robbie en la CinemaCon 2023. Foto: Getty.

‘Beetlejuice 2’ ya está en desarrollo oficiamente

Este es quizá uno de los anuncios sorpresivos de Warner Bros en su panel de la CinemaCon 2023. Luego de años, rumores y muchos proyectos que nomás no se concretaban, Warner confirmó que Beetlejuice 2 está en desarrollo.

Hay que decir que es una revelación importante, pues en el pasado solo se hablaba de confirmaciones que eran más secretos o planes de los involucrados que nunca se materializaron. Ahora, es un hecho que WB tiene el proyecto en la agenda, tal como lo menciona ScreenRant.

Se supo hace marzo pasado que Jenna Ortega estaba en pláticas para unirse como protagonista. Esto tendría sentido debido al éxito que la joven actriz y el propio Tim Burton (creador de la película original y que regresaría a esta entrega) tuvieron con Wednesday.

Winona Ryder y Michael Keaton estarían de vuelta en sus papeles como Lydia Deetz y Beetlejuice, pero en realidad no se ha confirmado nada oficialmente sobre el elenco. Por supuesto, ahora que Warner confirmó el desarrollo de esta secuela, seguro que no faltarán nuevo detalles próximamente, así que andaremos al tiro para traerles todo el dato.