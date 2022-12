Navidad es una época para festejar y sobre todo, para pasar el tiempo con nuestros seres queridos. Es probable que muchos aprovechen para ver películas que nos recuerdan la importancia de esta temporada y por supuesto que para celebrar el 25 de diciembre como se debe, no puede faltar El Grinch, pues es una verdadera joyita que jamás dejamos pasar aunque nos la encontremos en la tele, ¿a poco no?

Fue en el 2000 –como diría Natalia Lafourcade– cuando se estrenó la adaptación cinematográfica de esta historia creada por Dr. Seuss, y desde entonces, se convirtió en un verdadero clásico que infaltable a la hora de armar un maratón navideño. Sin embargo, ya pasó un buen rato desde que esta cinta llegó a nuestras vidas y aunque no lo crean, los actores que la protagonizaron han cambiado mucho con el paso de los años. Acá les mostramos cómo lucen en la actualidad y que han hecho en todo este tiempo.

Foto: Getty Images

También puedes leer: Así lucen actualmente los actores de ‘ Mi pobre angelito ‘

Taylor Momsen – Cindy Lou Quién

Taylor Momsen fue le dio vida a la pequeña niña, quien descubre la existencia de El Grinch, que en un principio parece ser todo lo contrario a este personajazo, pero con quien logra crear una entrañable amistad. Momsen formó parte de la grabación cuando apenas tenía seis años. El resto de su infancia y adolescencia siguió actuando en papeles secundarios, en producciones como Spy Kids 2 y Gossip Girl. Además, combinaba su trabajo de actriz con el modelaje y su banda de rock, pues fue vocalista de la agrupación The Pretty Reckless.

Fotos: Universal Pictures/Getty Images

Molly Shannon – Betty Lou Quién

Siguiendo con otros personas, Molly Shannon dio vida a la mamá de Cindy en la película, ni más ni menos que Betty Lou Quién. Así como gran parte de la mayoría de sus compañeros de elenco, después de El Grinch siguió actuando para cine y televisión. Su carrera incluye varios proyectos, como el personaje de Wanda, la esposa del hombre lobo de Hotel Transylvania 2, Bob’s Burgers y The White Lotus.

Fotos: Universal Pictures/Getty Images

Bill Irwin – Lou Lou Quién

Para el papel del padre de Cindy en El Grinch eligieron a Bill Irwin, quien es conocido, sobre todo, por su carrera en el teatro musical. En estos últimos 20 años participó en ocho obras de Broadway, como ¿Quién teme a Virginia Woolf? la más famosa y por la que ganó un premio Tony por su actuación, pero también ha aparecidos como el señor de fideos de Plaza Sésamo y el mundo de Elmo, y lo hemos visto regularmente como terapeuta en Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales

Fotos: Universal Pictures/Getty Images

Christine Baranski – Martha May Quiénver

En la película, Christine Baranski dio vida al interés amoroso de El Grinch. Tras su paso por la película, continuó con su carrera en el cine y en la televisión. Participó en varias películas con temática navideña, siendo la última A Bad moms Christmas, pero también apareció en cintas como Chicago, Mamma Mia! y Trolls. Por si esto no fuer suficiente, también es recordad por su papel como actriz de reparto en la serie de CBS, The Good Wife, por el cual fue nominada seis veces a los Premios Emmy.

Fotos: Universal Pictures/Getty Images

T.J. Thyne – Stu Lou Quién

Por supuesto que no podíamos olvidar a T.J. Thyne, quien interpretó a uno de los hermanos de Cindy. Después de su aparición en El Grinch, su carrera se fue de lleno a la televisión. Entre algunas de sus apariciones más notables están las que ha tenido en episodios de series muy famosas y grandes, como La ley y el orden y Grey’ s Anatomy.

Fotos: Universal Pictures/Getty Images

Jeffrey Tambor – Alcalde Augustus May Quién

Por supuesto que no podíamos dejar de lado al villano principal de la película: el alcalde arrogante que hizo que El Grinch odiara la Navidad interpretado por Jeffrey Tambor. Después de esta cinta, el actor siguió actuando en diversos proyectos, como Transparent, La muerte de Stalin y la serie de comedia Arrested Development. Además de rifarse frente a las cámaras, Tambor también es profesor de actuación, actor de doblaje para películas infantiles y escritor.

Fotos: Universal Pictures/Getty Images

Clint Howard – Quiénbris

En esa lista no podíamos dejar de lado al segundo villano de El Grinch, ni más ni menos que el ayudante del alcalde, Quiénbris, que interpretó Clint Howard. En las últimas dos décadas Howard continuó actuando en papeles recurrentes en películas como Solo: A Star Wars Story, pero su más reciente aparición en la pantalla grande fue con American Pie Presents: Girls Rules de 2020.

Fotos: Universal Pictures/Getty Images

Jim Carrey – Grinch

Por último dejamos al actor que quizá todos tienen ubicado, porque después de esta película siguió brillando. Jim Carrey fue el protagonista de El Grinch y por supuesto que está entre los papeles más icónicos de toda su carrera, pero después de esta películas lo vimos dando vida a otros personajazos en cintas como Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Fun with Dick and Jane, Horton Hears a Who!, Yes Man, Kick-Ass y Sonic the Hedgehog.

Fotos: Universal Pictures/Getty Images