Es oficial: ¡La secuela de 'Avatar ya tiene título oficial!

Si perdieron la fe de ver la secuela de Avatar en algún momento de la vida, entonces recupérenla. Sí, han pasado más de 10 años desde el estreno de la exitosa cinta de James Cameron y realmente, se han dado muy pocos detalles de la continuación… pero el proyecto avanza de la mejor manera sin duda.

Durante las actividades de la CinemaCon que se realiza en este mes de abril, Disney (ahora dueña de 20th Century Fox como es sabido) liberó un avance y mostró el título oficial de la segunda parte de esta saga. Y aunque el tráiler mostrado en la convención aún se comparte con el público de todo el mundo, ya se arrojaron detalles importantes de la cinta.

Imagen de ‘Avatar’ / Foto: 20th Century Fox

La secuela de ‘Avatar’ ya tiene título oficial

La CinemaCon nos ha dejado muchas sorpresas espectaculares en los días que lleva realizándose. Nomás para que se den una idea, en el panel de Warner Bros se dieron detalles sobre las próximas películas de Wonka con Timothée Chalamet y Barbie con Margot Robbie, entre otras cosas (AQUÍ todo el detalle). Y ahora, le toca a Disney mostrar su catálogo de próximos lanzamientos.

Como recordarán, Avatar de James Cameron fue una producción del 2009 que se distribuyó a través de 20th Century Fox, estudio adquirido por Walt Disney Company en 2019. Ahora, como parte de sus producciones más prometedoras del año, la casa de Mickey Mouse ofreció detalles importantes de la cinta.

Foto: 20th Century Fox/Disney.

Por un lado, tenemos título oficial: la secuela se llamará Avatar: The Way of Water y llegará a salas de cine en EE.UU el 16 de diciembre próximo. Sin embargo, el resto del mundo la podrá disfrutar un par de días antes pues se estrenará de manera internacional el 14 de diciembre, de acuerdo con información de Deadline.

En la jornada de la CinemaCon de este jueves 27 de abril, también se mostró un adelanto de la cinta y este fue presentado por el mismísimo James Cameron desde Nueva Zelanda, donde se encuentra actualmente en producción de la película. El director mencionó que está trabajando arduamente en los últimos toques de la película y pues los entendemos: también andamos emocionados.

Imagen: 20th Century Fox

¿Y el tráiler?

Como hemos dicho anteriormente, muchos de los tráilers que se presentan en la CinemaCon son exclusivos de la convención y no se liberan inmediatamente en redes o YouTube. Sin embargo, en el caso de la nueva película de Avatar, sí se dio a conocer cuándo lo veremos.

De acuerdo con diversos medios, el primer avance oficial de la cinta llegará se estrenará en cines durante las proyecciones de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que llega a salas el 5 de mayo. Posteriormente, se liberará una semana después en redes sociales. ¿Emocionados?

Ahí nomás para echarle nostalgia, les dejamos acá el tráiler de la primera película.