Conoce a Barrie Gower, el genio detrás del maquillaje y prostéticos de 'The Last of Us'

¿Cuántas veces se reconoce realmente del trabajo de diseño de maquillaje y prostéticos cuando se habla de una serie de la talla de The Last of Us? Si somos honestos, muy poco, sobre todo en el entendido de que la atención –en este caso en particular– está centrada en cómo se está adaptando el videojuego a la televisión, las actuaciones, las referencias al material de origen, etcétera.

Pero también en los capítulos que ya se han transmitido, por fin tuvimos un vistazo muy a detalle y cercano de cómo lucen los infectados (en algunas de sus diferentes etapas) en este universo post-apocalíptico. Y la verdad es que el aspecto mostrado de estas criaturas es alucinante, demostrando una vez más que Barrie Gower es un rifado en este campo de la caracterización.

Barrie Gower junto a varios galardonados de maquillaje y diseño en una entrega de los Emmy. Foto: Getty

¿Quién es Barrie Gower?

Hablar de Barrie Gower es referirse a uno de los maquillistas y diseñadores de prostéticos más importantes de la industria del entretenimiento actual. Y no solo por su destacado trabajo reciente en The Last of Us…

Nomás para que se den una idea, Gower ha sido parte fundamental de otras series espectaculares como Stranger Things, supervisando la creación estética de Vecna en la cuarta temporada. Pero antes de ello, se ganó el reconocimiento del mundo con su trabajo en otra tercia de hitazos de HBO previos a TLOU: Chernobyl, House of the Dragon y Game of Thrones.

En estas dos últimas, Barrie y su equipo diseñaron los prostéticos del rostro demacrado del Rey Viserys (Paddy Considine), así como el aspecto del Rey de la Noche y los White Walkers de GOT. Y solo por agregar un crédito más, este creativo de la caracterización también estuvo especialmente del diseño del ‘zombie Strange’ en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Barrie Gower. Foto: Getty

Sabiendo esto, no resulta raro que los clickers o algunos de los escenarios con cuerpos infectados en The Last of Us, nos recuerden un poco de esas otras producciones donde Barrie Gower ha trabajado. Si bien su chamba no se limita a lo asombroso de lo grotesco, del horror o de lo sobrenatural, es justo decir que en este campo es donde desempeña mejor sus habilidades.

Son siete nominaciones las que ha recibido en total en los Emmy como diseñador de prostéticos o de maquillaje de efectos especiales; cuatro premios se ha llevado tanto por Game of Thrones (3) como por Stranger Things (1). Y si la cosa no se pone rara, podemos esperar que se lleve algunas nominaciones más en este 2023 precisamente por The House of the Dragon como por TLOU.

El diseño de los clickers y las criaturas de ‘The Last of Us’

Como decíamos más arriba, The Last of Us (recién renovada para su segunda temporada) ha recibido el visto bueno del público en apenas unos pocos episodios. Ha sido una adaptación bastante fiel –con ligeras variaciones– del videojuego de Neil Druckmann, dándole un espacio muy importante al aspecto dramático y emocional de los personajes.

Es decir, la serie no se ha centrado esencialmente en la acción frenética y en los disparos, motivo por el cual el propio Druckmann decidió no continuar con la película que se preparaba hace años (AQUÍ la historia). Aquí, tanto Neil como Craig Mazin decidieron equilibrar la balanza entre drama, suspenso, terror y acción… y hasta el momento, todo ha funcionado.

Y en ese sentido, cuando ha sido momento de sacarnos un susto o al menos un “WTF, ¿¡ qué es eso!?”, Barrie Gower ha hecho un trabajo excepcional. Así que sí: los fans seguro se han quedado con un buen sabor de boca –salvo uno que otro aferrado que todo lo ve mal– con la apariencia, por ejemplo, de los clickers.

Arte conceptual de un clicker para la serie. Foto: HBO

La llegada de Barrie Gower a The Last of Us tiene sentido si tomamos en cuenta que trabajó en Chernobyl junto a Craig Mazin (productor ejecutivo y escritor de TLOU). Así que este último ya sabía que podía confiar plenamente en su viejo colega, y Neil Druckmann quedó maravillado cuando vio el resultado final de los prostéticos.

“La primera vez que pude ver las prótesis completas, se me llenaron los ojos de lágrimas… Se veía tan bien, tan espeluznante y hermoso al mismo tiempo, y mantuvo muchas de las cosas que habíamos hecho en el juego, pero ahora estaba en la vida real”, dijo Druckmann en una entrevista con Sky TV.

Y es que si algo destaca el trabajo de Gower en esta serie, es que decidieron no basar a los clickers y a las criaturas de TLOU en CGI o en una producción computarizada al 100 por ciento; mucha de la magia se enfoca en los efectos prácticos que le dan un realismo sin igual a esas horrorosas y geniales cabezas de hongo. Chequen acá un poco del trabajo de Barrie, que él mismo ha compartido en redes sociales.

Foto: vía Instagram oficial de Barrie Gower.

Foto: vía Instagram oficial de Barrie Gower.

Foto: vía Instagram oficial de Barrie Gower.