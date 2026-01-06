Lo que necesitas saber: Béla Tarr formó su propia escuela de cine para formar a los nuevos talentos, incluso dio clases ahí por varios años.

El mundo del cine está de luto. Béla Tarr, director de obras como ‘Sátántangó‘, ‘El caballo de Turín’ y ‘El hombre de Londres’, entre otras, falleció a los 70 años de edad, después de pasar varios meses delicado de salud.

Bence Fliegauf, colega y amigo de Tarr, fue el encargado de confirmar la noticia en representación de la familia.

Béla Tarr fallece a los 70 años de edad

Béla Tarr nació el 21 de julio de 1955 en Pécs, Hungría. Era de clase trabajadora, pero desde muy joven supo que lo suyo lo suyo era el cine. Antes de convertirse en una figura del cine mundial, dedicó gran parte de su juventud a realizar varios documentales sobre el día a día de los trabajadores.

Su compromiso con el cine era tanto que en el 2012, fundó su propia escuela en Sarajevo, Film.Factory. Cuando anunció su retiro oficial como director, pasó varios años trabajando como profesor, formando a los nuevos talentos del séptimo arte de todas partes del mundo.

Y aunque Tarr falleció el 6 de enero del 2026, después de pasar los últimos meses de su vida enfermo, su legado vivirá, no solo en sus películas o en la memoria de las personas que las vieron, también en cada uno de los estudiantes que aprendieron de él, no solo de cine, también de la vida.

Por si se preguntan ¿Quién fue Béla Tarr? Fue el pionero del cine lento, con esas tomas largas en blanco y negro acompañadas con pocos diálogos, pero que le daban protagonismo a lo cotidiano.

Aunque la última película de Tarr fue ‘El caballo de Turín’ del 2011, una de sus principales obras fue ‘Satantango’, por si no la recuerdan les dejamos por acá el tráiler y pueden verla en Mubi.