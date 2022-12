El fallecimiento de Chadwick Boseman en 2020 dejó un vacío irremplazable en el universo cinematográfico de Marvel, en los fans y en la franquicia de Black Panther. Y por supuesto, ante la tragedia, se especuló que sucedería con la segunda parte de aquella cinta.

La tarea de rediseñar la historia seguro que no fue fácil, pero se logró. Wakanda Forever se estrenó en este 2022 y nos mostró a la hermana de T’Challa, Shuri (interpretada por Letitia Wright), tomando el manto de la Pantera Negra.

Chadwick Boseman como Black Panther. Foto: Marvel Studios.

Pero en suma de todo ello, debemos decir que poco se ha hablado del guión que originalmente el director Ryan Coogler y su coescritor Joe Robert Cole tenían destinado para esta segunda entrega del héroe de Wakanda. Pero son ellos mismos quienes acaban de dar detalles de cuál era su idea original sobre la película.

La historia real de ‘Black Panther: Wakanda Forever’

Si no han visto Black Panther: Wakanda Forever, entonces abrimos aquí una ALERTA DE SPOILER… Dicho esto, en la película se nos muestra una escena final donde nos enteramos que Nakia (Lupita Nyong’o) ha estado criando en secreto a un niño llamado Toussaint, que es el hijo desconocido que tuvo con T’Challa.

La revelación tiene apenas una breve mención, que por supuesto resulta impactante y nos hace pensar que hay muchos posibles planes para el trono de Wakanda en el futuro. Sin embargo, la aparición de este pequeño iba a ser mucho más sustancial en el guión original que se tenía contemplado con Chadwick Boseman.

En una reciente entrevista con The New York Times, el director Ryan Coogler reveló la verdadera trama que se tenía planeada para esta segunda entrega.

Chadwick Boseman y el director Ryan Coogler.Foto: Getty

Según lo que menciona Coogler, una de las tramas de Black Panther: Wakanda Forever nos iba a mostrar los intentos de T’Challa por recuperar el tiempo perdido con su hijo tras los acontecimientos de Avengers: Infinity War y Endgame. Recordemos que el protagonista interpretado por Chadwick Boseman, fue uno de los personajes que desapareció durante cinco años en el ‘blip’ tras el chasquido de Thanos.

En ese sentido, se supone que el rey wakandiano no tenía conocimiento de la existencia de su hijo y cuando es devuelto a nuestra realidad, regresa solo para darse cuenta que este niño llamado Toussaint tampoco sabe quién era su verdadero padre. El director menciona que Nakia también estaba involucrada sentimentalmente con un hombre de Haití en ese primer guión y que además de los cinco años perdidos por lo acontecimiento de la pelea con Thanos, había otro salto de tiempo de tres años.

“Iba a ser una historia de padre e hijo desde la perspectiva de un padre, porque la primera película había sido una historia de padre e hijo desde la perspectiva de los hijos… En el guión, T’Challa era un padre que había tenido esta ausencia forzada de cinco años de la vida de su hijo… Te das cuenta de que él [el niño] no sabe que su padre era Black Panther. Nunca lo conoció, y Nakia se volvió a casar con un tipo haitiano. Luego, pasamos a la realidad y es la noche en que todos regresan del ‘blip’. Ves a T’Challa conocer al niño por primera vez. “Luego avanza tres años y él es esencialmente copadre. Tuvimos algunas escenas locas para Chad, hombre. Nuestro nombre en clave para la película era “Vacaciones de verano” y la película trataba sobre un verano que el niño pasa con su padre. Para su octavo cumpleaños, hacen un ritual en el que salen a las montañas y tienen que vivir de la tierra. Pero algo sucede y T’Challa tiene que ir a salvar el mundo con su hijo en la cadera. Esa fue la película”. Ryan Coogler en entrevista con The New York Times

Imagen ilustrativa. Foto: Marvel Studios/Disney

¿Namor también iba a ser parte de esa historia?

Black Panther: Wakanda Forever nos muestra el combate que surge entre la nación de Wakanda y la raza submarina de los Talokan gobernados por Namor, esto en una versión del personaje inspirada en la cultura maya e interpretado por Tenoch Huerta. Ryan Coogler dijo a The New York Times que sí, este enfrentamiento estaba en el presupuesto, pero iba a haber un contendiente más en el guión original.

“Era una combinación. Val [la agente de la CIA interpretada por Julia Louis-Dreyfus que ya vimos en The Falcon and the Winter Soldier y Black Widow] tenía una presencia más activa. Básicamente, era un conflicto de tres partes entre Wakanda, Estados Unidos y Talokan. Pero todo era principalmente desde la perspectiva del hijo de T’Challa”, dijo Coogler.

Tenoch Huerta como Namor en ‘Wakanda Forever’ / Foto: Marvel Studios

