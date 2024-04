Elenco, fecha de estreno y lo que sabemos sobre la nueva película de 'Bridget Jones'

Lo que necesitas saber: Después de mucha espera, ahora sí es un hecho que se viene una nueva película de 'Bridget Jones' y por acá les contamos los primeros detalles.

Si algo nos ha quedado claro es que la industria del entretenimiento anda reviviendo historias y tramas que pensábamos que no volverían en un buen rato (o de plano jamás) para darnos un trancazo de nostalgia (y de pasada presentárselas a otra generación). Y una de ellas es Bridget Jones, que regresará con una nueva película… así como lo leen.

Como recordarán, fue en 2001 cuando se estrenó la primera cinta basada en en las novelas de la autora británica Helen Fielding (que publicó previamente una columna para The Independent). A pesar de que la elección de Renée Zellweger como la protagonista fue polémica, la película fue todo un éxito, convirtiéndose en un clásico de las comedias románticas.

Imagen de ‘El Diario de Bridget Jones’/Foto: Universal Pictures

No es un simulacro: habrá una nueva película de ‘Bridget Jones’

Las buenas críticas y la lana que hizo en taquilla hizo que las historias de Bridget Jones se convirtieran en una franquicia que tuvo dos entregas más: Bridget Jones: The Edge of Reason y Bridget Jones’s Baby. Sin embargo, fue en 2016 cuando se estrenó la más reciente entrega y por un buen rato pensamos que no volvería a nuestras vidas.

Pero ahora, después de casi nueve años y de manera inesperada, es oficial que se viene una nueva película de Bridget Jones… no es broma. De acuerdo con Deadline, Universal Pictures dio luz verde para una cuarta parte de esta historia, la cual, aunque ustedes no lo crean, llegará a nosotros antes de lo que se imaginan (pero vamos por partes).

Imagen ilustrativa de ‘Bridget Jones’. Foto: Especial.

Trama, elenco y fecha de estreno de la cuarta parte de ‘Bridget Jones’

Según la misma fuente, la nueva película dirigida por Michael Morris (To Leslie) llevará por título Bridget Jones: Mad About the Boy y en ella adaptarán la trama de la tercera novela del mismo nombre, que se centra en la vida de Bridget a sus cincuenta y tantos años, mientras se enfrenta a los retos de la vida moderna al tiempo que trata de balancear esto con las responsabilidades de la maternidad.

Por si esto no fuera suficiente, también se confirmó algo muy importante: que gran parte del elenco principal de las películas previas regresará para la cuarta parte. Así es, hablamos de Renée Zellweger, Hugh Grant y Emma Thompson, pero además de elllos se unirán al reparto nombres como Chiwetel Ejiofor (Rob Peace) y Leo Woodall (The White Lotus), en papeles que todavía no se revelan.

Renée Zellweger y Hugh Grant volverán para la cuarta película de ‘Bridget Jones’/Foto: Universal Pictures

Ahora bien, la última noticia sobre la nueva película de Bridget Jones es que está previsto que se estrene en cines de todo el mundo (y en exclusiva en el catálogo de Peacock para Estados Unidos) el 14 de febrero de 2025, en plena víspera de San Valentín. ¿Qué tal? ¿Les emociona la idea de que vuelva esta historia a nuestras vidas o no?

