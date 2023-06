¡Hay esperanza! Bryan Cranston da posibilidad de que regrese 'Malcolm el de en medio'

No queremos emocionarlos, peeero parece que la idea de que ‘Malcolm el de en Medio’ regrese con un reboot después de 17 años no sería una idea tan descabellada. Y no lo decimos nosotros, de hecho lo mencionó el mismísimo Bryan Cranston.

El actor de 67 años que se ganó los corazones de toda una generación por interpretar a Hall Wilkerson en dicha serie, mencionó durante una entrevista que existe una gran posibilidad de que ‘Malcolm el de en Medio’ regrese a la pantalla. ¡¿Quééé?!

Cast de ‘Malcolm el de en Medio’. Foto: Getty Images

Bryan Cranston habló sobre el regreso de ‘Malcolm el de en Medio’

Fue durante su participación en el programa “Watch what happens” conducido por Andy Cohen, donde el actor y productor –también conocido por su papel de Walter White en la serie ‘Breaking Bad’– habló sobre el regreso de Hall y su característica familia.

“En una escala del uno al diez, ¿cuáles crees que son las probabilidades de que tengamos a’ Malcolm el de en medio’?”, preguntó una invitada del programa a Bryan Cranston, quien dijo que en dicha escala él le calculaba al menos un número ocho.

Ilustrativa del elenco. Foto: Getty Images

Dijo que la posibilidad de un reboot de ‘Malcolm el de en Medio’ es muy alta

“Sí, diría que la escala del uno al diez diría un ocho, que haremos una película de reunión o un show o algo así”, dijo Bryan Cranston sobre el regreso de ‘Malcolm el de en medio’ en el que ya ha “trabajado en conceptos de tramas, de historias y cosas así”.

Cabe recordar que una posible película de ‘Malcolm el de en Medio’ no es una noticia reciente o de la que apenas se ha hablado. De hecho en enero de este año, Bryan Cranston aseguró que ya hasta había charlado de esa posibilidad con sus colegas de la conocida serie.

No es la primera vez que Bryan Cranston habla sobre el proyecto

“Hubo algunas conversaciones sobre la posibilidad de hacer una película para la reunión de Malcolm… Tenemos una gran familia y ciertamente estaría abierto a eso si surgiera una buena idea como: ‘Oh, sería fantástico explorar lo que le sucedió a esta familia 20 años después’. No puedo creer que ya sea eso [tanto tiempo desde el final de la serie], pero sería divertido hacerlo”, mencionó el actor al portal E!

Por su parte, en 2022 Frankie Muniz (que interpretó a Malcolm) confirmó que Bryan Cranston era quien estaba trabajando en el guión para el regreso de ‘Malcolm el de en Medio’ y él estaba de acuerdo con la idea de participar en este nuevo proyecto.

Chris Masterson, Erik Per Sullivan, Bryan Cranston, Frankie Muniz y Justin Berfield. Foto: Getty Images

¿Será que Bryan Cranston trabajará durante su descanso para desarrollar el regreso de ‘Malcolm el de en medio”?

En una época donde muchas series de antes regresan con reboots, tanto en formato de series como de películas (ahí tenemos a Zoey 102 o el nuevo ‘iCarly’, por mencionar algunas), no sería sorpresa ver a Hall y compañía próximamente. ¡Te rogamos, señor!

Lo que no sabemos es si este proyecto con ‘Malcolm el de en Medio’ afectaría la pausa que el actor se tomará de su chamba, pues hace un par de meses anunció que se echará un descanso de su carrera y las redes sociales para pasar más tiempo con su esposa.