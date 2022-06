5 datos curiosos sobre Buzz Lightyear para ir al infinito y más allá

Cuando se habla de la franquicia de Toy Story, uno de los personajes que se nos vienen a la mente de inmediato es el inolvidable Buzz Lightyear. Y es curioso, porque aunque su protagonismo no es mismo del comisario Woody en la saga de películas de Pixar, lo cierto es que la imagen del guardián espacial ha servido para generar muchos otros contenidos relacionados a la historia.

Ahí tienen por ejemplo esa entretenida cinta animada del 2000 llamada Buzz Lightyear of Star Command: The Adventure Begins. O sin irnos tantos años atrás, en este 2022 Lightyear (con Chris Evans como nuestro héroe) por fin hizo su aparición en salas de cine para mostrarnos su historia de origen.

Foto: Disney/Pixar

Como dijimos, se trata de un personajazo que seguramente a muchos de ustedes, queridos lectores, los ha acompañado a lo largo de los años. Y bueno, con la nueva cinta, seguro otros más jóvenes también lo adoptarán como uno de sus favoritos. Así que para recordarlo con cariño, aquí les traemos unos datos curiosos de Buzz que quizá no conocían.

El astronauta que inspiró el nombre de Buzz Lightyear

Sabemos que nuestro querido Buzz Lightyear se define a sí mismo como un guardián espacial que viaja por el universo y toda la cosa. Pero lo que pocos saben -y de acuerdo con lo que se dice por ahí-, es que el personaje esta basado en un astronauta de la vida real…. al menos en lo que respecta al nombre.

Para bautizar al juguete en Toy Story, el equipo creativo se basó en el nombre del conocido Edwin Eugene “Buzz” Aldrin Jr, un piloto y astronauta estadounidense conocido por ser parte de la misión del Apolo 11 que llevó a los primeros hombres a la Luna. En sentido estricto, “Buzz” fue el segundo en pisar el satélite natural luego de que su colega Neil Armstrong lo hiciera.

De izquierda a derecha: Neil Armstrong, Michael Collins y Edwin “Buzz” Aldrin Jr. Foto: Getty.

Aldrin, también conocido por su labor como ingeniero, sirvió en la Guerra de Corea como uno de los pilotos más destacados de la Fuerza Aérea. A su regresa a Estados Unidos, se dedicó de lleno a la astronáutica y fue parte de la NASA hasta 1971.

Tras el estreno de la primera cinta de Toy Story, mucha gente inmediatamente relacionó el nombre y Buzz Lightyear como un homenaje a Aldrin. Y de hecho, en un momento épico, el propio Aldrin compartió un video donde le da lecciones y entrenamiento a una figura de acción del personaje. Aquí se los dejamos.

Los primeros nombres del personaje

Ok, ya sabemos que “Buzz” Aldrin inspiró al buen Buzz Lightyear. Pero como suele pasar con muchos personajes icónicos de la industria del entretenimiento, ese ni siquiera era el primer nombre que se tenía contemplado para el guardián espacial.

Si bien ya se conocía que el protagonista de Toy Story evolucionó con el tiempo, fue en el 2020, justo en las celebraciones del 25 aniversario de la franquicia, que Pixar reveló algunos detalles interesantes sobre la concepción del space ranger.

En un comunicado rescatado de Europa Press, la historiadora de Pixar, Christine Freeman, reveló que el personaje en un primer momento era conocido como Tempus from Morph, que luego pasó a ser Lunar Larry. Afortunadamente, se quedó el nombre por el que lo conocemos ahora.

Foto: Disney Pixar

La apariencia de Buzz también cambió mucho

Con el estreno de Lightyear, se rescataron muchas cosas icónicas del personaje que vimos desde Toy Story: su mentón pronunciado, el traje verde, morado y blanco con casco cristalino, el láser. Incluso en algunos avances y pequeños extractos compartidos por Pixar, el Buzz de Chris Evans tiene una forma de hablar y de expresarse que recuerda mucho a la interpretación original de Tim Allen.

Todo eso es parte del legado y estética del personaje… sin embargo, al igual que su nombre, Buzz iba a ser muy diferente en cuanto a su concepto visual. Hace un par de años, Pixar mostró bocetos de algunos de los estilos de imagen que se pensaron para Buzz y vaya que eran muy distintos. Chequen nada más cuántos tipos de diseños se hicieron para Buzz. OLV.

Fotos: Especial.

Los actores que le iban a dar voz a Buzz Lightyear

En su versión original, Tim Allen le da la voz a Buzz Lighyear. Y en la nueva película del 2022, como hemos dicho, Chris Evans se ocupa de ese trabajo. Pero como en todo proceso de selección, los creadores de la primera película de Toy Story barajaron diversas opciones.

Según se cuenta, el estudio quería sí o sí al mismísimo Jim Carrey para hacer la voz el guardián espacial en 1995. ¿La bronca? Jim era una de las estrellas más cotizadas de aquel momento y el presupuesto de Pixar no daba para hacerse con los servicios del actor.

Por ahí, otro nombre conocido para doblar la voz de Buzz (sí, se lee chistoso) fue Bill Murray y luego de un tiempo, hasta se hizo una prueba de voz con el conocido Billy Crystal (acá abajito un video de eso con una recreación medio extraña del personaje), quien era del agrado total de Pixar.

El asunto es que al final, Crystal no quedó convencido con la historia y el personaje, cosa de la que se arrepentiría tiempo después al ver el éxito de la franquicia. Eso sí, Billy y el estudio no se guardaron rencor y años después, el actor le dio voz a otro genial personaje de la casa de animación como lo fue Mike Wazowski de Monsters, Inc.

Buzz iba a ser el centro de la trama de ‘Toy Story 3’

Pasó mucho tiempo entre la segunda parte de Toy Story 2 y la tercera parte de la saga. De hecho, seguro que muchos fans en su momento ya ni pensaban en que habría nuevas películas después de la segunda parte… pero Disney y Pixar sí que tenían planes.

Y bueno, esos planes contemplaban una trama muy distinta de lo que hoy conocemos como Toy Story 3. La cosa está así: tal como menciona USA Today, por ahí entre 2004 y 2005 parecía que Disney y Pixar se iban a separar y en medio de la disputa, se peleaban los derechos de los personajes que hicieron en conjunto.

Mientras la cosa estaba tensa, Disney abrió un estudio de breve existencia llamado Circle 7 Animation cuya tarea principal era desarrollar ideas para futuras secuelas de películas de Pixar… y una de las que trabajaron fue la tercera parte de la saga de los juguetes más queridos del cine.

La trama que C7 desarrolló para Toy Story 3 era la de Buzz Lightyear siendo enviado a su fábrica de origen en Taiwán para repararlo por un mal funcionamiento. Y a raíz de ello, el grupo de juguetes comandado por Woody harían lo posible por ir a ese país para rescatar a su amigo. Sí, justo como lo piensas: estaban armando un refrito actualizado de TS2.

Hace algunos años, el artista Jim Martin, empleado de Disney por aquel tiempo, incluso compartió los bocetos (ACÁ los pueden ver) que armó para esa historia que ya no salió a la luz. Y no sabemos qué piensen ustedes, pero se ve que la historia tenía tintes bastante lúgubres para lo que venían manejando (aunque la TS3 original también está tristona).

Boceto de ‘Toy Story 3’. Foto: Jim Martin.