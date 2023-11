Lo que necesitas saber: Despedirse de alguien nunca es fácil, así que a manera de homenaje, aquí hacemos un recuento de las celebridades que fallecieron este 2023 para recordar para siempre su legado.

Un año más que pasa y se nos va. Muchas noticias y sucesos tuvieron lugar este 2023, y con ello, también vivimos buenas y malas noticias. Es innegable pensar que este año fue de muchísimo ajetreo y mucho movimiento en la industria del entretenimiento y deportiva, pero también, fuimos testigos de acontecimientos internacionales que nos dejaron helados. Despedirse de alguien nunca es fácil, y para hablar un poco del legado de las grandes figuras e íconos mundiales, aquí presentaremos a las celebridades que fallecieron este 2023 con el fin de recordarles.

Desde la inesperada muerte de Matthew Perry, uno de los actores principales de ‘Friends’, hasta Tina Turner, Angus Cloud, Paul Reubens (Pee-Wee Herman), Sinead O’ Connor, Tonny Bennett, y una larga lista de estrellas fallecieron este 2023. Pero del lado de artistas mexicanos, también tuvimos importantes pérdidas, comenzando por Chabelo, Polo Polo, Andrés García, y hasta La Tigresa.

Por ello, acá te dejamos una lista con las celebridades que fallecieron este 2023 para siempre tenerlos presentes.

Celebridades que fallecieron en 2023

Matthew Perry – 28 de octubre

Definitivamente, la muerte del querido Chandler Bing fue una de las noticias más dolorosas e inesperadas de todo el año. Además de su carrera en Friends, Matthew Perry –quien falleció a los 54 años– participó en producciones como The Whole Nine Yards, su secuela The Whole Ten Yards, 17 Again y The Ron Clark Story. Por si esto no fuera suficiente, también cocreó y protagonizó las series Mr. Sunshine y The Odd Couple.

Matthew Perry como Chandler Bing. Foto: NBC

Tina Turner – 27 de noviembre

La reina del ‘rock and roll’ fue una de las voces importantes que dejamos de escuchar en 2023. Tina Turner murió a los 83 años dejando un enorme legado musical, pues a lo largo de cinco décadas de carrera nos entregó un montón de clásicos (como “What’s Love Got to Do with It” y “The Best”), vendió más de 180 millones de discos en todo el mundo e inspiró a varias generaciones de estrellas de rock y pop.

Foto: Getty.

Angus Cloud – 31 de julio

Es muy triste cuando se apaga una estrella que apenas estaba comenzando a brillar. Y lamentablemente ese fue el caso de Angus Cloud, quien murió a los 25 años, impactando a toda la industria del entretenimiento. Además de interpretar a Fezco en Euphoria, este actor tuvo otros papeles pequeños en películas como North Hollywood y The Line.

Angus Cloud / Foto: Getty Images

Sinead O’Connor – 26 de julio

No les vamos a mentir, el fallecimiento de Sinead O’Connor a los 56 años nos dejó con un nudo en la garganta. Y es que no podíamos creer que una de las cantautoras más representativas de los últimos tiempos, la cual impactó al mundo con sus canciones tan personales e íntimas. Pero también por su activismo a favor de la comunidad LGBTQ+, el feminismo y mucho más, rebelándose en contra de las cosas que le parecían injustas.

Foto: Especial

Tony Bennett – 21 de julio

En 2023 le dijimos adiós a un montón de leyendas de la música y una de ellas de plano es Tony Bennett, que partió de este mundo a los 96 años de edad. Y la verdad es que esta fue una pérdida muy grandes, pues estamos hablando de uno de los últimos grandes crooners de mediados del siglo xx, que se mantuvo activo dando conciertos y grabando discos hasta su retiro en 2021.

Foto: Especial

Paul Grant – 20 de marzo

El mundo mágico de Harry Potter también se vistió de luto, pues partieron algunos actores que aparecieron en varias películas. El primero de ellos fue Paul Grant, a quien recordarán por interpretar a un duende en El prisionero de Azkaban. Sin embargo, a lo largo de su carrera también dio vida a distintos personajes en cintas como Labyrinth, Return of the Jedi y Willow.

Michael Gambon – 28 de septiembre

Por último, cerrando con las figuras que murieron y participaron en las películas de Harry Potter, tenemos que mencionar a Michael Gambon, a quien muchos recordarán por tomar el papel de Albus Dumbledore a partir de El Prisionero de Azkaban. Pero además de este personajazo, participó en cintas como The Life Aquatic with Steve Zissou, Fantastic Mr. Fox, Paddington y más.

Foto: Warner Bros.

Mark Margolis – 3 de agosto

El universo de Breaking Bad perdió a uno de sus personajes. Hablamos de Mark Margolis, que dio vida a Hector Salamanca en la icónica serie –además de Better Call Saul– y murió a los 83 años. Por si no fuera suficiente interpretar este papel, lo vimos en clásicos como Scarface y colaborar con Darren Aronofsky en Pi, Requiem for a Dream, La fuente de la vida, El luchador, Black Swan y Noé.

Foto: Getty Images

Paul Reubens – 31 de julio

La comedia también se quedó sin figuras importantes, y el claro ejemplo de esto fue la muerte a los 70 años de Paul Reubens, conocido por todo el mundo como Pee-Wee Herman (a quien interpretó en el cine y la televisión). Pero además de eso, vimos su genio en varias películas, desde Buffy la Cazavampiros, Batman Returns, El extraño mundo de Jack, Dr. Dolittle y Los Pitufos.

Paul Reubens se volvió famoso gracias a su icónico personaje, Pee-wee Herman/Foto: Getty Images

Fernando Botero – 15 de septiembre

El pintor colombiano más reconocido en la historia, Fernando Botero, murió a los 91 años en septiembre de este 2023. Nacido en Medellín, sus obras —de personajes de gran volumen y con un seguro gusto por las arepas— recorrieron el planeta entero.

Foto: Getty Images.

Andy Rourke – 19 de mayo

La música británica lamentablemente no se quedó atrás en cuanto a bajas. Y una de las más dolorosas de plano fue la de Andy Rourke, reconocido por ser el bajista de The Smiths y que nos dejó a los 59 años. Aunque a lo largo de su carrera también colaboró con artistas como The Pretenders, la propia Sinead O’Connor, Ian Brown, Killing Joke, Freebass (junto a Mani de The Stone Roses y Peter Hook de Joy Divison/New Order),

Andy Rourke/Foto: Getty Images

Steve Harwell – 4 de septiembre

Los fans de Shrek y de la música se vistieron de luto tras el fallecimiento a los 56 años de Steve Harwell, vocalista y frontman de Smash Mouth. Sin embargo, además de ser la voz de esta icónica banda y su carrera dentro de la industria, también tuvo una carrera en el cine y la televisión, pues apareció en Surreal Life y Rat Race.

Foto: YouTube

Louise Glück – 13 de octubre

Si no les suena el nombre, probablemente le suene su obra. Louise Glück es una poeta estadounidense que ganó el Premio Nobel de Literatura en 2020. Su escritura es recordada por alumbrar de belleza los momentos más cotidianos de la vida.

Foto: Getty Images.

Lisa Marie Presley – 12 de enero

El 2023 lo arrancamos con la noticia de la muerte a los 54 años de Lisa Marie Presley. Más allá de ser la hija del rey del rock and roll, Elvis Presley y decidió continuar con su enorme legado lanzándose como cantante por su cuenta y apoyando a distintas causas filatrópicas. Aunque de igual manera fue actriz y empresaria.

Lisa Marie Presley también nos hizo falta en el In Memoriam de los Oscar 2023/Foto: Getty Images

Jim Brown – 18 de mayo

Fanáticos y no tan fanáticos del futbol americano reconocen la vida de Jim Brown como uno de los mejores corredores que la NFL ha visto jamás. Jugó 12 años en la liga, ganó 3 veces el jugador más valioso, acarreó el balón en más de 2,300 oportunidades y acumuló 12 mil yardas; todas esas estadísticas eran un récord al momento de retirarse.

También es recordado por ser un atleta afroamericano que apoyó vocalmente el movimiento contra el racismo y los derechos civiles en Estados Unidos.

Jim Brown, leyenda de la NFL – Foto: Getty Images

Jeff Beck – 10 de enero

Ahora sí que la lira “lloró” cuando se confirmó que el gran Jeff Beck falleció a los 78 años de edad. Y lo decimos porque partió uno de los guitarristas más importantes e influyentes de todos los tiempos, conocido por su carrera con the Yardbirds y en solitario. Pero también colaboró con artistas como Rod Stewart, Mick Jagger, la propia Tina Turner, Stevie Wonder, Roger Waters, Morrissey u muchos más.

Foto: Getty.

Silvio Berlusconi – 12 de junio

Complicado, millonario y futbolero. Silvio Berlusconi comenzó su vida empresarial como un magnate de los medios, después brincaría a la política para convertirse en tres veces primer ministro de Italia. En las canchas —o bueno, desde los palcos— se le recuerda como presidente y propietario del AC Milan.

El exprimer ministro de Italia, Silvio Berlusconi / Foto: Facebook / SilvioBerlusconi

Alan Arkin – 29 de junio

Por supuesto que en esta lista no podíamos dejar de lado a Alan Arkin, una verdadera estrella que brilló en diversas disciplinas artísticas. Para que se den una idea, se hizo famoso por la versión de “The Banana Boat Song” que publicó junto al grupo The Tarriers. Además de la música, tuvo una gran carrera en el teatro, el cine y la televisión, pues ganó el premio Tony por su gran actuación en la obra Enter Laughing y en 2006 ganó el Oscar como mejor actor de reparto por interpretar al abuelo Edwin Hoover en Little Miss Sunshine.

Alan Arkin/Foto: Getty Images

Celebridades mexicanas que fallecieron en 2023

Polo Polo – 23 de enero

Jamás podremos escuchar de la misma manera “el león de melena negra” y “el vmapiro fronterizo”, pues nadie los va a contar con la misma gracia y talento que Polo Polo, quien se nos adelantó a los 78 años. Una verdadera institución de la comedia que dejó una enorme escuela en cuanto a rutinas que incluían albures, doble sentido, lenguaje explícito y más.

Foto: Especial

Talina Fernández – 28 de junio

Conocida como La Dama del Buen Decir, la vida de Talina Fernández en el periodismo comenzó como presentadora de Deportes en el canal 8 y fue pionera en la creación de Televisa. Participó en decenas de programas y conducía noticieros o programas de variedad. Una de sus coberturas más recordadas fue cuando, estando en Tijuana en 1994, se convirtió en los ojos de México reporteando la muerte de Luis Donaldo Colosio.

Talina Fernández/Foto: Getty Images

Antonio ‘La Tota’ Carbajal – 9 de mayo

Aunque La Tota era su apodo más recordado, todo México también lo recuerda como El Cinco Copas, por su participación en el arco nacional en los Mundiales de 1950 a 1966. En su momento, era el único futbolista en el planeta con esa distinción. Nacido en la Ciudad de México, también fue un reconocido entrenador desde el banquillo.

Foto: Especial

Andrés García – 9 de abril

Aunque algunos lo nieguen, Andrés García fue una de las figuras destacadas de la farándula mexicana (sin mencionar su famosa ‘bombita’). Y no lo decimos a la ligera, pues participó en un montón de películas, telenovelas y obras de teatro, entre ellas Chanoc, El privilegio de amar, Tú o nadie, Los simuladores y mucho más, convirtiéndose en uno de los primeros galanes conocidos de nuestro país.

Foto: Getty

Ignacio López Tarso – 11 de marzo

Definitivamente, Ignacio López Tarso fue una de esas personas que amaron su trabajo hasta el último día, pues antes de morir a los 98 años, siguió actuando en diferentes proyectos. A lo largo de su enorme carrera, este señorón apareció en un montón de películas, programas de televisión, telenovelas y obras de teatro, aunque siempre lo recordaremos por su brillante trabajo en Macario, La cucaracha, Rosa Blanca, Días de otoño, El hombre de papel, El gallo de oro y La vida inútil de Pito Pérez.

Ignacio López Tarso/Foto: Getty Images

Irma Serrano ‘La Tigresa’ – 1 de marzo

Cantante, actriz, política y protagonista de cientos de polémicas en la historia de México. La Tigresa murió a los 89 años en Tuxtla Gutiérrez. Siempre orgullosa de su natal Comitán —también en Chiapas—, Irma Serrano cantó rancheras, protagonizó decenas de películas y hasta ocupó un asiento en el Senado.

Irma Serrano/Foto: Cuartoscuro

Xavier López ‘Chabelo’ – 25 de marzo

Este 2023 nos quedó muy claro –para mal– que Chabelo no era inmortal, pues Xavier López Rodríguez, la persona detrás del niño que marcó a varias generaciones de mexicanos, murió a los 88 años. Además de presentar el programa En familia con Chabelo, también participó en otros proyectos dentro del cine y la televisión, como La carabina de Ambrosio, Carita de ángel, Chicken Little, Coco y por supuesto, Chabelo y Pepito contra los monstruos.

Xavier López ‘Chabelo’. Foto: Cuartoscuro

Benito Castro – 11 de septiembre

Por último pero no menos importante, debemos mencionar a Benito Castro, otra figura de la televisión mexicana que se nos adelantó a los 77 años. A pesar de que inició como integrante del grupo musical Hermanos Castro, más tarde dio el salto a la pantalla chica, convirtiéndose en actor y comediante, que recordarán por La carabina de Ambrosio, La Güereja y algo más, o ¡Ándale! y ¡Pácatelas! junto a Paco Stanley.

Benito Castro/Foto: Getty Images

Te puede interesar