Además de las rolotas de Metallica y Kate Bush, claro… Muchos y muchas finalmente pudimos ver el final de la cuarta temporada de ‘Stranger Things’, y ya más calmados/as podemos decir que seguimos en shock por todo lo que pudimos ver. Sobre todo en los capítulos finales de la serie.

Ya fuera por la muerte de Eddie Munson, el reencuentro de Hopper y Joyce, lo ocurrido con Max y el hecho de que Will tiene aún una conexión con Vecna, no podemos negar que esta cuarta entrega de la producción creada por los hermanos Duffer nos voló la cabeza.

Foto: Netflix

8 curiosidades que los fans notaron en la cuarta temporada de ‘Stranger Things’

La mala noticia es que tenemos que esperar dos años para conocer la quinta y última temporada de ‘Stranger Things‘, donde sabremos quién gana entre Vecna y Eleven con sus amigos. Pero no todo es malo, ya que esta cuarta temporada nos dio un panorama más claro.

Y es que en días recientes los fans de la serie se han estado percatando de algunas señales y/o curiosidades que siempre estuvieron ahí y las cuales, por alguna razón, notamos hasta los recientes episodios de ‘Stranger Things’. Acá enlistamos 8 de ellas:

Dustin y compañía cuando entraron a Eddie Munson. Foto: Netflix

1.- La música ya había salvado a alguien de Vecna (antes que a Max)

En esta cuarta temporada la canción “Running Up That Hill” fue la que salvó a Max (al principio) de las garras de Vecna, algo que fue posible gracias a que Nancy y Robin hablan con Victor Creel y él les cuenta este detalle que es de gran ayuda.

Sin embargo, en la temporada 2 Will también se salvó de Vecna luego de escuchar la canción de “Should I Stay or Should I Go” de The Clash, una de sus favoritas y la cual conoció gracias a su hermano Jonathan.

Foto: Netflix

2.- Eleven tiene la bandita de pelo que le pertenecía a la fallecida hija de Hopper

Desde que comienza la temporada 4, Eleven y los demás siguen con la idea de que Hopper se nos fue al otro mundo. En el caso de la chica con superpoderes, ella lleva consigo una banda para el pelo azul que perteneció a Sara Hopper, la hija de Jim que murió de cáncer, lo cual nos da a entender que Eleven ahora ocupa ese lugar (no a manera de reemplazo, claro).

Sara Hopper y Eleven. Foto: Netflix

3.- La orientación sexual de Will Byers pudo haber quedado clara en los primeros episodios de ‘Stranger Things 4’

Cuando Will y Eleven regresan a la escuela ambos llevan un proyecto donde tienen que hablar de su héroe. El hace una maqueta en honor a Hopper, pero Byers escoge a un sujeto llamado Alan Turing.

Turing fue un matemático inglés y es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación. Durante la segunda guerra mundial, trabajó en descifrar los códigos nazis y su chamba aportó a que la guerra durara entre dos y cuatro años menos de lo esperado.

Si bien fue un completo genio, Alan Turing fue procesado por homosexualidad en el año 1952. Así que muchos consideran que el hecho de que sea el héroe de Will pudo habernos dicho más sobre la orientación sexual de este personaje (antes de esa plática con Mike, claro).

Foto: Netflix

4.- El día que Mike llegó a California para ver a Eleven, fue el cumpleaños de Will

No pos’ con razón estaba que no lo calentaba el sol. El cumpleaños de Will es el 22 de marzo, y eso lo sabemos cuando en la tercera temporada cuando Joyce intenta sacar al huésped del cuerpo de su hijo y le recuerda cosas como el día en el que nació.

Pues bueno, el día que Mike llega a California en esta temporada 4, es el cumpleaños de Will (y lo sabemos por el video que graban en el centro de patinaje). Algo que nos comprueba que Mike no es el gran amigo que vimos en las primeras temporadas.

Foto: Netflix

5.- El beso de Joyce y Hopper no estaba en el guión

La ahora llamada nación Jopper se emocionó al ver que Joyce y Hopper finalmente se besaron, esto luego de una romántica plática donde el policía le cuenta a la mamá de Jonathan y Will cómo se imagina que será la cita pendiente entre ellos.

Increíblemente, los escritores de la serie afirmaron que el beso entre esta pareja no estaba planeada en la escena y en realidad nació por una improvisación que Winona Ryder y David Harbour se aventaron. ¡Gracias al cielo!

This kiss wasn’t scripted, Winona and David added it on the day of filming pic.twitter.com/9vSWwYliWU — stranger writers (@strangerwriters) July 2, 2022

6.- El guiño de Victor Creel a Freddie Krueger en ‘Stranger Things’

Cuando Nancy y Robin van a la celda de Víctor Creel, el hombre rasca un escritorio y le deja marcas con ayuda de sus uñas, un guiño a las conocidas garras de Freddy Krueger. ¿Y eso por qué?

La persona encargada de darle vida a Victor Creel fue Robert Englund, actor estadounidense que es más conocido por interpretar al famoso asesino de la saga A Nightmare on Elm Street.

Robert Englund como Victor Creel en la cuarta temporada de ‘Stranger Things’/Foto: Netflix

7.- Eddie Munson está basado en un personaje de la vida real

Quizá uno de los datos que los fans de la serie captaron rápidamente fue el de la influencia que tuvieron los escritores de Netflix para crear al personaje de Eddie Munson, el joven que es acusado de brujería por el pueblo de Hawkins y quien muere valientemente en la cuarta temporada.

Como les comentamos en su momento (acá pueden leer toda la historia), Eddie está inspirado en la vida de Damien Echols, un joven involucrado en el caso West Memphis Three, donde tres adolescentes fueron juzgados y condenados por la muerte de tres niños en la ciudad de West Memphis, Arkansas.

El grandioso Eddie Munson. Foto: Netflix

8.- El detalle en la casa de Joyce que nos recordó a ‘Edward Scissorhands’ en ‘Stranger Things’

Mientras Joyce se encuentra trabajando haciendo ventas por teléfono, el servicio de mensajería le entrega un paquete proveniente de Rusia. Al recibirlo podemos ver que la señora Byers tiene en su pared un adorno que es idéntico a uno que sale en ‘El joven manos de tijera’, película de 1990 donde Winona Ryder es uno de los personajes principales.

Foto: Netflix/ Especial

¿Qué otra curiosidad notaron en esta cuarta temporada de ‘Stranger Things’?