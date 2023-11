Tráiler y detalles del documental (producido por Daniel Radcliffe) sobre el trágico caso del doble de Harry Potter

Lo. que necesitas saber: El caso de David Holmes (el doble de Harry Potter que quedó paralizado) tendrá un documental en HBO, producido por Daniel Radcliffe.

Quizá sobre decirlo y ya todo el mundo lo sabe, pero Harry Potter es una de las franquicias más grandes de la historia. Sin embargo, más allá de lo mágico y espectacular que lucían todas las películas basadas en las novelas de J.K. Rowling, hubo sucesos bastante tristes. Tal es el caso del doble de Daniel Radcliffe, cuya vida cambió para siempre durante las filmaciones de la saga.

Para los que no tenían idea, el nombre de esta persona es David Holmes, un gimnasta que fue el encargado de hacer las escenas de riesgo de Radcliffe durante 10 años en las cintas. De hecho, su debut en el cine fue junto a Daniel con Harry Potter y la piedra filosofal. Pero no se imaginaba que este trabajo lo marcaría de muchas maneras desde entonces.

David Holmes y Daniel Radcliffe en las filmaciones de Harry Potter/Foto: HBO

Lo decimos porque en enero de 2009, mientras filmaba una prueba de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte 1, Holmes se lesionó la columna en un accidente tras realizar una de las acrobacias de riesgo. Aunque inicialmente esperaba volver a trabajar, el suceso dejó a David completamente paralizado y usando una silla de ruedas. Fue ahí donde se terminó su carrera como doble de acción.

HBO y Daniel Radcliffe estrenarán un documental sobre el caso del doble de Harry Potter

A pesar de lo trágico que resultó todo esto para David Holmes, y el escándalo que armó dentro de la industria cinematográfico –pues al parecer, no recibió el apoyo ni atención que necesitaba–, el caso prácticamente pasó desapercibido. Sin embargo, muy pronto podremos conocer su historia en un documental de HBO producido por el mismísimo Daniel Radcliffe… así como lo leen.

La cadena de televisión estadounidense anunció en octubre que muy pronto lanzarán David Holmes: The Boy Who Lived, una docuserie dirigida por Dan Hartley, la cual nos mostrará no solo lo que pasó con este gimnasta durante las filmaciones de Harry Potter, también veremos cómo ha sido su vida desde entonces.

Muy pronto conoceremos a detalle la historia de David Holmes/Foto: HBO

“Mientras Daniel (Radcliffe) y otros colegas que también son dobles se unen para apoyar a David y su familia en su momento de necesidad, es el extraordinario espíritu de resiliencia de David el que se convierte en su mayor fuente de fuerza e inspiración”, menciona el comunicado de prensa sobre este proyecto.

Cuando se anunció el estreno de la serie, el propio David Holmes compartió la noticia en su cuenta de Instagram acompañándola con un mensaje que nos llegó directito al cora (y que definitivamente los conmoverá muchísimo):

“Ser doble era mi vocación en la vida, y ser el doble de Harry era el mejor trabajo del mundo. Esta película cuenta la historia no solo de mis logros frente a la cámara, sino también de los desafíos que enfrento todos los días y mi actitud general ante la vida después de sufrir una fractura en el cuello. En el mundo turbulento en el que vivimos ahora, me gustaría citar a Harry: ‘Somos tan fuertes como permanezcamos unidos, y tan débiles como estemos divididos'”.

El tráiler y fecha de estreno de esta docuserie

Sin embargo, después de lograr que tanto los fans de Harry Potter como nosotros los simples muggles nos fijáramos e interesáramos en esta docuserie, HBO por fin lanzó el tráiler oficial de David Holmes: The Boy Who Lived y agárrense, porque definitivamente es algo que cambiará por completo nuestra perspectiva de la vida y el trabajo de los dobles de riesgo.

A través de imágenes personales de la vida de Homes –filmadas durante la última década– y material detrás de cámaras del trabajo de David como doble, así como entrevistas con Radcliffe, amigos, familiares y miembros del equipo de producción, nos dan un panorama de cómo es su vida desde aquel tráfico accidente y la actitud que adoptó que lo llevó a salir adelante.

Pero además de enseñarle al público lo que pasó e independientemente de cómo se manejó el caso, este adelanto nos deja claro que también veremos un poco de la enorme amistad que existe entre Holmes y el mismísimo Daniel Radcliffe, la cual ha superado un montón de cosas a lo largo de un montón de años.

Ahora bien, si después de leer todo esto, ya les dieron ganas de checar todo sobre David Holmes: The Boy Who Lived, les contamos que se estrenará el próximo 15 de noviembre en HBO y estará disponible para volver a ver las veces que quieran en HBO Max. Así que ya lo saben, anoten muy bien la fecha en sus calendarios para que no se les pase.

