Lo que necesitas saber: No es la primera demanda contra ChatGPT u otras aplicaciones de Inteligencia Artificial por "inspirarse" en obras con derechos de autor sin autorización para desarrollar contenido a petición de los usuarios

La Inteligencia Artificial sigue causando una enorme polémica. Ahora es en la industria del entretenimiento, pues distintos escritores como George Saunders, Jonathan Franzen, John Grisham, Jodi Picoult y George R.R. Martin (creador de Game of Thrones), demandaron a Open IA, creadora de ChatGPT ¡¿Pooooor?!

Como seguro sabes, muchos defienden el uso de la IA mientras otros le temen (con justa razón). Bueno, un argumento de quienes la defienden es que jamás podrá sustituir la creatividad humana, pero resulta que ChatGPT sí puede “inspirarse” y crear contenido creativo bastante bien hecho. Esa “inspiración” es el motivo por el que vino la demanda.

Por qué algunos escritores demandaron a ChatGPT / Foto: Pexels

Los detalles de la demanda de George R.R. Martin y otros escritores vs ChatGPT

Según informa la BBC, George R.R. Martin y el resto de escritores presentaron la demanda por “robo sistemático de contenido” desde el pasado 19 de septiembre. Martin escribió las novelas de la serie A Song of Ice and Fire, las cuales después vieron la luz en la pantalla con Game Of Thrones.

La denuncia se presentó en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York y en ésta exigen que les den al menos 150 mil dólares como indemnización por cada una de sus obras. Cabe mencionar que la demanda se presentó a nombre del Sindicato de Escritores.

¿Pero por qué los escritores están demandando a Open IA y su ChatGPT?

El motivo de la demanda es simple: violación a sus derechos de autor. Tal vez lo sepas o tal vez no, pero ChatGPT “consume” grandes cantidades de contenido e información para luego generar resultados a quien lo solicita.

Es decir, si le pides a ChatGPT que escriba una novela de ficción, lo hará con base en los millones de textos que se ha chutado. Esa es la fuente de su inteligencia.

Por ejemplo, si alguien le pide que haga una secuela de Game Of Thrones, ChatGPT la hará. La calidad obviamente será cuestionable, pero hará el trabajo y eso representa que alguien más puede beneficiarse de la obra del autor en caso de hacer un mal uso del resultado.

De hecho la denuncia argumenta eso, que muchos usuarios de ChatGPT han hecho secuelas y precuelas de las novelas de George R.R. Martin sin autorización alguna.

Por ello, el autor de GOT y los demás escritores reclaman que Open IA le dio sus obras a ChatGPT sin autorización y sin compensación alguna.

Open IA dice que ChatGPT no vulnera los derechos de autor

Aunque Open IA no se ha pronunciado formalmente por la demanda, un portavoz de la compañía salió a decir que sí respetaron los derechos de autor. Defienden que ChatGPT no robó ni plagió su trabajo, sólo se inspiró en él para hacer contenido propio (“inspiración”, la vieja confiable siempre que se habla de plagio).

“Estamos teniendo conversaciones productivas con muchos creadores alrededor del mundo, incluyendo el Sindicato de Escritores, y hemos estado trabajando de manera cooperativa para entender y discutir sus preocupaciones con respecto a la IA“.

Recordemos que no es la primera demanda contra la Inteligencia Artificial. En enero de este año se presentó otra denuncia colectiva contra distintas aplicaciones de IA, además de que apenas en julio, Sarah Silverman emprendió otro proceso buscando ser indemnizada por el uso que hacen de su trabajo para el desarrollo de Inteligencia Artificial.

Ninguna demanda se ha resulto todavía, y según un experto consultado por la misma BBC, se ve difícil que los autores ganen ante la dificultad de probar que su trabajo realmente fue plagiado. Eso sí, puede generase un importante precedente para que venga una regulación chida al uso de ChatGPT y más apps del estilo.

