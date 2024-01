Lo que necesitas saber: La película 'Desde mi cielo' está basada en una historia real, aunque no es precisamente la de Linda Ann O'Keefe.

Existen películas cuya trama nos dejan tan impactados que difícilmente nos dan ganas de volver a verlas (y no precisamente porque las cintas en cuestión sean malas del todo). Sin duda, en esa lista entra la película ‘Desde mi cielo’.

Estrenada en el 2009, esta película dirigida por Peter Jackson se convirtió en una de las más reconocidas en el catálogo del cineasta neozelandés, pues nos trajo a la pantalla grande la triste historia de Susie Salmon, una niña de 14 años que es abusada sexualmente y asesinada por su vecino.

Saoirse Ronan en ‘Desde mi cielo’. Foto: DreamWorks

‘Desde mi cielo’ es una película bastante fuerte

La actriz Saoirse Ronan fue la encargada de darle vida a la niña Salmon, mientras que el actor Stanley Tucci interpretó a George Harvey, el hombre que abusa sexualmente de Susie dentro de un sótano construido por él en medio de un campo de maíz.

Después de morir, Susie Salmon ve desde el cielo cómo sus familiares y amigos intentan seguir con sus vidas después de su asesinato. No sólo eso, sino que también se encuentra ahí a todas las víctimas que el señor Harvey acumuló durante años.

Stanley Tucci como George Harvey. Foto: DreamWorks.

Tanto que incluso los actores en la cinta no buscan repetir sus papeles en ella

La película, también conocida por su título en inglés como ‘The Lovely Bones’, dejó a muchos con una sensación de desesperanza luego de ver cómo el asesinato de Susie cambia las vidas de su familia, así como la manera en la que George Harvey logra que nunca encuentren el cuerpo de la niña.

‘Desde mi cielo’ fue tan fuerte que en una entrevista con el portal Entertainment Tonight, en 2023, Stanley Tucci dijo que jamás volvería a interpretar el papel de George Harvey, pues lo consideró horrible: “Es una película maravillosa, pero fue una experiencia dura”.

En ‘Desde mi cielo’, vemos la perspectiva de Susie Salmon antes y después de ser asesinada. Foto: DreamWorks

Saoirse Ronan y Stanley Tucci son dos de los personajes principales de la película

Más allá de las actuaciones de Stanley y Saoirse o la historia en sí, algo que a muchos les llama la atención de esta película es justamente ese rumor de que está basada en una historia real. Y de hecho, muchas personas aseguran que ‘Desde mi cielo’ es la historia de Linda Ann O’Keefe.

Linda era una niña de 11 años que el 6 de julio de 1973, mientras iba camino a su casa tras salir de la escuela, fue estrangulada por James Alan Neal, un hombre al que las autoridades de Estados Unidos tardaron 45 años en identificar y arrestar.

James Alan Neal. Foto: Especial

Muchos dicen que ‘Desde mi cielo’ está inspirada en la historia real de Linda Ann O’Keefe

El cuerpo de Linda Ann O’Keefe fue encontrado a la mañana siguiente en el área de Back Bay, en la ciudad de Newport Beach, en California. Las autoridades en ese entonces no pudieron dar con su asesino y fue hasta el 2018 cuando el ADN en el vestido de la niña logró dar con el agresor.

Si bien la historia de Linda es similar a la de Susie Salmon, no hay pruebas que indiquen el libro ‘The Lovely Bones’ (‘Desde mi Cielo’), de la escritora Alice Sebold –y del cual se basó Peter Jackson para la película–, esté basado en esa historia en específico.

Lisa Ann O’Keefe. Foto: Especial

‘Desde mi cielo’ sí está inspirado en una historia real, pero no es la de Linda

Claro que eso no quiere decir que ‘Desde mi cielo’ no se basa en una historia real. La novela de Alice Sebold en realidad sí se inspiró en el asesinato que una niña sufrió en un túnel en la ciudad de Nueva York, donde la misma Alice sufrió de una agresión sexual.

Resulta que una noche y cuando ella tenía 18 años, Alice Sebold salió de la Universidad de Syracuse y un extraño abusó sexualmente de ella en un túnel. La escritora usó su experiencia traumática para escribir su autobiografía ‘Lucky’, que a su vez influyó en ‘Desde mi cielo’.

Alice Sebold, autora de ‘Desde mi cielo’. Foto: Getty Images

Sino la de una jovencita que fue atacada sexualmente en Nueva York

‘Lucky’ (en español “Afortunada”) fue el título del libro que Alice Sebold utilizó para describir su lamentable suceso. Y aunque lo hizo de una manera cruda y detallada, el nombre de la obra fue porque a diferencia de la niña que sufrió el mismo ataque en la década de los 70, Alice sí sobrevivió.

Fue justamente el ataque a la niña el que inspiró ‘The Lovely Bones’. A diferencia de su novela biográfica, en esta historia Alice Sebold se imaginó cómo sería si la jovencita en cuestión contara su propia experiencia y los pensamientos relacionados a ella.

Foto: Getty Images

“Me motivé a escribir sobre la violencia porque creo que no es inusual. Lo veo simplemente como parte de la vida y creo que nos metemos en problemas cuando separamos a las personas que lo han experimentado de las que no. Aunque es una experiencia horrible, no es que la violencia no nos haya afectado a muchos de nosotros”, dijo Alice Sebold en una entrevista con NPR.

La polémica de Alice Sebold más allá de ‘Desde mi cielo’

Más allá de la cinta, la historia de Alice Sebold también creó controversia por su falsa acusación a Anthony Broadwater, un hombre afroamericano a quien la escritora señaló en 1981 como su presunto abusador sexual. Algo que al final resultó ser una confusión.

En noviembre de 2021, las autoridades estadounidenses exoneraron a Broadwater por el crimen que lo tuvo 16 años en prisión. Sebold se disculpó por lo ocurrido y lamentó haber arruinado la vida de un hombre, así como que el sujeto que abusó de ella siguiera libre.

Anthony Broadwater. Foto vía: The Washington Post.

“Hace 40 años, como una sobreviviente de abuso sexual de 18 años, puse mi fe en el sistema judicial estadounidense. Mi meta en 1982 era la justicia, no perpetuar la injusticia”, dijo la escritora a través de un comunicado.

“Y ciertamente no alterar de manera irreparable y para siempre, la vida de un hombre joven por el mismo crimen que daño la mía (…) Mi desgracia no solo lo ha condenado a 16 años de vida en prisión sino también a una vida de prejuicios. Estaré arrepentida toda mi vida”, afirmó.

Alice Sebold. Foto. Getty Images

Te puede interesar