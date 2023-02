Si algo nos emociona es ver a mexicanos triunfando con su talento en todo el mundo. Recientemente hemos visto a un montón de actores y directores mexas rompiéndola en Hollywood y parece que las cosas seguirán así, pues en esta ocasión les contaremos sobre On Swift Horses, la nueva película de Diego Calva.

Después de interpretar a Manny Torres en Babylon de Damien Chazelle (junto a Brad Pitt, Margot Robbie y Tobey Maguire) y ganarse una nominación al Golden Globe como mejor actor de comedia o musical, la carrera de Diego en la industria cinematográfica va en ascenso. Tanto así que está a punto de aparecer en un nuevo proyecto que la verdad, suena muy interesante.

‘On Swift Horses’ será la nueva película de Diego Calva con varias estrellas

Resulta que la nueva película de Diego Calva se llamará On Swift Horses. De acuerdo con The Wrap, el actor mexicano protagonizará esta cinta con un gran elenco encabezado por Daisy-Edgar Jones (a quien recordarán por Normal People) Jacob Elordi (mejor conocido como Nate Jacobs en Euphoria), Will Poulter (el mismísimo Adam Warlock del MCU) y Sasha Calle (quien interpreta a Supergirl en The Flash).

Esta producción contará con la dirección de Daniel Minahan (que estuvo a cargo de The Girl From Plainville y House of Cards) y será una adaptación de la novela homónima, escrita por la autora Shannon Pufahl. La historia tiene como protagonistas a Muriel (Edgar-Jones) y Lee (Poulter), que intentan rehacer su vida después de que él regresa de la Guerra de Corea.

Diego Calva junto a Margot Robbie en la premiere de ‘Babylon’ en Australia/Foto: Getty Images

Sin embargo, surge un triángulo amoroso cuando el hermano de Lee, Julius (Elordi), se une a su plan de mudarse a California. Es ahí cuando Muriel encuentra motivación para armar su vida, involucrándose en las apuestas de carreras de caballos. Por su parte, Calva dará vida a un personaje llamado Henry (del que no hay muchos detalles), mientras que Calle interpretará a Sandra.

Además de todo esto, lo único que se sabe es que On Swift Horses, la nueva película de Diego Calva se encuentra en producción en Los Ángeles, pero todavía no han anunciado una fecha oficial de estreno. ¿Qué tal? ¿A poco no les emociona saber que el talento mexicano seguirá triunfando en Hollywood?