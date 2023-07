Lo que necesitas saber: Fran Drescher, Presidenta del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA), encabezó un importante discurso tras darse a conocer la huelga del propio sindicato.

Pues la cosa se está poniendo recia en Hollywood. Desde mayo pasado, se estableció la huelga de guionistas y ahora, hace lo propio el sindicato de actores (SAG-AFTRA por sus siglas en inglés)… Una vez establecida la inquietud, el mundo escuchó un apasionado discurso de Fran Drescher sobre la huelga de actores.

La presidenta del sindicato de actores ofreció una conferencia de prensa donde expuso más a detalle cuál es la convicción detrás de la manifestación. Y en todo sentido, se lanzó contra la Alianza de Productores de Cine y Televisión (conocida como la AMPTP).

Mark Ruffalo, miembro de la SAG-AFTRA, apoyando la huelga del Sindicato de Escritores. /Foto: Getty Images

La huelga de actores de Hollywood comienza

En las últimas semanas, se hablaba poco sobre la potencial huelga de actores de la SAG-AFTRA. La propia organización sindical negociaba con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (el ente que representa a los estudios hollywoodenses) para evitar llegar a este este punto… pero no se logró.

Si bien las peticiones no se han revelado a detalle, Collider informa que esta huelga busca mejores salarios, mayores a los fondos de salud, pensiones y ajuste de ganancias en pagos residuales de derechos de transmisión, regulaciones para los formatos de audiciones autograbadas, y el tema del uso de la inteligencia artificial, entre otras cosas.

De manera oficial la huelga comienza el viernes 14 de julio, pero desde un día antes los afiliados al sindicato actoral (y otros simpatizantes) se han movilizado, con el elenco de Oppenheimer dejando la premiere en el Reino Unido, por ejemplo. Pero ahí no termina todo, pues hubo un poderoso discurso de Fran Drescher debido a la huelga de actores.

El (apasionado) discurso de Fran Drescher por la huelga de actores de Hollywood

Este jueves 13 de julio, se ofreció un discurso por parte de Fran Drescher, presidenta del SAG-AFTRA, por la huelga de actores. Las declaraciones de Drescher llegan como un primer avance sobre lo que la organización busca conseguir, esto tras la negativa de la Alianza de Productores en las negociaciones previas. Estos fueron los puntos más certeros:

1. La importancia de los gremios afectados por las Alianza de Productores

“Lo que sucede aquí es importante porque lo que nos está sucediendo a nosotros está sucediendo en todos los campos laborales, cuando los empleadores hacen de Wall Street y la codicia su prioridad y se olvidan de los contribuyentes esenciales que hacen funcionar la máquina“, dijo Drescher en su discurso (vía Variety).

La presidenta del sindicato de actores mencionó que tenía esperanza en que se pudiera llegar a una buena negociación con la AMPTP, lo que finalmente no se logró. Ella agregó que esto es más importante de lo que parece, pues están en juego las garantías laborales no solo de los actores como tal, sino de todas las industrias que trabajan alrededor de dicho gremio.

Fran Drescher. Foto: Getty

2. “Nosotros somos las víctimas aquí… me avergüenzo por ellos”

El discurso de Fran Drescher por la huelga de actores de Hollywood, también se enfocó en un punto sustancial: laNosotros somos las víctimas aquí. Estamos siendo víctimas de una entidad muy codiciosa manera en que la Alianza de Productores de Cine y TV argumenta perdidas millonarias, aún cuando se sabe que ofrecen salarios exorbitantes a los directores ejecutivos (CEO’s) que manejan los estudios.

“Nosotros somos las víctimas aquí. Estamos siendo víctimas de una entidad muy codiciosa… No puedo creerlo, francamente: lo lejos que estamos en tantas cosas. Cómo alegan pobreza, que están perdiendo dinero a diestro y siniestro cuando entregan cientos de millones de dólares a sus directores ejecutivos. Es asqueroso. Me avergüenzo de ellos“, mencionó Drescher.

Fran Drescher. Foto: Getty

3. El discurso de Fran Drescher por la huelga de actores, tocó el tema de la inteligencia artificial

“Están en el lado equivocado de la historia en este mismo momento…”, se escuchó en el discurso de Fran Drescher por la huelga de actores, refiriéndose a la AMPTP. La actriz recordada The Nanny, alegó que la importancia de esta huelga y la de otros sindicatos, es para concientizar sobre el valor de los equipos creativos cuyo trabajo peligra por tecnologías como la inteligencia artificial.

“Si no nos mantenemos firmes en este momento, todos estaremos en problemas. Todos vamos a estar en peligro de ser reemplazados por máquinas y grandes empresas que se preocupan más por Wall Street que por ustedes y su familia…”, dijo la presidenta de la SAG-AFTRA.

4. Si el modelo de negocio cambia, también los derechos de los trabajadores y actores

Finalmente, el discurso de Fran Drescher por la huelga de actores enfatizó en que el modelo de negocio de Hollywood ha cambiado, por lo que los derechos y garantías de actores y trabajadores también deben renegociarse.

Recordemos que el pago de residuales, con la huelga de guionistas como antecedente directo, ha sido un tema muy escabroso. Los residuales son los pagos que reciben actores, productores, staff, escritores y la gente detrás de una serie o película cada vez que un contenido es retransmitido en plataformas y en cadenas televisivas.

Con la llegada del streaming, esos pagos no han sido justos, según los sindicatos. “No se puede cambiar el modelo de negocio tanto como ha cambiado y no esperar que cambie también el contrato. Somos el trabajo y nos mantenemos firmes y exigimos respeto, y ser honrados por nuestra contribución. Comparte la riqueza porque no existirías sin nosotros“, finalizó Drescher.

Te puede interesar