Lo que necesitas saber: Studio Ghibli hace poco emitió, junto con otros estudios de Japón, una carta para exigir a OpenAI dejar de usar sus personajes y estilo para crear videos (con Sora)... Disney parece que prefiere negociar.

Si ya de por sí vemos a personajes de Disney por aquí y por allá, ahora más, ya que el gigante del entretenimiento acaba de armar un acuerdo con el gigante del desarrollo de la Inteligencia Artificial (OpenAI)… uno de inversión, con autorización para usar sus personajes para creación de videos en Sora.

Foto: Getty Images

No sólo personajes de Disney… también Marvel, Pixar y Star Wars

“Sora podrá generar videos sociales cortos, impulsados ​​por los usuarios, que los fans podrán ver y compartir, basándose en un conjunto de más de 200 personajes animados”, informó OpenAI en comunicado en el que detalla que los personajes que podrán utilizar los usuarios de la IA no sólo serán los animados, sino también “enmascarados” y todas las criaturas que forman parte del Universo Disney.

¿Enmascarados? Sí, ya que el acuerdo no sólo se limita a personajes Disney, sino también a Marvel, Pixar y hasta los del Universo Star Wars. Todo lo que tenga que ver con ellos: vestuario, utilería, vehículos y entornos icónicos. Sólo queda fuera del trato las voces y rostros de artistas.

Ilustrativa del tráiler. Foto: Marvel Studios.

“Además, ChatGPT Images podrá convertir unas pocas palabras del usuario en imágenes completamente generadas en segundos, utilizando la misma propiedad intelectual”, agrega OpenAI.

Acuerdo entre Disney y OpenAI podría cambiar

Todo esto forma parte de un acuerdo entre Disney y OpenAI, el cual implica una inversión de la firma de Mickey Mouse por arriba de los 1,000 millones de dólares, bajo la indicación de que nada es definitivo y que, tras juntas corporativas, algunos detalles podrían cambiar. Además se indica que el acuerdo sólo es por tres años.

“A través de esta colaboración con OpenAI, expandiremos a conciencia y de forma responsable nuestra capacidad de contar historias gracias a la IA colaborativa, manteniendo al mismo tiempo el respeto a los creadores de contenido y a sus obras”, señaló el CEO de Disney, Bob Iger.

OpenAI anunció su nuevo modelo de IA. Foto: Getty Images

Pues ahí lo tienen, un acuerdo que suena a que Disney se puso las pilas ante la cada vez menos incontenible creación por medio de la IA… para sacar “algo” antes de que les vayan a aplicar un “al estilo Ghibli”.