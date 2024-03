Drake Bell habló de las agresiones y abuso sexual que sufrió durante su paso por Nickelodeon; el canal respondió

En los últimos años, algunos de los protagonistas de programas de Nickelodeon como Alexa Nikolas y Jenette McCurdy, han hablado sobre varias cosas turbias que tuvieron que enfrentar mientras trabajaron en series como Zoey 101 y iCarly con Dan Schneider. Pero recientemente impactaron las declaraciones de Drake Bell, quien habló del abuso sexual que sufrió mientras estuvo en el canal de televisión infantil.

De un tiempo para acá, la exestrella de Drake y Josh ha dado de qué hablar por sus problemas legales y polémicas que por sus trabajos en la música o la tele. Sin embargo, y lamentablemente, al igual que muchos de los exactores que participaron en las producciones más famosas y queridas del canal, carga con muchas vivencias terribles que le ocurrieron cuando fue una de las caras de la compañía.

Drake Bell/Foto: Getty Images

Drake Bell habló por primera vez del abuso sexual que sufrió en sus primeros años en Nickelodeon

Resulta que recientemente, Drake Bell apareció en Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, un documental de Investigation Discovery que precisamente, habla sobre los lugares de trabajo tóxicos, la situación de los actores infantiles en Estados Unidos y retoma los testimonios de varias de las figuras del canal. Ahí, confesó que sufrió de abuso y agresión sexual mientras actuaba en los exitosos programas de televisión de Nickelodeon.

Una de las cosas más impactantes que confesó Bell durante su participación en el documental, fue que habló primera vez de su historia de abuso a manos de Brian Peck, su exentrenador de diálogo que fue condenado por agredir sexualmente a un niño actor del canal en 2004. Un caso que dio de qué hablar y que por años, se mantuvo un tanto oculto para evitar más controversias, las cuales retomaron tiempo después con las acusaciones en contra de Dan Schneider.

Drake Bell y Josh Peck/Foto: Getty Images

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el tercer episodio del documental se centra en Drake Bell y cuenta gráficamente cómo presuntamente sufrió grooming (una serie de conductas y acciones emprendidas por un adulto, con el objetivo deliberado de ganarse la confianza de un menor de edad, creando una conexión emocional con el fin de abusar sexualmente de él) a manos de Peck, con quien trabajó durante sus años en The Amanda Show, entre 1999 y 2002.

Su entrenador de diálogo y manager fue quien lo agredió sexualmente

Drake Bell relató que se despertó una mañana mientras estaba en el sofá de la sala de Brian Peck y el entrenador lo estaba tocando: “Me desperté con él. … Me desperté, abrí los ojos y él me estaba agrediendo sexualmente. Me congelé y quedé en completo shock. No tenía idea de qué hacer ni cómo reaccionar”. El actor mencionó que después de esto, el entrenador prometió que no volvería a suceder y lo dejó pasar.

Se dice que Peck manipuló a la madre de Bell y a otras personas para hacer lo que quisiera con él, tanto así que se convirtió en el manager de Drake (quien tenía 15 años) y en las propias palabras del actor/cantante, la situación solamente empeoró con el paso del tiempo, a tal punto de que se sentía atrapado y no sabía cómo terminar con todo esto.

“Él descubrió cómo convencer a mi mamá y a todos los que estaban alrededor de que, cada vez que tenía una audición o cada vez que necesitaba trabajar en el diálogo o algo así, de alguna manera terminaba de regreso en la casa de Brian (…) El abuso fue extenso y se volvió bastante brutal. No sé cómo explicar eso ante la cámara, de verdad… ¿Por qué no piensas en las peores cosas que alguien podría hacerle a alguien como una agresión sexual, y luego responderé a tu pregunta? No sé de qué otra manera decirlo”. Declaró Drake Bell sobre el abuso sexual que sufrió en sus primeros años en Nickelodeon

Drake Bell con el elenco de ‘The Amanda Show’/Foto: Nickelodeon

Fue hasta que la madre de la entonces novia de Drake Bell preguntó por qué Brian Peck no dejaba de llamarlo, que el actor de Nickeoloden buscó terapia, pero todavía no estaba listo para compartir su caso. “Entonces me di cuenta de que estaba muy calculado. “Tú (Peck) colocaste todas las piezas en su lugar. Todo fue manipulación mental”, dijo la estrella de Drake y Josh sobre el comportamiento de Peck.

Este es un tema que muchos actores del canal han tocado sobre su infancia en los programas del canal durante el documental: pues si hablaban por sí mismos o si sus padres lo hacía en su nombre, temían represalias y no poder volver a trabajar nunca más. Pero finalmente, en 2003, Bell habló con la policía después de finalmente contárselo a su madre: “No tengo idea de qué lo provocó, qué pasó, pero simplemente grité por teléfono todo lo que me había pasado”.

Ahora se sabe que Drake Bell fue quien acusó a Brian Peck y lo llevó a la cárcel

Drake recordó una entrevista “brutal” con dos detectives y haber tenido que llamar a Peck para que admitiera su culpabilidad en un teléfono intervenido. Y sí lo hizo, con una confesión completa. Brian fue acusado de once cargos, entre ellos abusar sexualmente de un niño. Lo encontraron culpable de acto lascivo y copulación oral con un menor de 16 años, por lo que lo condenaron a 16 meses en la cárcel y lo registraron como delincuente sexual. En aquel momento se mantuvo en el anonimato la identidad del niño que lo acusó, pero ahora sabemos que se trataba de Bell.

Inmediatamente después del arresto de Brian Peck, Drake Bell recordó una llamada telefónica de Dan Schneider preguntando si el tenía algo que ver en el caso: “Era lo suficientemente cercano a Dan y pensé: ‘Sí, hombre, esto es lo que ha estado haciendo’. Dan simplemente me dijo: ‘No necesitas hablar más sobre eso’. Eso es todo lo que necesitaba oír. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo de mí? Cualquier cosa que necesites'”.

Drake Bell reveló que fue él quien acusó a Brian PeckFoto: Getty Images

En palabras de Drake, el único que lo apoyo en esta difícil situación fue Dan Schneider

Luego, cuando se le preguntó si otros ejecutivos de Nickelodeon se comunicaron con él personalmente, Bell mencionó: “No estoy realmente seguro de cuántas personas sabían quién era. Realmente no me lo mencionaron mucho, tal vez porque era un tema delicado. Pero realmente la única persona que recuerdo que estuvo ahí para mí fue Dan”. Más adelante, Schneider lo convirtió en uno de los protagonistas de Drake y Josh.

Después de que hicieran revuelo las palabras de Drake Bell en el documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, Nickelodeon compartió un comunicado a varios medios del entretenimiento en Estados Unidos, donde mencionaron que les apenaba que uno de sus rostros más conocidos haya tenido qué pasar por esto y las afligía como tal la situación. Pero también declararon que han trabajado para que sus estrellas infantiles no tengan que pasar por algo así.

“Aunque no podemos corroborar o negar las acusaciones de comportamientos de producciones de hace décadas, Nickelodeon, como cuestión de política, investiga todas las quejas formales como parte de nuestro compromiso de fomentar un ambiente de trabajo seguro y profesional libre de acoso u otros tipos de conducta inapropiada. Nuestras principales prioridades son el bienestar y los mejores intereses no solo de nuestros empleados, elenco y equipo, sino de todos los niños, y hemos adoptado numerosas protecciones a lo largo de los años para ayudar a garantizar que estemos a la altura de nuestros altos estándares y expectativas de nuestra audiencia. Ahora que Drake Bell ha revelado su identidad como demandante en el caso de 2004, estamos consternados y entristecidos al enterarnos del trauma que ha soportado, y elogiamos y apoyamos la fuerza necesaria para salir adelante”.

Drake Bell considera que Dan Schneider fue la persona que lo ayudó a superar esta terrible vivencia/Foto: Getty Images

A pesar de que en Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, Drake Bell no habla como tal de las acusaciones que han salido con el paso del tiempo en contra de Dan Schneider, algunos actores que aparecieron en algunos de los shows de Nickelodeon durante su infancia, escritores y equipo creativo sí hablan al respecto y dejan claro que mientras el productor estuvo al frente del canal, fue responsable de casos de sexismo, racismo y comportamiento inapropiado.

Te puede interesar