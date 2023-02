Algunas franquicias de terror de antaño están tomando nueva vida. En los años recientes, por ejemplo, Halloween regresó de la mano de Blumhouse Productions no como un reboot de la historia original de los 70, sino como una secuela directa (con todo y Jamie Lee Curtis) ambientada varios años después de los eventos de aquella época. Pues bien, esta compañía cinematográfica hará lo mismo con El Exorcista.

Se espera que la continuación de dicha saga llegue en este 2023, justo como parte del 50 aniversario del estreno de la cinta original que convirtió a Linda Blair en una icono del terror. Así que acá les contamos todo lo que se sabe hasta el momento del proyecto.

Imagen ilustrativa. Foto: Especial

La nueva entrega de ‘El Exorcista’ será una secuela y no un reboot; esta es la trama

Sí, está de moda que mucha viejas franquicias vuelvan a la pantalla en forma de reboot, pero este no será el caso. Es decir, no veremos una recreación cuadro por cuadro de la película que vimos en 1973… Como dijimos, lo que se nos mostrará es una secuela; será un caso nuevo que se conectará directamente con los hechos conocidos de la primera cinta.

Entonces, ¿cuál será la trama? En esta ocasión, veremos a un papá que necesita ayuda desesperadamente para tratar a su hijo poseído. Sin embargo, lo que le da una dinámica diferente a esta cinta, es que el hombre intentará localizar a la actriz Chris MacNeil (la madre de Regan de la primera cinta) para que lo ayude en este aterrador caso.

Por ahora, eso es lo que se se sabe a detalle sobre la nueva entrega de El Exorcista, que será la primera de una nueva trilogía. ¿Veremos de nuevo al demonio Pazuzu como el antagonista?

Imagen ilustrativa de la película original de ‘El Exorcista’. Foto: Especial.

El director y el elenco de la nueva película

Con Blumhouse Productions a la cabeza de esta producción, la nueva entrega de El Exorcista tendrá a viejos conocidos de la productora como creativos. David Gordon Green, quien ya dirigió la trilogía más reciente de Halloween, regresa a la silla del director para este proyecto. Peter Sattler, Danny McBride y Scott Teems (también de Halloween) le dieron al guión de la película.

Jason Blum. Foto: Getty

Ahora sí, el elenco… Leslie Odom Jr (One Night in Miami, Glass Onion) y Lydia Jewett serán el papá y la hija poseída que protagonizan respectivamente. Ellen Burstyn regresará 50 años después de su aparición original en la franquicia para interpretar nuevamente su papel como la actriz Chris MacNeil. No está confirmado y solo hay rumores pero, ¿será que nos sorprendan con la inclusión de Linda Blair en el elenco también? Habrá que ver.

El reparto lo completan Ann Dowd (Hereditary), la joven debutante en actuación Olivia Marcum y Raphael Sbarge, este último en el papel del sacerdote que se enfrentará a la posesión de la menor de esta historia.

Leslie Odom Jr. protagonizará la nueva película de ‘El Exorcista’. Foto: Getty.

¿Cuándo se estrena la nueva película de ‘El Exorcista’?

De acuerdo con Collider, Universal Pictures y Blumhouse Productions tienen programado el estreno de la nueva El Exorcista para el 13 de octubre de este 2023 en Estados Unidos. Para México y Latinoamérica, podemos esperar que la cinta llegue por esas fechas también (ya saben, a veces un día antes o un poco después).

Estaremos atentos al dato del estreno en salas mexicanas, así que atentos a nuestras redes. Y qué onda, ¿creen que este sea un hitazo para ir calentando el terreno rumbo al Halloween de este año?