El padrino es una de las mejores películas en la historia. También es el ejemplo perfecto de cómo una adaptación puede igualar la grandeza de la obra original, en este caso, la novela de Mario Puzo publicada en 1969.

La historia es grandiosa, pues no sólo nos presenta el ascenso y caída de una familia dentro de la mafia, sino también revela un relato sobre migración que se mantiene vigente.

La primera entrega de El padrino fue majestuosa, llevándose 11 nominaciones a los premios Oscar y tres estatuillas que incluyeron Mejor Guion Adaptado, Actor y Película.

Las expectativas para la segunda parte de El padrino eran ridículamente altas, y entre 1972 y el 74, nadie pensó que vería otra de las mejores películas en la historia del cine. ¿El resultado? Nueve nominaciones y seis estatuillas donde se repitió Película, Guion Adaptado más Actor de Reparto.

Al Pacino y Marlon Brando en ‘El padrino’ / Foto: Paramount Pictures

Un “mal” cierre de la trilogía de El padrino

Las dos primeras entregas de El padrino son una obra maestra. Pero lamentablemente no se puede decir lo mismo de la tercera. Mientras las dos primeras estuvieron separadas por un par de años, la tercera llegó demasiado tarde. Fue hasta 1990 que volvimos a ver a Michael Corleone en una cinta que recibió malas críticas y es recordada por no alcanzar el nivel de sus antecesoras.

Ante el fracaso de El padrino III, el cual Francis Ford Coppola reconoció en relación a temas comerciales y económicos (no una necesidad de una tercera parte), el director decidió lanzar en 2020 su versión de la historia, redimiendo, de alguna manera, la decepción que representó la película frente a la grandeza de las dos primeras.

Pero a pesar de lo mal que le fue a la tercera parte, alguna vez se habló de una cuarta. No es un secreto a voces, y algunos fans tienen la esperanza de verla.

Andy García y Al Pacino en ‘El Padrino III’/ Foto: Paramount Pictures

¿Por qué nunca se hizo El padrino IV?

Las dos primeras películas de El padrino, como platicamos, fueron exitosas entre la crítica y la audiencia, alcanzando una suma considerable en la taquilla que abrieron la puerta para la tercera. Sin embargo, esta producción no recaudó lo suficiente, por lo que Paramount Pictures no vio necesidad de sacar una cuarta parte.

Fue hasta finales de los 90, que Coppola y Puzo se reunieron para hablar de El padrino IV. La razón fue, nuevamente, dinero. Se sabe que la tercera entrega llegó porque Coppola y su productora tenían algunas deudas porque las últimas películas que produjo no habían sido muy exitosas en taquilla.

El director tomó la decisión de cerrar la trilogía casi es un acto desesperado por recaudar dinero.

Francis Ford Coppola y Robert De Niro en el set de ‘El padrino II’ en 1974 / Foto: Getty Images

La cuarta producción, para sorpresa de todos, se puso sobre la mesa también por razones monetarias. Esta vez fue en relación a Mario Puzo. En una entrevista de 2012, Coppola confesó que Mario quería hacer una cuarta película porque quería dejarle algo de dinero a su familia.

Fue así como Francis Ford Coppola se acercó de nueva cuenta con Paramount y les dijo “Dénle a Mario un millón de dólares para que la escriba y yo trabajaré gratis“. Pero fue una oferta que el estudio sí pudo rechazar. Así que no ocurrió en ese momento, y en 1999, Mario Puzo murió.

Mario Puzo con su Oscar por ‘El padrino II’ / Foto: Getty Images

El padrino IV

En la tercera parte, Michael es testigo de la muerte de su hija Mary, y después de “reitarse”, su sobrino Vincent se convierte en el líder de la familia Corleone. Pero hay dos finales de El padrino III. El de 1990 nos muestra la muerte de Michael mientras está sentado en una especie de villa italiana.

Está solo y sostiene una naranja en su mano. El de 2020 es más abierto, pues no nos muestra la muerte del protagonista con la leyenda “When the Sicilians wish you ‘Cent’anni’, it means ‘for long life’…and a Sicilian never forgets”.

Sin embargo, sin importar si Michael muere, la cuarta parte de El padrino se habría enfocado en el nuevo reinado de Vicent Mancini-Corleone, quien si no lo recuerdan, es el hijo de Sonny junto a su amante Lucy Mancini (a ella la conocemos en la boda de Connie con Carlo). El plan era ver a a Vicent entrarle de lleno al negocio de las drogas del cual su abuelo y tío siempre huyeron.

Sofia Coppola y Andy Garcia en ‘El padrino III’ / Foto: Paramount Pictures

Sonny y Vincent Corleone

El padrino IV nos mostraría cómo el negocio de los Corleone se enfoca en las drogas mientras desciende en una espiral de corrupción y violencia para llegar a su fin. Pero no sólo eso. También habríamos sido testigos de los inicios de los Corleone como parte de las familias más importantes de la mafia y la selección de Sony para ocuparse de la familia.

Algo como lo ocurridó en El padrino II donde vemos a Robert de Niro como un joven Vito que vive en la Little Italy ganándose el respeto de todos. En la cuarta de El padrino, al menos en la historia del pasado, habríamos visto algo de Vito, pero sobre todo a Sonny para precisamente construir el mismo vínculo que vemos en las primeras dos entre Vito y Michael. Pero esta vez sería entre Santino y Vincent, su hijo.

James Caan como Santino Corleone en ‘El padrino’ de 1972 / Foto: Getty Images

Leonardo DiCaprio estaba contemplado

Algunos medios han reportado que Puzo sí escribió algo del guion para El padrino IV. Pero tras su muerte, y cuando Paramount no aprobó el proyecto, se terminaron los planes de traer de vuelta la franquicia. Sin embargo, mientras rondó la idea, se habló de que Robert De Niro regresara como Vito en los inicios de la familia y Andy García como Vincent.

Pero lo más interesante es que se pensó en Leonardo DiCaprio para interpretar al joven Santino Corleone, papel que fue tomado por James Caan en 1972 para El padrino, y por el cual recibió una nominación al Oscar. ¿Por qué se habían adelantado con él? Porque supuestamente Puzo escribió la parte de Sonny cuando era joven, y es de lo que más se tenía certeza.

¿Hay planes de una cuarta parte de El padrino? Paramount no ha dicho nada, pero Francis Ford Coppola ha dicho que ya no está interesado en involucrarse en caso de que se tenga un proyecto en puerta. Ahora, hay una serie titulada The Offer, programada para estrenarse a finales de abril de 2022 en Paramount+. Esta se enfocará en la producción de El padrino de 1972 y cómo se fue construyendo la película.

Leonardo DiCaprio en los 90. / Foto: Getty Images