Así como Gollum con su “precioso”, muchos han intentado hacerse de los derechos de El Señor de los Anillos y El Hobbit sin mucho éxito. New Line Cinema y Warner Bros. Pictures lo lograron a inicios de los 2000 con la trilogía de Peter Jackson y las cintas que dirigió después, mientras que Amazon Prime Video está haciendo lo propio con The Power of the Rings. Sin embargo, hay alguien que se llevó todas las fichas del mundo de J. R. R. Tolkien dentro del entretenimiento, Embracer Group.

Es probable que no conozcan a esta compañía y lo entendemos, pero no se preocupen, que acá les contaremos quiénes son y qué hacen. Este es un conglomerado de juegos sueco que en los últimos años ha demostrado que anda buscando hacerse de grandes adquisiciones y franquicias que sean redituables. Pero ahora, parece que ya le pegaron al premio mayor porque podrán crear un montón de proyectos con los personajes de la obra de Tolkien.

Embracer Group se llevó los derechos de ‘El Señor de los Anillos’ y ‘El Hobbit’

A través de un comunicado, Embracer Group confirmó que compraron Middle-earth Enterprises, la filial de la empresa Saul Zaentz Company que posee los derechos de El Señor de los Anillos y El Hobbit. Esto quiere que de ahora en adelante, tienen el poder de hacer películas, juegos, obras de teatro, toda clase de mercancía y parques temáticos inspirados en Frodo, Gollum, Gandalft, Galadriel, Aragorn, Sauron y más.

De acuerdo con Variety, a inicios de 2022 se esperaba que el comprador de los derechos fuera un estudio de Hollywood o un gigante tecnológico. Amazon, que estrenará The Rings of Power el 1 de septiembre, era el principal candidato. Sin embargo, Embracer les ganó a todos, aunque hay varios puntos y lagunas que es importante repasar dentro del acuerdo al que llegaron para explotar esta franquicia.

Y ahora, ¿qué pasará con los libros, series y películas del universo de Tolkien?

Para empezar, debemos decir que los derechos de publicación de los libros de El Señor de los Anillos y El Hobbit en sí no están incluidos, pues siguen siendo propiedad del patrimonio de J. R. R. Tolkien y la editorial HarperCollins. En cuanto a crear shows de televisión, la cosa se pone más complicada, pues el derecho a producir una serie de más de ocho episodios se eliminó del acuerdo que los herederos del escritor hicieron en los 70, lo que significa que Amazon pudo tratar con directamente con sus familiares cuando compró esos derechos en 2017, dejando a Middle-earth Enterprises fuera del acuerdo.

Por último pero no menos importante, están los derechos cinematográficos, que son igual de enredados que los de las series. Durante años, Warner Bros. ha tenido los derechos, pero antes de la venta, Saul Zaentz Company mencionó que volverían a su poder en 2021 porque el estudio no había estado desarrollando constantemente nuevos proyectos para la gran pantalla. Así que como verán, todo es muy confuso y es probable que por esto, algunas. empresas grandes de Hollywood no se animaron a ofertar por el universo de Tolkien.

Al respecto, Embracer Group declaró que tienen un “interés financiero” en proyectos de El Señor de los Anillos como The Rings of Power de Prime Video, así como en la próxima película de animación de Warner Bros., The War of the Rohirrim, y en el juego para móviles que está desarrollando EA, Heroes of Middle-earth. Aunque no mencionaron a que se referían con esto, sí dejaron muy claro que quieren crear cintas en solitario de personajes icónicos como Gandalf, Aragorn, Frodo, Gollum, Galadriel, Eowyn y más. Habrá qué ver lo que pasará en el futuro, pero esperamos que representen muy bien la obra de Tolkien en todos estos medios.