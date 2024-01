Lo que necesitas saber: La segunda temporada de 'The Last Of Us' suelta cada vez más detalles y esto es lo que se ha confirmado al momento.

Pues ya se está armando la temporada 2 de The Last Of Us y los detalles empiezan a salir de a poquito. Además, luego del final de la primera tanda de episodios, los fans –sobre todo aquellos que no conocen tan a fondo el videojuego– se estarán preguntando qué pasará con en la continuación.

Así que acá les vamos recapitulando lo que se sabe sobre la próxima entrega de la serie. Y sí: ya está confirmadísima quién es la indicada para el papel de Abby Anderson.

El elenco confirmado para la temporada 2 de ‘The Last Of Us’

Desde que se confirmó la temporada 2 de The Last Of Us, los fans han pensado seriamente en quién ocuparía el papel de una de las personajes más reconocidas de la segunda parte del videojuego.

Según menciona Deadline, Abby será interpretada por Kaitlyn Dever, a quien muchos segurito recordarán por Dopesick y Last Man Standing. Ella es una de las ‘enemigas’ (por decirlo de alguna manera) principales de Joel y Ellie en el juego original.

Por el momento, no se ha dado a conocer a más miembros del elenco para la segunda temporada, más allá de Dever y por supuesto, Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Kaitlyn Dever interpretará a Abby Anderson en ‘The Last Of Us’. Fotos: Getty/Sony

La posible trama de la segunda temporada de TLOU

Claro que los fans del videojuego ya sabrán por dónde irá la historia para la temporada 2 de The Last Of Us… Pero para quienes no, veremos el seguimiento tras el rescate de Joel a Ellie, quien iba a ser utilizada para intentar crear una vacuna contra el Cordyceps.

Luego de un tiempo, los dos protagonistas se establecen y cimientan poco a poco más su vínculo padre – hija… Sin embargo, Abby aparece junto con un grupo conocido como los Washington Liberation Front (WLF), que buscan un ajuste de cuentas personal además de enfrentarse a diferentes facciones en el camino.

Veremos qué tan fiel se mantiene la segunda temporada en relación con The Last Of Us Part II, pero tengan por seguro que veremos muchísimo drama, intensidad, acción y muuuuucho más. Por ahora, no hay una fecha de estreno establecida, pero se las actualizaremos en cuanto se de a conocer.

