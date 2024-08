Lo que necesitas saber: La temporada 2 de 'The Last Of Us' ya tiene un primer tráiler. Esto es lo que sabemos sobre el elenco, posible trama y más.

Este domingo 4 de agosto, HBO soltó una bomba. Y no, no hablamos del final de la segunda temporada de ‘House of the Dragon’, sino el primer vistazo de lo que veremos en la temporada 2 de ‘The Last of Us’.

En este primer vistazo vemos que Joel (Pedro Pascal) es interrogado sobre el paradero de Ellie por un personaje interpretado por Catherine O’hara, a quien salva de las Luciérnagas luego de sentirse traicionado, en el último capítulo de la temporada, y mientras vemos varias escenas de acción que estarán en los nuevos episodios que llegarán a MAX en 2025.

Los detalles que se saben de la temporada 2 de ‘The Last of Us’

En enero de este año HBO confirmó la temporada 2 de The Last Of Us y los detalles empezaron a salir de a poquito. Y es que luego del final de la primera tanda de episodios, los fans –sobre todo aquellos que no conocen tan a fondo el videojuego– se estarán preguntando qué pasará con en la continuación.

Así que acá les vamos recapitulando lo que se sabe sobre la próxima entrega de la serie. Y sí: ya está confirmadísima quién es la indicada para el papel de Abby Anderson y otros personajes muy importantes de la saga.

Imagen ilustrativa. Foto: HBO

El elenco para la temporada 2 de ‘The Last Of Us’

Desde que se confirmó la temporada 2 de The Last Of Us, los fans han pensado seriamente en quién ocuparía el papel de una de las personajes más reconocidas de la segunda parte del videojuego.

Según menciona Deadline, Abby será interpretada por Kaitlyn Dever, a quien muchos segurito recordarán por Dopesick y Last Man Standing. Ella es una de las ‘enemigas’ (por decirlo de alguna manera) principales de Joel y Ellie en el juego original.

Kaitlyn Dever interpretará a Abby Anderson en ‘The Last Of Us’. Fotos: Getty/Sony

Dentro del nuevo elenco para la temporada 2 de The Last Of Us, también están confirmados Young Mazino (que ganó notoriedad recientemente por la serie Beef de Netflix) en el papel Jesse, un patrullero de la comunidad de Jackson a la que llegan Joel y Ellie tras los acontecimientos del final de la primera temporada.

A pesar de compartir el interés amoroso por el personaje de Dina, Jesse se convierte en uno de los confidentes de Ellie, protegiéndola y preocupándose tanto por ella como por Joel, a quienes considera sus amigos después de un tiempo.

Young Mazino interpretará a Jesse. Foto: HBO/Sony.

Y ya que hablamos de Dina, también este personaje ya tiene a la encargada de interpretarla en la serie y esa mera será Isabela Merced (Madame Web, Superman: Legacy) a quien ya vimos en este primer adelanto de ‘The Last of Us 2’.

En el videojuego, Dina se convierte en el interés romántico de Ellie, sobre todo ayudándola a superar el trauma que se vendrá para ella y Joel en la temporada 2 de The Last Of Us.

Isabela Merced tendrá el papel de Dina. Foto: HBO/Sony.

La posible trama de la segunda temporada de TLOU

Claro que los fans del videojuego ya sabrán por dónde irá la historia para la temporada 2 de The Last Of Us… Pero para quienes no, veremos el seguimiento tras el rescate de Joel a Ellie, quien iba a ser utilizada para intentar crear una vacuna contra el Cordyceps.

Luego de un tiempo, los dos protagonistas se establecen y cimientan poco a poco más su vínculo padre – hija… Sin embargo, Abby aparece junto con un grupo conocido como los Washington Liberation Front (WLF), que buscan un ajuste de cuentas personal además de enfrentarse a diferentes facciones en el camino.

Veremos qué tan fiel se mantiene la segunda temporada en relación con The Last Of Us Part II, pero tengan por seguro que veremos muchísimo drama, intensidad, acción y muuuuucho más que veremos hasta el año 2025.

Te puede interesar