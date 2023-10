Lo que necesitas saber: 'Malintzin 17' llegará a salas de cine de México a partir del 19 de octubre. Aquí nuestra entrevista con la directora Mara Polgovsky.

Eugenio Polgovsky falleció en el 2017. Su legado quedará no solo en la memoria de sus allegados, sino de todos aquellos disfrutaron su trabajo como director en documentales como Trópico de Cáncer, Mitote, Los herederos y más.

Como el talentoso cineasta que era, había grabado mucho material para otros proyectos que dejó inconclusos o no iniciados. Es aquí donde entra su hermana y frecuente colaboradora, Mara, quien recuperó un poco de ese archivo fílmico para trabajarlo, ensamblarlo… Y fue así como nació Malintzin 17.

Eugenio Polgovsky. Foto: Especial (vía FICM).

La fuerza de esta cinta radica en varios detalles. Primero, porque es una grabación casera en la que Eugenio documentó el día a día junto a su pequeña hija Milena, esto mientras cuidaban desde su ventana a un pajarito que protegía su nido sobre un cable a las afueras de su domicilio, ubicado precisamente en la calle Malintzin #17 en Coyoacán, Ciudad de México.

Segundo, porque el cineasta también filmaba la vida cotidiana de la gente a las afueras de su casa. Tercero, porque es un reflejo de su paternidad y el gran cariño en su relación padre e hija. Y por último pero no menos importante, se entiende entre líneas el contraste de la naturaleza y su decaimiento en el entorno urbano.

Por acá, tuvimos la oportunidad de platicar con Mara Polgovsky sobre Malintzin 17, las reflexiones que deja para ella este trabajo, el legado de su hermano, su inicio como directora y más.

Entrevista con Mara Polgovsky por ‘Malintzin 17’

Dándole un significado a la cotidianidad

Al ver la película, uno puede darse cuenta de esa esencia contemplativa. Malintzin 17 nos invita a reflexionar sobre la cotidianidad de la vida y lo que hay en ella. Cada quien sacará sus conclusiones respecto a ello, así como lo hizo la propia Mara Polgovsky a medida que iba armando el documental.

“La médula espinal de esta película es la vida cotidiana, y lo que buscamos es encontrar justamente el valor simbólico a las tragedias y las emociones que atraviesan nuestra cotidianidad…”, dice Mara en entrevista con Sopitas.com.

Mara Polgovsky dirige ‘Malintzin 17’ a partir del archivo de video de Eugenio Polgovsky. Foto: Cortesía.

Para la directora, la película es un ejercicio en el que viendo el mundo desde una ventana, se permite otorgar una dimensión más profunda al plano simbólico de la cotidianidad… Un plano que ella misma menciona, la gente tiende a ignorar. Nos deja Mara Polgovsky esta reflexión sobre Malintzin 17, viendo a Eugenio no como una figura de autoridad para su hija, sino como un niño más.

“No sentí que estaba haciendo una película sobre mi hermano y mi sobrina para nada, sino que yo sentí que estaba justamente contando una historia con un poder universal… Nos dice algo sobre varias cosas: por un lado, sobre cómo la naturaleza se ha tenido que adaptar a nuestro entorno, y todo lo que sufre en el proceso. “Hay mucho que aprender, de observar a seres que no somos nosotros… Creo que aprendemos de eso, pero también aprendemos de lo que es la paternidad, la maternidad… Este ejercicio de paciencia, de cariño, de amor; por eso me encantó que hice un documento como una película minimalista, pero que finalmente tiene una estructura narrativa compleja”. Mara Polgovsky en entrevista con Sopitas.com.

Póster oficial de ‘Malinztin 17’. Foto: Cortesía Piano Films.

La naturaleza y la urbanización, vistas desde la mirada de una niña

Mucho del trabajo de Eugenio Polgovsky mantuvo una perspectiva ecologista/ambientalista. Por ejemplo, el documental Resurrección era un vistazo al ecocidio en la comunidad de El Salto, Jalisco provocado por la industrialización excesiva en las zonas aledañas.

El material que el cineasta dejó para Malintzin 17, si bien no toca estos temas con la misma intensidad y su enfoque es más personal-íntimo, ciertamente tiene un comentario curioso sobre la naturaleza en medio del entorno urbanizado.

El pajarillo que él y su hija Milena observan es el ejemplo, postrando su nido sobre el enredado e interminable cableado de la Ciudad de México. Y es ahí cuando la pequeña Milena suelta un comentario sencillo pero certero: “La ciudad es donde no hay naturaleza”.

Milena, la hija de Eugenio Polgovsky que aparece en el documental como protagonista. Foto: Cortesía Piano Films.

Sopitas.com: No sabemos si Milena dijo eso consciente del contexto, o si solo fue un entendimiento lógico propio de un niño. Pero es una idea dura y certera sobre la urbanización desde la perspectiva de un niño. ¿Cómo interpretas esa parte? ¿Qué significa eso para ti esta frase y estas ideas de Milena sobre los lugares donde ya no hay naturaleza?

Mara Polgovsky: “Yo aprendí mucho sobre cómo un niño percibe la crisis ambiental en el presente. Creo que es una pregunta muy importante en las escuelas, también en el contexto familiar. ¿Cómo decirle a tus hijos que hay un incendio en Australia y han muerto no sé cuántos miles de koalas? O que hay como fenómenos meteorológicos que están acabando con las costas…

“Me sorprendió mucho el grado de angustia que había en Milena por lo que pasaba. En este caso, hablaba de los pájaros que estaban muertos, los árboles que cortan… Si pensamos en la Ciudad de México, pues cada vez hay menos árboles, menos parques, y los parques los van convirtiendo en centros comerciales.

“Para una niña como Milena, que también ha vivido en Tepoztlán, el contraste entre una urbe tan inundada de tráfico y de pronto estar en un espacio donde hay arañas violinistas, es gigante…“

Imagen ilustrativa del documental. Foto: Piano Films.

La propia Mara Polgovsky nos ofrece un ejemplo sobre la tórtola, esta especie de pájaro que es muy común en la CDMX y que vemos todo el tiempo en las calles… Ella cuenta que en Inglaterra se encuentran en peligro de extinción. La directora sabe que el impacto ambiental de la urbanización será duro para muchas especies, y Malintzin 17 tiene cierto grado de concientización en ese sentido.

“Me gusta esta película también como un documento ambientalista… El comentario ecológico está presente, pero lo hace de otra manera porque ya estamos tan cansados de escuchar los grandes discursos sobre calentamiento global, porque nos los dicen todo el tiempo y no pasa nada. Todos los políticos se comprometen y luego deciden que mejor no… “Contar estas historias, probablemente desde un punto de vista más personal, creo que nos terminan tocando más o de forma diferente. Yo creo que ese es uno de los detalles y uno de los aspectos más enriquecedores del documental”. Mara Polgovsky

El sentido de preservación en ‘Malintzin 17’

Detrás de Malintzin 17, hay un concepto de preservación que entrelaza todo. El pájaro está protegiendo su nido y sus huevos. Después, Eugenio y Milena cuidan al ave en el cable a las afueras de su casa…

Y el eslabón lo cierra Mara Polgovsky preservando y dándole vuelo al trabajo de su hermano a través de estos archivos que rescató de los discos duros que él mismo dejó para la posteridad.

Sopitas.com: ¿Qué piensas sobre ese sentido de preservación en el documental? ¿Cómo te sientes respecto a este eslabón o a este círculo de preservación?

Mara Polgovsky: “Me encanta lo que dices, porque es un gesto de cuidado. La película me enseñó no solamente a hacer cine, sino a preguntarme qué hacemos con el legado de nuestros muertos. Si en esta sociedad de descarte y de acelere nos olvidamos del pasado, o más bien lo traemos al presente y lo honramos, y seguimos aprendiendo de él. Valoramos lo que hay en lo que ya no está”.

Eugenio y Mara Polgovsky. Foto: cortesía Piano.

