Llegó febrero y en el inicio del mes, las salas de cine de México se alistan para proyectar Knock at the Cabin, la nueva películas de M. Night Shyamalan con un reparto compuesto por Dave Bautista, Jonathan Groff, Ben Aldridge, Nikki Amuka-Bird, Kristen Cui, Abby Quinn y Rupert Grint.

Debemos decirlo: la cinta es un viaje a tope de suspenso, terror psicológico y más. Basada en el libro The Cabin at the End of the World de Paul Tremblay, esta historia nos muestra a una Eric y Andrew, una pareja que junto a su hija adoptiva, la pequeña Wen, deciden tomar unas vacaciones en una cabaña a las afueras de unas gran ciudad.

Imagen de ‘Knock at the Cabin’ / Foto: Universal Pictures

Lo que parece ser un momento de tranquilidad en familia, pronto se ve alterado por la irrupción de cuatro misteriosas personas armadas que los toman como rehenes en su cabaña.

Y es aquí cuando todo se torna siniestro, pues Eric y Andrew son obligados a tomar una decisión sin precedentes por el bien común del mundo: debe haber un sacrificio para evitar el apocalipsis. Chequen acá nuestra entrevista con M. Night Shyamalan por el estreno de Knock at the Cabin, que se estrena este jueves 2 de febrero en México.

El libro en el cual se basa Knock at the Cabin

El libro Cabin at the End of the World se publicó en el 2018 y pronto llamó la atención por la historia (que ya les contamos arriba). Más allá del suspenso psicológico y de los inevitables toques de terror que la componen, la novela también fue valorada por la manera en que trataba otros temas como el significado del sacrificio.

La historia se llevó en el 2019 el Premio Bram Stoker de la Asociación de Escritores de Horror (HWA por sus siglas en inglés). Y no solo eso, sino que se consiguió el elogio del propio Stephen King, quien se refirió a este como “un libro tremendo, estimulante y aterrador, con una tensión que se enrolla como una cadena… es el mejor libro personal de Tremblay“.

El escritor Paul Tremblay en la premiere de ‘Knock at the Cabin’. Foto: Getty.

Con todo ello en mente, no faltaba mucho para que algún estudio consiguiera los derechos cinematográficos para una adaptación. El que salió al quite como director fue el mencionado M. Night Shyamalan (quien en el 2021 nos trajo Old con Gael García Bernal), quien sin duda imprime en Knock at the Cabin ese estilo que lo ha convertido en un cineasta cercano al misterio, el terror, la tensión, entre otros detalles.

Y es que en sí, el tema del sacrificio de la familia por el bien común de la humanidad es un tema que despierta la curiosidad del propio Shyamalan. “Es una petición muy interesante y con un dilema moral al centro…

“Conforme empieza a construirse y se presenta más información, tanto en la duda como en la creencia, y también en si vale la pena salvar a la humanidad, es interesante. Son conversaciones interesantes”, nos dice el director en la entrevista que pueden ver completa más arriba en esta nota.