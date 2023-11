Lo que necesitas saber: 'Wish', la nueva película de Disney, llegó a cines de México. Checa la entrevista que tuvimos con Chris Pine y Juan Pablo Reyes.

Walt Disney Pictures cumple 100 años y la celebración no podía pasar desapercibida. Por ello, el estudio de animación decidió lanzar en este preciso año la película Wish, que no solo llega a las salas de cine del mundo para hacer más grande el legado de la compañía, sino para recordarnos parte de la magia con la que varias generaciones han crecido a lo largo de este tiempo.

El productor mexicano Juan Pablo Reyes forma parte de este proyecto, del que se dice orgulloso y sumamente emocionado por lo que significa para él tanto en lo personal como profesionalmente. Y no es para menos pues se trata de una historia mágica en la que los fans podrán cachar muchas referencias de clásicos de Disney.

Imagen oficial de ‘Wish’/Foto: Disney

Entrevista con Juan Pablo Reyes y Chris Pine por el estreno de ‘Wish’

Al mismo tiempo, la cinta tiene en Chris Pine, uno de los actores más queridos de los últimos años, dándole voz a King Magnifico, el villano de esta entrega. Y como el propio actor nos lo cuenta en entrevista, hay un poco de cada villano que vio en películas durante su infancia en esta interpretación de voz.

Chequen por acá las entrevistas que tuvimos con Juan Pablo Reyes y Chris Pine por el estreno de Wish, película con la que Disney celebra su centenario.

Wish, una nueva historia imperdible

No por nada se ha hablado de ‘la magia de Disney’ a lo largo de un siglo. Y es este componente mágico lo que convierte a Wish en una nueva historia imperdible para todos aquellos fanáticos que han crecido con los clásicos o las pelis más nuevas del estudio.

En esta nueva película conocemos a Asha, una joven entusiasta que confía en poder convertirse en la aprendiz de King Magnífico, el gobernador y máxima autoridad del poblado de Rosas. Este sujeto es capaz de concederle sus deseos a las personas de la ciudad, claro, con un costo de por medio.

Cuando Asha busca acercarse al rey y pedir un deseo para su familia, este último la rechaza. Pero ella descubrirá que otro poder mágico misterioso e inesperado la respaldará. Sin embargo, esto provocará que Magnífico se sienta amenazado… Así, nuestra protagonista buscará la manera de frenar a un rey corrompido que ha perdido la cabeza y amenaza al reino que juró proteger.

Te puede interesar