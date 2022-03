¡Escalofriante! Checa la escena eliminada de ‘The Batman’ con Barry Keoghan como el Joker

The Batman nos le ha dejado a la crítica y al público un grato sabor de boca con la nueva entrega del héroe en la actuación de Robert Pattinson. Y no solo eso pues los villanos de la película como Oswald Cobblepot/Penguin (Collin Farrel) y The Riddler (Paul Dano) también han dejado buenas sensaciones…. sin embargo, la gente mantiene la expectativa en el icónico Joker.

Todo indica que Barry Keoghan será el encargado de dar vida al archienemigo del Caballero de la Noche en la adaptación del director Matt Reeves. Pues bien, ahora parece que las especulaciones quedan de lado ya que Warner Bros acaba de compartir la escena eliminada, con el actor caracterizado como el Príncipe Payaso del Crimen mientras está encerrado en el Arkham Asylum.

Aquí la intensa escena eliminada de ‘The Batman’ que nos presenta al nuevo Joker

Atento porque abrimos ahora una alerta de spoiler (si siguen leyendo a partir de aquí, es su responsabilidad)… Pues bueno, si ya vieron The Batman, se habrán dado cuenta que al final The Riddler mantiene una conversación con otro misterioso sujeto con quien se empieza a reír de manera frenética.

Tras el estreno de la película, los fans comenzaron a especular de quién se trataba este personaje interpretado por el ya mencionado Barry Keoghan. Como les contábamos POR ACÁ, los créditos del actor al final de la cinta lo identifican únicamente como un prisionero de Arkham y después, el actor dijo que su personaje tenía una escena más larga que al final fue eliminada del corte final.

La gente, los fans y el mundo entero pronto especularon que ese misterioso personaje se trataba de nada más y nada menos que el Joker. Y bueno, parece que las sospechas han sido confirmadas. Como parte de la promoción de la película, Warner lanzó el sitio rataalada.com (una de las referencias de la película) donde los usuarios podían resolver acertijos y acceder a contenido exclusivo.

Uno de esos contenidos era la escena eliminada de Barry Keoghan caracterizado completamente como el Guasón y su aparición es tan escalofriante como épica. Lo mejor de todo es que WB ya liberó la escena en su canal de YouTube y la pueden ver a continuación para que vean lo increíble que es.

Aquí, vemos al Batman de Robert Pattinson llegando al manicomio de Arkham para conversar con el villano. El murciélago pide al Joker que lo ayude a descifrar algunos de los mensajes de The Riddler para dar con su paradero, pero el desquiciado prisionero básicamente solo se ríe del héroe.“Estás desperdiciando mi tiempo”, dice el justiciero y se va, no sin antes escuchar unas últimas palabras y una risa demasiado frenética de su archirrival.

¿Qué vendrá para el villano?

Con este clip revelado, prácticamente es un hecho que veremos al Joker en las próximas entregas cinematográficas de The Batman de Matt Reeves y al menos con esta escena eliminada, promete ser una encarnación mucho más sanguinaria y enloquecida que otras versiones pasadas del personaje.

No le quitamos mérito a las grandes interpretaciones del icónico enemigo hechas por Jack Nicholson, Heath Ledger o Joaquin Phoenix… pero en este pequeño corte de metraje, Barry Keoghan luce realmente aterrador, con sangre y cicatrices horroríficas tanto en las manos como en la cara, lo que le da un aspecto desfigurado.

Por si fuera poco, en el diálogo que sostienen Batman y el Joker, se deja claro que ellos ya habían tenido un encuentro un año antes (recordemos que esta película está ambientada en apenas el segundo año de Bruce Wayne como el vigilante de Gotham). Así que en una de esas, podremos ver en el futuro alguna entrega, ya sea serie o cinta a manera de precuela sobre cómo fue su primer frente a frente. Habrá que esperar más detalles pero todo luce emocionante. Acá les dejamos nuestra entrevista con el elenco de The Batman: