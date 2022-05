El 4 de mayo es un día especial para todos los que aman a Star Wars, porque es la fecha en la que oficialmente se celebra a la saga más importante en el mundo del entretenimiento que creó George Lucas a lo largo de tantos años. Con el paso del tiempo Disney compró la franquicia y solo hizo que este universo se expandiera aún más –hasta tiene su propia sección en Disneyland–.

A través de 9 películas, nos han contado la historia de los Skywalker: pasando por Anakin y su transformación a Darth Vader, así como sus hijos Luke y Leia. Sin embargo también ha servido para presentarnos a personajes que se han convertido en íconos de la cultura popular como el sabio maestro Yoda, Han Solo y Chewbacca, Bobba Fett, el Emperador Palpatine, R2-D2, C3-PO y muchos más.

¿Cómo les caería un quiz de Star Wars?

No todas las películas han sido excelentes, sobre todo las últimas entregas. Pues después de emocionarnos con The Force Awakens –la continuación de la trama después de Return of the Jedi–, las cosas con Star Wars se volvieron un poco extrañas, ya que Rian Johnson dirigiendo la controversial The Last Jedi y el cierre de esta trilogía con The Rise of Skywalker de J.J. Abrams no convenció a muchos.

Pero más allá de todo esto, los fanáticos de Star Wars son fieles y tenemos muy claro que son los más clavados del mundo –hay uno que otro que conoce hasta el modelo de chones que usaba el buen Luke, jiar jiar–, es por eso que este May The 4th queremos poner a prueba sus conocimos sobre esta galaxia muy, muy lejana con un quiz.

Para esta prueba solamente consideraremos a las nueve películas que conforman directamente la saga de los Skywalker (dejando de lado cintas como Rogue One, Solo: A Star Wars Story, series como The Clone Wars o The Mandalorian y por supuesto enorme universo expandido).

Ya estuvo bueno de hablar, que comience la acción, por acá les dejamos el quiz que cualquier fan de hueso colorado de Star Wars debería pasar con 10 si es que te consideras el mero mero de la saga.