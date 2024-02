Lo que necesitas saber: Durante el Super Bowl, un montón de avances salieron de las películas más destacadas de este 2024 como 'The Fall Guy', 'Deadpool 3' y más.

Este 11 de febrero se celebró la edición de 2024 del Super Bowl, uno de los eventos deportivos más importantes de cada año. Y por eso, algunas casas productoras se ponen las pilas para liberar avances especiales o primeros vistazos de las películas más importantes que estén próximas a estrenarse.

Y ahora no fue la excepción. Desde que arrancó el partido entre San Francisco y Kansas City, comenzaron a revelarse tráilers y teasers de películas como Deadpool 3 con Ryan Reynolds y Hugh Jackman, Wicked: Part One con Ariana Grande, The Fall Guy con Ryan Gosling, y más.

Ariana Grande en el teaser de ‘Wicked: Part One’/Foto: Universal Pictures

Así que por acá les dejamos la lista de los títulos más importantes que revelaron algo de su producción durante el Super Bowl:

Kung Fu Panda 4

Los de Universal decidieron armarse un TV spot de Kung Fu Panda 4, una de las cintas animadas más esperadas de este 2024 al traer de vuelta una de las franquicias más exitosas, y que además, tiene un elenco espectacular que incluye a Jack Black, Angelina Jolie, David Cross, Lucy Liu, Jackie Chan, Seth Rogen, Dustin Hoffman y James Hong.

Para Kung Fu Panda 4, se suman Awkwafina, Viola Davis y Ke Huy Quan. En esta cinta, Po deberá entrenar y convertirse en el Guerrero Dragón del Valle de la Paz. Pero desde luego que el camino no será fácil, y como podemos ver en este spot, todo se relacionará a la manera en la que Po descubre siempre el mundo.

Kingdom of the Planet of the Apes

Una de las mejores franquicias/reboot que existen es la de El planeta de los simios. Lo que hizo Andy Serkis como César de 2011 a 2017 fue espectacular. Por eso nos sorprendió cuando anunciaron que este universo volvería al cine. ¿No es demasiado pronto?

Teníamos nuestras dudas, pero el tráiler que 20th Century Fox liberó durante el Super Bowl, parece que le hará justicia a lo anterior. Kingdom of the Planet of the Apes, dirigida por Wes Ball, liberó un nuevo avance donde vemos a una comunidad de primates que asumen la historia de la humanidad como algo que fue (muy en pasado) grandioso.

Y así es como conocemos a Proximus Caesar, un nuevo líder que plantea conquistar el mundo a cualquier costo. Owen Teague, Kevin Durand y Peter Macon son los protagonistas que interpretan a los primates mientras Freya Allen dará vida a la contraparte humana en la cinta. Aquí les dejamos el tráiler de Kingdom of the Planet of the Apes:

The Fall Guy

Más que un teaser o un tráiler, este es una especie de spot de The Fall Guy, la próxima película de David Leitch (conocido por dirigir filmes como Deadpool 2, Tren bala o Atómica) protagonizada por Ryan Gosling y Emily Blunt, quienes construyen una de las parejas en la ficción más destacadas de este 2024.

The Fall Guy tiene como protagonista a Colt Seavers, un doble de acción que es invitado a participar en el próximo blockbuster de Hollywood dirigido por su exnovia. Colt debe trabajar con una estrella de cine en ascenso que, digámoslo de alguna manera, es una persona horrible.

La historia arranca cuando el protagonista de la película se pierde, y es Colt quien debe encontrarlo para salvar el proyecto y conectarse de nueva cuenta con el amor de su vida. The Fall Guy tiene una fecha de estreno programada para mayo de 2024:

Twisters

En 1996 se estrenó Twister, una de esas joyas sobre desastres que entre más tiempo pasa, más se convierte en un clásico (de esos que veías en la televisión y era lo mejor). Y este 2024 se estrenará una cinta que forma parte de este universo, y que saldrá con el nombre de Twisters.

Twisters está dirigida por Lee Isaac Chung, el aclamado director de Minari y tiene a un elenco que incluye a Daisy Edgar-Jones y Glen Powell como los protagonistas junto a Anthony Ramos, Brandon Perea, Sasha Lane, Daryl McCormack, Kiernan Shipka, Nik Dodani y Maura Tierney.

La película nos presenta a Kate Cooper, una mujer que tras un evento trágico en su juventud en relación a un tornado, decide estudiarlos. Luego, junto a un amigo, comienza a realizar investigación de campo en donde conoce a Tyler Owens, un influencer cuyo contenido gira en torno a los peligros de los tornados. Acá les dejamos el tráiler de Twisters:

Deadpool 3

Sí, durante el Super Bowl liberaron el primer tráiler de Deadpool 3, una película que ha acumulado un montón de expectativas a partir de la salida de imágenes del set de filmación, el regreso de Hugh Jackman como Wolverine, y el hecho de que esta tercera parte llega a seis años de la segunda. ¡Mucho tiempo, pues!

Pero por fin tenemos este vistazo donde se confirman varios de los rumores que han rodeado a la película desde que arrancó su producción como que estará ya metida dentro del MCU, y lo hace a través de la TVA que vimos en la serie de Loki. Igual el regreso de algunos personajes quedó confirmado en este avance de Deadpool 3.

Deadpool 3 nos muestra a Wade Wilson con una hermosa peluca celebrando su cumpleaños junto a Vanessa y otras personas. Intenta tener una vida regular hasta que unos extraños agentes se lo llevan a la fuerza a la TVA donde un sujeto le dice que se debe convertir en un héroe… y eso implica conocer a algunas figuras como Wolverine.

If

Este es el segundo título de Ryan Reynolds en esta lista. Pero en lugar de interpretar a un antihéroe incorrecto pero muy honesto, en If le da vida a un sujeto que debe ayudar a una niña a controlar su poder: tiene la capacidad de ver a todos los amigos imaginarios de la gente.

La película está escrita y dirigida por John Krasinski, quien también aparece en If junto a Reynolds, Cailey Fleming y Fiona Shaw. El elenco de voces de esta cinta también es genial con Phoebe Waller-Bridge, Louis Gossett Jr. y Steve Carell (oh, sí, hubo una mini reunión entre Michael Scott y Jim).

Wicked: Part One

Wicked, la famosa obra de Broadway, vuelve a la pantalla grande de la mano de Jon M. Chu, conocido por el éxito de Crazy Rich Asians. Pero lo más destacado de esta cinta se puede dividir en dos puntos. El primero es que el compositor original, Stephen Schwartz, es el encargado de la música y las letras de la película.

Y la segunda es que el elenco principal lo construyen Cynthia Erivo como Elphaba y Ariana Grande como Galinda. Pero también vemos a Jonathan Bailey como Fiyerio, Michelle Yeoh como Madame Morrible y Jeff Goldblum como The Wizard.

Wicked: Part One funciona, como sabemos, como una precuela de The Wizard of Oz donde se plantearán los primeros pasos de la transformación de Elphaba como la infame Wicked Witch of the West. Por acá les dejamos el tráiler de Wicked: Part One.

Te puede interesar