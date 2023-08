Lo que necesitas saber: 'Talk to Me', 'Blue Beetle', 'One Piece', The Bear', Ahsoka' y más... Estos son los estrenos de películas y series más esperados del mes de agosto.

El octavo mes del año llega ya y la industria del entretenimiento nos traerá varios lanzamientos para levantar la expectativa. ¿Ya listos o qué onda? Aquí repasamos los más importantes estrenos de series y películas de agosto.

El live-action de ‘One Piece’ llega a Netflix en agosto. Foto: Netflix.

Las películas más importantes que se estrenan en agosto

Broker: Intercambiando vidas

Fecha de estreno: 3 de agosto en cines.

A más de un año de su estreno en Corea del Sur, por fin llega a México Broker: Intercambiando vidas. Y no exageramos cuando les decimos que fue una de las mejores películas internacionales del 2022; no por nada se llevó varios reconocimientos en festivales de cine como Cannes (incluso estuvo nominada a la Palma de Oro, pero se encontró con Triangle of Sadness).

Esta es la historia de Ha Sang-hyeon y Dong-soo, dos amigos que trabajan como voluntarios en una iglesia, pero que también tienen un negocio ilegal dentro de la misma: se roban a los bebés abandonados que llegan al templo para venderlos en adopciones ilegales.

Después se nos presenta a So-young, una joven quien abandona a su bebé en la iglesia y que luego se arrepiente de su decisión. Cuando ella vuelve por su hijo, descubre el negocio de Sang-hyeon y Dong-soo, así que se une a ellos con el objetivo de encontrar a la persona ideal que adopte a su bebé… Todo mientras dos detectives les siguen la pista.

Pasajes

Fecha de estreno: 10 de agosto en cines.

Pasajes del director Ira Sachs ha llamado la atención del mundo tras su estreno en el festival de Sundance 2023. Y es que el cineasta ha vuelto a entregarnos una historia llena de emotividad, drama y un romance complicado que resulta imperdible.

En Pasajes, se nos muestra el matrimonio de Tomas y Martin, una pareja gay que se muestra sólida en su compromiso sentimental. Sin embargo, Tomas, que es cineasta y acaba de terminar una película, empieza una aventura con una mujer llamada Agathe, quien es una joven profesora.

Tomas se muestra ansioso por esta experiencia, pero todo se pone más tenso cuando Martin, su esposo, también empieza a tener un amorío secreto. Aquí les dejamos el tráiler.

Tortugas Ninja: Caos Mutante

Fecha de estreno: 10 de agosto en cines.

Estamos viviendo una época interesante para la animación con franquicias como el Spider-verse y la más reciente entrega de El gato con botas 2… Y parece que en ese camino se encuentra la nueva película de las Tortugas Ninja: Caos Mutante, de Paramount Pictures.

En esta entrega, veremos a un mundo que sabe de la existencia del equipo conformado por Leonardo, Rafael, Miguel Ángel y Donatello, y los aceptan en la sociedad gracias a sus actos heroicos. Pero ahora, nuestros héroes se enfrentarán a un sindicato del crimen encabezado por Bebop y Rocksteady…

Pero el asunto no termina ahí. El cuarteto ninja también se enfrentará a un ejército mutante que se prepara para invadir Nueva York. Veremos cómo se enfrentan los hermanos a esta amenaza inminente.

Talk to Me

Fecha de estreno: 10 de agosto en cines.

Cuando A24 trae un lanzamiento bajo el brazo, el mundo del cine voltea a ver con expectativa. Lo hemos visto recientemente con Everything Everywhere All at Once, que fue una de las grandes sorpresas del 2022. Y si se trata de terror, la casa productora siempre se rifa trayéndonos títulos de la talla de Midsommar, Hereditary, The Witch o la saga X.

.Y no dudamos ni tantito que Talk to Me (o Háblame como se le conocerá en Latinoamérica) podría tener la misma suerte. Esta es la historia de una chica llamada Mia quien hace un par de años tuvo que superar una tragedia familiar que le dejó un trauma severo tras la perdida de un familiar.

Utilizando una mano cortada, ella y un grupo de amigos se disponen a hacer una sesión espiritista donde liberan a algunos espíritus que toman posesión de uno de los chicos… Y así, comienza un viaje sobrenatural con toques de thriller psicológico que tendrá consecuencias devastadora.s

Heart of Stone

Fecha de estreno: 11 de agosto en Netflix.

Esta pinta para ser una de las cintas de más alto perfil de Netflix en este año. Y de nuevo, la plataforma de streaming colabora con Gal Gadot en una película que pinta para ser una entretenida entrega de acción tras Red Notice del 2021.

Aquí, Gadot interpreta a Rachel Stone, una agente del M16 que se encarga del desarrollo e implementación de dispositivos tecnológicos en las misiones de la agencia. Por esto, ella no suele hacer mucho trabajo de campo en realidad. Pero luego nos damos cuenta que también es agente de otra organización.

En medio de ese lío de doble vida, Rachel deberá hacer lo posible para que un importante artefacto tecnológico conocido como ‘El corazón’ no caiga en las manos equivocadas.

Blue Beetle

Fecha de estreno: 17 de agosto en cines.

Tal vez su promoción no ha sido la más intensa, pero los fans se encargaron de que Blue Beetle se hiciera tendencia con memes donde se recordaba su fecha de estreno (bueno, la mayoría de esos memes daban la fecha del 18 de agosto, pero en México y Latinoamérica será un día antes como dicta la costumbre).

Esta peli nos mostrará la historia de origen del joven superhéroe de ascendencia mexicana. Jaime Reyes (Xolo Maridueña) adquiere accidentalmente los poderes de una reliquia alienígena con tecnología avanzada, y pronto se verá en un embrollo con una poderosa empresaria y su mercenario contratado que quieren hacerse con las habilidades de ese artefacto azul.

Además, la película contará con las actuaciones de dos figuras mexicanas reconocidas como lo son Adriana Barraza y Damián Alcazar. Y esto no es un meme jeje, pero recuerden: Blue Beetle el 17 de agosto, solo en cines.

Hijos de perra

Fecha de estreno: 24 de agosto en cines.

Si lo que quieren es una comedia irreverente con perritos como protagonistas, entonces no se pueden perder Hijo de perra. ¿Y de qué tratara esta peluda historia?

Bueno, aquí conoceremos a Reggie, un perrito inocente que vive con su dueño Doug. La cosa es que este último en realidad no ama para nada a su mascota y hace hasta lo imposible para deshacerse del cachorro.

Cuando por fin Doug logra deshacerse de Reggie, el perrito conoce a una jauría de callejeros que le explican la realidad de las cosas: su dueño no lo quería y se deshizo de él. Así, el montón de lomitos ayudarán a Reggie para que regrese a casa, ahora con el objetivo de vengarse de Doug... pero en el camino, pasarán un montón de aventuras bastante chuscas y divertidas.

Las series que se estrenan en agosto

Lakers: Winning Time – temporada 2

Fecha de estreno: 6 de agosto en HBO y HBO Max.

Winning Time (conocida en Latinoamérica como Lakers: Tiempo de ganar) se convirtió en una de las mejores series del 2022, y lo hizo tanto con una gran calidad de producción como con algo de polémica respecto a la precisión histórica de los hechos plasmados en pantalla.

Como sea, el show continuará y si en la primera tanda de episodios vimos el camino de los Lakers rumbo al campeonato de 1980, la segunda temporada promete sumergirnos en el periodo hacia las finales de 1984, desmenuzando la intensa rivalidad entre el equipo protagonista y los Celtics de Boston de esa época. Agárrense que se va a poner bueno.

El elegido

Fecha de estreno: 16 de agosto en Netflix.

Netflix le ha apostado a las adaptaciones de cómics en los últimos años, con gran aceptación de por medio. El ejemplo está en Sweet Tooth y The Sandman… y próximamente, podríamos ver un éxito similar con El elegido.

Este show se basa en la serie de cómics American Jesus del icónico Mark Millar y Peter Gross, solo que en esta adaptación los sucesos tienen lugar en México y no como tal en Estados Unidos.

La historia nos muestra a Jodie, un niño de Baja California que de repente descubre que tiene poderes divinos. En un inicio y en contra de los deseos que algunos líderes evangélicos pretenden con sus habilidades, el chico se niega a ser el ‘salvador’ que el mundo necesita. Pero pronto entenderá su papel como el elegido para hacerle frente a una amenaza milenaria.

Ahsoka

Fecha de estreno: 23 de agosto en Disney+

El universo de Star Wars se sigue expandiendo con más series y sí: el turno ahora es de una de las guerreras favoritas de todos: Ahsoka, interpretada por Rosario Dawson.

La antigua padawan de Anakin Skywalker se enfrentará al regreso de Thrawn, quien se ha perfilado como el ‘heredero del imperio’. Y con una nueva misión de por medio, la guerrera sabe que solo hay una persona en todo el universo que la puede ayudar en esto: Sabine Wren.

Será emocionante que por fin le den a Ahsoka Tano su propia serie live-action, esto luego de ser un personaje al que vimos exclusivamente en sus versiones animadas para The Clone Wars y Star Wars Rebels… Y sí: veremos nuevamente a Hayden Christensen en pantalla.

The Bear – temporada 2

Fecha de estreno: 23 de agosto en Star+.

Luego de sorprender a todo el mundo en 2022, The Bear, serie original de FX en Estados Unidos, está lista para traernos su segunda temporada. Y si la segunda tanda de episodios es tan genial como la primera, entonces este show tiene todo para ser uno de los mejores de los últimos años.

En la primera temporada, vimos al personaje de Carmen “Carmy” Berzatto dejando su trabajo como chef en un reconocido restaurante de prestigio, para regresar a su natal Chicago y hacerse cargo del restaurante de sandwiches de la familia, esto luego del suicidio de su hermano.

Lidiando con el trauma de esa perdida, las deudas que dejó su hermano, el desanimo por dejar su sueño profesional y con un equipo de servicio poco profesional, Carmy sacó adelante las cosas en la primera tanda de episodios… Ahora en lo que sigue, veremos si es capaz de mantener cierta armonía (aunque evidentemente las cosas no serán sencillas).

One Piece

Fecha de estreno: 31 de agosto en Netflix

Así como le han apostado a las adaptaciones de cómics, Netflix también ha hecho lo propio con algunos animes reconocidos. Y ahora, el llamado gigante del streaming tendrá el live-action de One Piece.

La historia de Monkey D. Luffy tendrá al actor mexicano Iñaki Godoy como el protagonista de esta historia pirata… Y será interesante ver cómo el guión resume la extensa historia del anime (son más de mil episodios en total) en una temporada y las próximas tandas de episodios que podrían venir si se renueva el proyecto.

