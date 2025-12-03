Ahora sí ponle una marca a tu calendario porque ya es completamente oficial. ¡La tercera temporada de Euphoria ya tiene fecha de estreno! Se habló alguna vez de que sería este año, pero bueno, toca esperar al 2026.

La tercera temporada de Euphoria ya tiene fecha de estreno

Ya hay fecha oficial: ¿Cuándo se estrena ‘Euphoria 3’?

“Los fans de ‘EUPHORIA’ ya pueden empezar la cuenta regresiva: la tercera temporada de la aclamada serie original de HBO llega en abril de 2026 a HBO y HBO Max“, es parte del comunicado con el que se dio la noticia, luego del anuncio oficial en un evento especial en Londres.

¿Ya tenías planes para abril? ¡Pues cancélalos! Bueno, bueno, igual y no es necesario, pero definitivamente tienes que destinar tiempo a echarte la tercera temporada de Euphoria para entonces.

Recuerda que el elenco de Euphoria 3 incluye a Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Colman Domingo, Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace, Darrell Britt-Gibson, Kadeem Hardison, Priscilla Delgado, James Landry Hébert, Anna Van Patten, Asante Blackk, Natasha Lyonne, Eli Roth, Sharon Stone y, como te contamos en su momento, también veremos en pantalla a Rosalía y Marshawn Lynch.

Primer vistazo de Rosalía en Euphoria 3 / Foto: @euphoriaHBO

Además, Dominic Fike, Nika King, Melvin “Bonez” Estes, Daeg Ferch, Paula Marshall, Zak Steiner, Alanna Ubach y Sophia Rose Wilson regresan a la serie.

Bendito Dios que eso de la posible cancelación de ‘Euphoria 3’ fueron solo rumores

No podemos dejar de recordar que hasta hace un año todavía se hablaba de la posible cancelación de la serie, ¿te acuerdas?

Se decía que la salida de Barbie Ferreira o la muerte de Angus Cloud habían provocado la cancelación de Euphoria 3, pero bueno, en noviembre del año pasado HBO aclaró que eran solo rumores.