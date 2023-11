Te llevamos al evento de Zack Snyder en la CDMX para celebrar el estreno de 'Rebel Moon'

Lo que necesitas saber: Zack Snyder andará de gira por diversos países para promocionar su nueva cinta, México está en el calendario y sí: le podrás caer al evento en la CDMX.

Le queda bien poquito al 2023, pero todavía tenemos algunos estrenos de películas que nos emocionan bastante. Uno de ellos es la primera parte de Rebel Moon, que llega como parte de los lanzamientos de Netflix de diciembre. Y sí, veremos a Zack Snyder en la CDMX para celebrar la llegada de la cinta en los días antes de que llegue a la plataforma de streaming.

El director estará de gira por diversos países con un evento donde los fans podrán disfrutar de muchas sorpresas sobre la película… Y nosotros queremos que nuestros sopilectores no se pierdan nada de esas actividades. Entonces qué onda, ¿le quieren entrar a la dinámica para asegurar su lugar?

Sofia Boutella en ‘Rebel Moon’ / Foto: Netflix

‘Rebel Moon’ llega pronto a Netflix

Si de algo estamos seguros, es que Zack Snyder es uno de los directores más rifados de la actualidad a la hora de hacer películas basadas en superhéroes, acción, algo de terror o incluso ciencia ficción… Y justo es en este último rubro donde él mero nos tiene preparado algo jamás visto.

Rebel Moon llegará como una ópera espacial donde conoceremos un universo gobernado por el Mundo Madre, quienes ejercen una fuerza imperialista a lo largo de la galaxia. En este contexto conocemos a Kora (Sofia Boutella), una antigua exagente que desertó de sus labores en el imperio y ha buscado una vida pacífica en la recóndita luna de Veldt.

Foto: Netflix

Kora se ha establecido en una colonia rural en ese sitio aparentemente pacífico, intentando huir de su pasado. Pero pronto se dará cuenta que el regente del Mundo Madre conocido como Balisarius (Fra Fee) y el almirante Atticus Noble (Ed Skrein) están en camino para asediar el lugar.

¿Por qué? Bueno, pues porque se dieron cuenta de que los granjeros de Veldt han estado apoyando secretamente a los Bloodaxe, un grupo rebelde que desde hace ya mucho tiempo es buscado por los altos mandos del imperio. Kora protegerá su nueva vida y ahora, estará dispuesta a luchar del lado de la insurgencia para hacer frente al gobierno del tiránico Mundo Madre.

Para ello, buscará a otros que como ella tengan la misma convicción para proteger no solo a Veldt, sino a todo el universo antes de que Balisarius y su gente arrasen con todo. Rebel Moon – Part One: A Child of Fire se estrenará el 22 de diciembre en Netflix, mientras que la segunda parte de la cinta llegará a la plataforma el 19 de abril del 2024.

Te llevamos al evento de Zack Snyder en la CDMX para celebrar la llegada de ‘Rebel Moon’

¿Qué les parece la historia de Rebel Moon? Sin duda, va a ser una de esas historias de ciencia ficción que pinta para volarnos la cabeza, más sabiendo del potencial que tiene su director a la hora de contar estas historias.

Y como dijimos, tendremos a Zack Snyder en la Ciudad de México en un evento muy especial el próximo 4 de diciembre en una locación próxima a revelar, esto en los días previos al estreno de la película en Netflix. ¿Quieren ganarse su lugar en este evento? Bueno, sigan esta sencilla dinámica:

1. Sigue las redes de Sopitas (Facebook, X/Twitter, Instagram) y Sopitas FM (Facebook, X/Twitter, Instagram).

2. Suscríbete al newsletter. Aquí lo puedes hacer.

3. Responde esta sencilla pregunta: ¿Quién es la actriz mexicana que interpreta a María Cruz en Army of the Dead, la pasada película dirigida por Zack Snyder? Aquí una pista.

4. Entra a este enlace y responde el formulario con la info que se te pide: nombre completo, correo electrónico, número de teléfono y la respuesta de la pregunta del paso 3.

Y pues ya se armó; ya estas participando por tu lugar en el evento para celebrar el estreno de Rebel Moon con Zack Snyder en la CDMX.

Póster oficial de la película. Foto: Netflix.

IMPORTANTE

– Esta dinámica es solo para mayores de edad.

– Es necesario seguir las redes de Sopitas y Sopitas FM, así como suscribirte al newsletter como se indica en la dinámica.

– Esta dinámica comienza el miércoles 22 de noviembre y termina el lunes 27 del mismo mes por la tarde.

– Pondremos los nombres de los ganadores al final de esta nota y también por correo electrónico con las instrucciones para el acceder al evento.

– Ten en cuenta que el evento con Zack Snyder se realizará en la CDMX, por lo que la llegada al lugar corre por cuenta propia de los ganadores. El premio de está dinámica no incluye traslado al lugar del evento.

– Nos reservamos el derecho de no considerar a ciertos participantes por prácticas sospechosas y/o maliciosas.

