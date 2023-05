La Universidad Nacional Autónoma de México vuelve a llevarnos por un viaje imperdible en la gran pantalla… El Festival Internacional de Cine de la UNAM está prácticamente listo para realizarse y como siempre, todo luce espectacular para una edición más del evento. Para que no se pierdan ni un detalle, les traemos el dato de las sedes, fechas y toda la información sobre FICUNAM 13.

Imagen oficial de FICUNAM 13. Foto: Festival de Cine Internacional UNAM.

Las fechas y sedes para FICUNAM 13

Si hay un espacio que incentiva el séptimo arte en nuestro país como ninguno otro, ese es el Festival Internacional de Cine UNAM. Y ahora, la gente detrás del festival regresa a la carga con la misma emoción de siempre, preparados para poner grandes trabajos cinematográficos a nuestro alcance.

FICUNAM 13 se llevará a cabo del 1 al 11 de junio próximo, tanto de manera presencial como en diferentes medios digitales. Quienes residan en la CDMX o aledaños, podrán acercarse a recintos como el Centro Cultural Universitario, el Cinematógrafo del Chopo, la Casa del Lago, la Cineteca Nacional, el Complejo Cultural Los Pinos, Cine Tonalá y el MUAC, entre otras sedes.

Y en caso de que no tengan chance de caerle a alguno de estos lugares en la capital, no se preocupen. El festival también compartirá contenidos y parte de su programación en canales de TV abierta como Canal 22, en TV UNAM, además de plataformas de streaming como MUBI para toda Latinoamérica.

Imagen de Orlando, mi biografía política, la película que inaugurará FICUNAM 13. Foto: cortesía FICUNAM.

Esta es la programación, películas y la selección oficial de FICUNAM 13

¿Qué tanto podremos ver en FICUNAM 13? Bueno, ese año el Festival Internacional de Cine de la UNAM traerá para el público 42 títulos que estarán en competencia. Y ahí no acaba la cosa, eh…

Tendremos más de 60 estrenos, 5 retrospectivas, el seminario El Público del Futuro, talleres, conferencias y más… Las actividades arrancan el jueves 1 de junio en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Ahí, se proyectará en punto de las 7:00 PM la película Orlando, mi biografía política, ópera prima de Paul B. Preciado.

Pues sigamos con la información del FICUNAM 2023. Acá abajo les dejamos la selección oficial y competencias que veremos en el festival, destacando que en esta decimotercera edición tendremos la primera entrega de la Competencia Mexicana de Vanguardias Cinematográficas.

Competencia internacional

– A Common Sequence, Mary Helena Clark, Mike Gibisser. Estados Unidos – México, 2023.

– Astrakan, David Depesseville. Francia, 2022.

– Human Flowers of Flesh, Helena Wittmann. Francia-Alemania, 2022.

– Heroico, David Zonana. México-Suecia, 2023.

– Mudos testigos, Jerónimo Atehortúa, Luis Ospina. Colombia-Francia, 2023.

– Nous, étudiants!, Rafiki Fariala. República Centroafricana-Francia-República Democrática del Congo-Arabia Saudita, 2022.

– Saint Omer, Alice Diop. Francia, 2022.

– Samsara, Lois Patiño. España, 2023.

– Three Sparks, Naomi Uman. Albania-México, 2023.

Ahora México

– A través de Tola, Casandra Casasola. México, 2023.

– El prototipo, Bruno Varela. México-Ecuador-Bolivia, 2022.

– La Colonial, David Buitrón. México, 2022.

– La montaña, Diego Enrique Osorno. México, 2023.

– M20 Matamoros Ejido 20, Leonor Maldonado. México, 2023.

– Moretones, Daniel Ulacia Balmaseda y Ginan Seidl. Alemania-México, 2023.

– Pedro, Liora Spilk. México, 2022.

– Tótem, Unidad de Montaje Dialéctico. México-Chile, 2022.

Imagen de la película A través de Tola. Foto: cortesía FICUNAM.

Aciertos: Encuentro Internacional de Escuelas de Cine

– Cuaderno de agua, Felipe Rodríguez Cerda, Chile-Francia, 2022. UACh. Universidad Austral de Chile.

– El cielo es muy bonito, Aracely Méndez, México, 2022. Escuela de Cine Documental de San Cristóbal de las Casas.

– O mar tambén é seu / El mar también es suyo, Michelle Coelho, Cuba-Brasil-Suiza, 2022. Escuela Internacional de Cine y TV.

– Entre las sombras arden mundos, Ismael García Ramírez, Colombia, 2022. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.

– Mater Inerta, Adrià Expòsit Goy, España, 2022. Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid.

– Mistida, Falcão Nhaga, Portugal, 2022. Escola Superior de Teatro e Cinema – Instituto Politécnico de Lisboa.

– Nàdia, Sofia Farré Flotats, España, 2022. Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña.

– Quem de direito / Quien por derecho, Ana Galizia, Brasil, 2022. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

– Tegucigalpa no tiene Street View, Manuel Muñoz, Argentina, 2023. Universidad Torcuato di Tella.

– Tránsito, Nicolás Gaitán Sierra, Colombia, 2021 Universidad Central.

Pueden consultar toda la información sobre la sección Aciertos de FICUNAM 13 por acá, para que no se pierdan ningún detalle sobre los metrajes que componen este listado.

Competencia Mexicana de Vanguardias Cinematográficas

– Yaxche’oob, Pablo Cruz Villalba, México, 2023.

– Primitiva, Azucena Losana, México, 2023.

– El Chinero, un cerro fantasma, Bani Khoshnoudi, México, 2023.

– Xiuhtecuhtli, Colectivo Los Ingrávidos, México, 2023.

– Cine pulsante, Elena Solís González, México, 2023.

– Desechos tóxicos, Arian Sánchez Covisa, México, 2023.

– Arkhé, Armando Navarro, México, 2023.

– Estas imágenes fueron hechas para no mirarse, Juan Pablo Romo Álvarez, México, 2023.

– Cerca y alrededor, Andrés Pulido Esteva, México, 2023.

– Árido celeste, Lorena Lira, México, 2023.

– Las imágenes cristal de nuestra ciudad, Mauricio Sánchez Arias, México, 2023.

– Tornen lágrimas a incendios, Sofía Peypoch, México, 2023.

– Removiendo las nubes, María Evoli, México, 2023.

– Un punk ejemplar, Diandra Arriaga, México, 2023.

– ¿Me olvidarás?, Sofía Landgrave Barbosa, México-España, 2023.

Las muestras y retrospectivas en FICUNAM 13

Las actividades de FICUNAM 13 también contemplan diversas muestras y varias retrospectivas. En ese sentido, el festival volverá a traernos la sección Umbrales, esto como un espacio destinado al cine vanguardista nacional e internacional, con cintas experimentales de 35 mm y 16 mm, entre otras.

A su vez, Umbrales se desglosa a través de otra categorías como Umbrales 0, 5 Umbrales, Umbral – Saodat Ismailova, Umbral Expandido y Umbral 0.2 x Síntesis, esta última como una publicación impresa y digital que recabará la experiencia de los creativos de esta muestra a la hora de trabajar en sus películas. Por aquí puedes checar todo el programa de Umbrales.

Imagen ilustrativa. Foto: FICUNAM.

La muestra Atlas llegará a FICUNAM 13 para mostrarnos lo mejor del cine independiente alrededor del mundo. Aquí, tendremos 35 películas a nuestra disposición entre las que destacan Afire (Alemania), When the Waves Are Gone (Dinamarca-Francia), Scarlet (Francia-Italia-Alemania), Camarera de piso (México-Argentina), entre otras. Aquí el programa completo de Atlas.

¿Y las Retrospectivas? En esta edición, tendremos un viaje a través de la filmografía de cineastas y otras figuras: Devoción Impía: el cine de Albert Serra, Saodat Ismailova – La mirada encantada, Destruir, dice: el cine de Marguerite Duras, Insurrección y livianidad – las películas de Kinuyo Tanaka y el Colectivo Cine Mujer: El acto de mostrar son las retrospectivas para este año.

Puedes ver todos los detalles de las películas de las retrospectivas en el sitio web de FICUNAM, accediendo a la página y seleccionando la opción ‘Secciones’. Ahí se desplegará todo el contenido de estas muestras.