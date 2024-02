Lo que necesitas saber: Durante una entrevista, Kate Winslet habló sobre el peso de la fama y cómo sorteó su vida después del éxito de 'Titanic'.

En la industria del cine, una de las maquinarias más grandes del mundo, el éxito se mide en varios niveles, y uno de los más determinantes es la fama, originado (de alguna manera) con el star system de Hollywood. Ahora bien. Esta forma de entender el éxito ha evolucionado con el tiempo, sobre todo con la aparición de las redes sociales, las cuales reflejan un nivel de popularidad mas no de reconocimiento.

Pero hubo una época en la que aún existían las estrellas de cine, quienes partían de una enorme taquilla con alguna película, y de la cual se desprendían un montón de proyectos grandes. Pensemos en Tom Cruise, quizá la última estrella de cine cuya imagen es la que jala audiencia a las salas de cine (Top Gun: Maverick fue una de las cintas más taquilleras de 2022).

Tom Cruise en ‘Top Gun: Maverick’ / Foto: Paramount Pictures

La fama entre las celebridades

Pero hay otros personajes que al alcanzar un nivel de fama tremendo, decidieron mantener un perfil bajo con filmes muchos más pequeños. Y aquí es donde mencionamos el nombre de Kate Winslet, quien comenzó su carrera en la década de los 90 al trabajar con directores como Peter Jackson, Ang Lee y Kenneth Branagh.

Pero fue con James Cameron con quien se convirtió en una de las actrices más populares, aclamadas y famosas de la época. En 1997, Kate Winslet protagonizó Titanic junto a Leonardo DiCaprio, y se convirtió en la película más taquillera de la historia.

El nivel de fama que Winslet alcanzó con Titanic fue enorme. Pero a diferencia de su coprotagonista, la actriz británica tomó la decisión de “rechazar” la fama. ¿Por qué? Porque en sus palabras, su vida con ese nivel de atención se convirtió en algo desagradable.

‘Titanic’ es una de las máximas ganadoras en la historia de los premios Oscar. Foto: Paramount +

Kate Winslet y su experiencia con la fama

En una entrevista para PORTER, Kate Winslet habló de su vida después de Titanic, y la describió como una experiencia “desagradable”. La actriz dijo que sentía que “debía verme de cierta manera, o ser algo, y como la intromisión de los medios era tan grande en ese entonces, mi vida fue algo desagradable“.

Kate Winslet es una de las actrices que más ha hablado a favor de la diversidad de cuerpos en la industria del cine. En 2017, durante un evento conocido como WE Day UK, la actriz dijo que cuando iba en la escuela y buscó una carrera como actriz, la hacían sentir mal con su imagen. La llamaban “blubber” (un peyorativo para obeso).

Kate Winslet / Foto: Getty Images

“Sentí que no era lo suficiente. Que no me veía bien, y todo porque no representaba la idea de alguien más de ser perfecta. No tenía el cuerpo perfecto. Y casi nunca escuché algo positivo… Tuve que ignorar los comentarios negativos. Creer en mí misma. Me levanté y trabajé duro“.

También habló de las decisiones profesionales que tomó tras el éxito de Titanic, en las que se decantó por proyectos mucho menos comerciales. “Los periodistas siempre dicen, ‘Después de ‘Titanic’ pudiste hacer cualquier cosa y elegiste hacer las más pequeñas’. Y fue de, ‘Sí, por supuesto que sí. Porque adivina qué, ser famosa fue horrible’“.

