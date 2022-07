¡Los charolastras! Gael García y Diego Luna protagonizarán una serie sobre boxeo

Nuestros charolastras favoritos volverán a compartir la pantalla y el proyecto, aunque apenas se anunció, se escucha bastante interesante. Gael García Bernal y Diego Luna ahora nos traerán una serie de televisión.

Los dos icónicos actores mexicanos protagonizarán una serie llamada La Máquina, que nos mostrará una historia sobre boxeo… aunque no suena tan sencillo como eso. Les contamos qué onda por acá.

Gael García y Diego Luna en el estreno de ‘La casa de mi padre’. Foto: Getty.

Gael García y Diego Luna protagonizarán ‘La Máquina’

Y a todo esto, ¿de qué tratará La Máquina? Como ya mencionamos, la temática será sobre boxeo, pero tiene más cosillas interesantes. Según una sinopsis revelada por Variety, Gael García Bernal interpretará a un boxeador ya entrado en años que, como suele suceder en el ámbito, ve su carreraen declive.

Ahí es cuando se hace presente su astuto manager, interpretado por Diego Luna, quien le promete que una última oportunidad para pelear por un título. La cosa es que para llegar en la mejor forma a la pelea, “deben abordar una misteriosa fuerza del inframundo”.

Gael García y Diego Luna en Cannes 2019. Foto: Getty.

La historia viene del escritor Marco Ramírez, conocido por su trabajo en las series de Daredevil y The Defenders así como en Orange is the New Black. Tanto Luna como García Bernal producen a través de su marca La Corriente del Golfo junto a Searchlight Television (subsidiaria de The Walt Disney Company).

Como recordarán, ya antes hemos visto a Gael García y Diego Luna en pantalla, ya sea de niños cuando aparecieron en la telenovela El abuelo y yo, o en películas como Y tu mamá también, Rudo y Cursi, Casa de mi padre, entre otros trabajos.

¿Cuándo se estrena y a dónde llega la nueva serie?

Por ahora, no se ha revelado cuándo se estrenaría La Máquina, pero ya se sabe que será una serie limitada en español y llegará al streaming de Hulu. Aquí en México y Latinoamérica, ese servicio no está disponible, pero al pertenecer al conglomerado de Walt Disney Company, lo más posible es que llegue a otra plataforma hermana.

Así ha pasado con varios programas que se lanzan a través Hulu en Estados Unidos, los cuales se estrenan -o al menos una buena cantidad- en Star+. Por supuesto, esto solo es una posibilidad, así que andaremos atentos a los anuncios oficiales de la nueva serie de Gael García y Diego Luna.

Les dejamos acá abajo las recientes entrevistas que tuvimos con ellos debido a sus proyectos con la película Old y la serie Todo va a estar bien.